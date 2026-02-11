山歌+電音造頂流！「彌渡山歌」海內外爆火　幾天播放量達29億

近日，「彌渡山歌」在抖音平台爆火，短短幾天播放量已達29億。這首出自雲南大理彌渡縣的國家級非遺曲目，在經過內地影片平台B站up主「羊音樂」的改編之後，成為了爆紅BGM。隨後出現的「彌渡山歌手勢舞」，因其歡快的旋律、簡單的動作迅速吸引大量明星網紅模仿。海外TikTok用戶也自發傳播，眾多海外網民跟跳、翻唱。



「彌渡山歌手勢舞」爆火，引起海內外網紅明星跟跳。（YouTube）

「彌渡山歌」是國家級非物質文化遺產 「彌渡民歌」 的核心代表作，2011 年隨 「彌渡民歌」 整體入選第三批國家級非遺名錄。2025年9月，B站up主「羊音樂」上傳了一條影片，將彌渡山歌和Phonk曲風融合，既保留了傳統山歌的韻味，又加入新潮的元素，使得「彌渡山歌（Phonk版）」成為了一首強鼓點、快節奏、適配短影片卡點需求的歌曲。

B站up主「羊音樂」將彌渡山歌和Phonk曲風融合。（bilibili）

2025年12月，抖音平台出現以彌渡山歌為BGM改編的手勢舞，因其節奏歡快、動作簡單，迅速吸引眾多明星網紅模仿。短短幾天，其詞條播放量已達29億。

黔南文旅、大理文旅直接將其作為文旅宣傳影片的BGM，用於推廣景點、美食。此外，還將其與雲南傳統打歌舞組合傳播，實現了「聽山歌、跳打歌」的完整文旅體驗。

短短幾天，播放量已達29億。（抖音）

黔南文旅、大理文旅直接將其作為文旅宣傳影片的BGM。（抖音）

2026年1月，海外社交媒體平台TikTok、YouTube出現大量跟跳、二創，海外網民身着中國傳統服飾，隨着彌渡山歌翻手、轉腕、合掌，稱讚 「中文旋律太好聽」。彌渡山歌的爆火，成為中國文化出海的典型案例之一。