屋頂上有貓？中國瓦貓尋蹤：穿越雲南的神秘符號，屋脊上的非遺

漫步在雲南的傳統村落，一抬頭，總會與屋脊上那些「張牙舞爪」的陶偶不期而遇——它們瞪圓雙眼、咧開大嘴，既像貓又似虎，這就是雲南獨有的瓦貓。

這次，我們深入雲南呈貢、玉溪、鶴慶、劍川四地，帶大家解鎖「瓦貓尋寶地圖」，感受從屋頂神獸到文創萌物的奇妙蛻變。



呈貢瓦貓：又兇又萌的護宅神獸

位於昆明東南方的呈貢，是雲南​​瓦貓的重要發源地之一。這片滇中高原上的陶土之鄉，孕育出了獨特的瓦貓造型。

瓦貓是一種雲南傳統脊獸，以老虎為原型，常置於屋頂正脊、飛檐等處，具有鎮宅辟邪和招財納福的寓意。（視覺中國/當代中國授權）

呈貢瓦貓最顯著的特徵是胸前鑲嵌的八卦圖案，搭配圓瞪的雙眼和外吐的舌尖，形成了一種「又兇又可愛」的獨特氣質。當地匠人遵循古法，採用紅陶土為原料，經過揉泥、塑形、陰乾、燒製等多道工序，最終造就出這些守護千家萬戶的屋脊精靈。

昆明呈貢瓦貓，採用紅陶土為原料，經過揉泥、塑形、陰乾、燒製等多道工序製成。（網上圖片）

呈貢漢族黑釉瓦貓咪呈踞坐姿，身軀簡練，其造型威猛，怒目獠牙，胸前飾有八卦。（與滇瓦貓@小紅書/當代中國授權）

除了漢族瓦貓，呈貢還有彜族瓦貓，胸口帶有菱形八卦牌，耳朵樹立，眼睛大而突出，其實威風凜凜。（網上圖片）

在呈貢的村落間，幾乎每戶人家的正房屋脊上都能見到這些瓦貓的身影，它們或保持陶土本色，或施以釉彩，在藍天映襯下格外醒目。

玉溪瓦貓：青花瓷技藝融入製作

毗鄰青花瓷古窯遺址的玉溪，將源遠流長的製瓷技藝融入了瓦貓創作。這裏的瓦貓少了幾分猙獰，多了幾分溫潤，通體散發着青白釉色的雅緻光澤。

玉溪瓦貓的造型線條柔和，體型勻稱，常與當地生產的陶罐、陶碗等日用器皿一同入窯燒製。

與雲南地區的瓦貓不同，玉溪的瓦貓造型更柔和，像留鬍子的巫師。（網上圖片）

毗鄰青花瓷古窯遺址的玉溪，將源遠流長的製瓷技藝融入了瓦貓創作。如今誕生了許多用青花瓷製作的瓦貓雕塑。（與滇瓦貓@小紅書/當代中國授權）

在當地人看來，瓦貓不僅是鎮民的守護神，還是一尊尊極具民族特色的藝術品。漫步在玉溪的傳統街巷，不難在門楣、照壁等處發現這些含蓄典雅的瓦貓，它們與青磚黛瓦的建築相得益彰，構成一道獨特的風景。

鶴慶瓦貓：大嘴巴驅邪納吉

來到大理鶴慶，這裏的瓦貓受白族多元信仰的影響，造型變得極為誇張——頭部大過身體，巨口怒張如盆，雙眼鼓凸，彷彿要吞噬一切邪祟，相比其他雲南地區的瓦貓更具視覺衝擊力。

在製作鶴慶瓦貓的過程中，匠人會選用青、白、紅、黃四色陶土混合，透過手工塑形，運用捏、搓、刻等技法塑造五官細節，創造出形態各異的瓦貓。

鶴慶瓦貓，有個獨特之處，就是擁有誇張的大口，且腹部中空，寓意「吞金屙銀」的財富象徵。（視覺中國/當代中國授權）

在雲南大理，大大小小的房屋上，都會擺放着極具白族特色的鶴慶瓦貓。圖為大理麗江古城。（視覺中國/當代中國授權）

這些作品最終被送入傳統龍窯，經過七天七夜的高溫燒製，搭配彩繪鑲嵌工藝，使鶴慶瓦貓兼具防水功能和藝術性。

在鶴慶的白族村寨中，安置瓦貓是一項莊重的儀式，需要請專人測算方位，確保瓦貓面向吉位，以期達到最佳的守護效果。

安置瓦貓是一項莊重的儀式，需要請專人測算方位，確保瓦貓面向吉位，以期達到最佳的守護效果。（視覺中國/當代中國授權）

劍川瓦貓：以黑陶喚醒千年記憶

同樣位於大理的劍川，是雲南黑陶技藝的重要傳承地，這裏的瓦貓承載着千年黑陶工藝特色。

劍川瓦貓以當地特有的紅土為原料，採用傳統的「柴窯還原燒」技藝，最終呈現出深沉如墨、堅硬如鐵的獨特質感。這種古樸的黑色，不僅賦予了瓦貓沉穩內斂的氣質，更彰顯出白族匠人對材料本質的深刻理解。

劍川瓦貓，以當地特有的紅土為原料，燒製出來的瓦貓呈黑鐵色，極其獨特。（視覺中國/當代中國授權）

在劍川地區，隨處可見這些黝黑質樸的瓦貓屹立在傳統民居的屋脊上，古樸氣派。（視覺中國/當代中國授權）

如今的瓦貓已不再局限於建築裝飾，更衍生出各式文創產品，讓這項傳統非遺走進了現代生活。（視覺中國/當代中國授權）

在劍川的沙溪古鎮和甸南鎮，隨處可見這些黝黑質樸的瓦貓屹立在傳統民居的屋脊上，它們造型古樸，線條簡練，古韻盎然。

如今，雲南瓦貓在保留傳統工藝的同時，匠人開發出微型擺飾、茶寵、香插等文創產品，讓瓦貓從屋脊走入日常生活。這些創新延續了瓦貓的文化內涵，使這項古老的非遺技藝在當代煥發出別樣光彩。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

