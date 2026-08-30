西藏泥石流・一片睇清｜奪命泥石流　冰崩引發每秒50米碎屑流滅村

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。截至29日1時，中方確認西藏吉隆有7人死亡，554人失蹤，一支消防救援隊伍昨日下午抵達受災最嚴重的吉隆口岸區域搜救。



尼泊爾至少669人死亡、2426人失蹤，中國西藏至少7死，554人失蹤，意味兩國合共近3000人失蹤，當中至少有540名外國公民，許多人來自印度。到底這場災害是如何形成的？為什麼在科技如此發達的今天，當地居民與來自世界各地的遊客竟然只有幾分鐘的逃生時間？



西藏泥石流｜中方增至7死554失聯 救援隊廢墟搜尋、拉網式排查

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7分鐘的生死時速——高山冰崩引發的連鎖反應

很多人第一時間會問：泥石流不時發生，但為什麼這次破壞力這麼強、來得這麼急？

根據中國自然資源部專家與地質學家的初步分析，這場泥石流的源頭，並不是普通的暴雨山洪，而是源自尼泊爾高海拔地區的「冰川與岩石崩塌」。冰崩源頭海拔高達5,000米，一路沖落海拔1,830米的西藏吉隆口岸，高度相差超過3,000米。

連接尼泊爾與西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）2026念8月26日發生泥石流，造成大量傷亡。兩段已獲BBC Verify認證、在社交平台流傳的無人機影片，拍到喜馬拉雅山冰川崩塌的瞬間，這，懷疑正是觸發今次山洪的源頭。（網頁截圖）

想像一下，在幾千米高的雪山上，巨大的冰川塊與岩石突然斷裂落下，撞擊山體的過程中產生了巨大的能量。美國地質調查局（USGS）估算，冰川岩石與冰崩塌所產生的震動能量，相當於一場5.2級地震！

巨石與冰塊在高速下滑的過程中，將沿途的雪水、泥沙與鬆散沉積物一路裹挾下來，演變成破壞力驚人的高速碎屑流。受災面積高達20平方公里，形成了一股高達6米的巨浪衝向河谷。

最致命的是「時間」。由於爆發點在極高海拔的無人區，專家測算，泥石流移動速度高達每秒50米，也就是時速180公里，從冰川崩塌到泥石流衝擊吉隆口岸，中間只有短短的7分鐘逃生時間。在這麼短的時間內，普通人根本反應不過來。

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

尼泊爾與西藏2026年8月26日發生恐怖泥石流，尼泊爾一條村莊遭迅速淹沒（影片截圖）

250萬方堰塞湖懸頂——高山救援的四大天險

現場的搜救工作正面臨極度嚴峻的挑戰。吉隆口岸受災現場形成了巨大的堰塞湖，蓄水量已經超過250萬立方米，相當於一百多個標準游泳池的水懸在頭頂，潰堤風險極高。

救援團隊指出了現場的「四大難點」：第一是地形高差極大：山體高差高達3,000米，坡度陡峭，機械設備根本進不去；第二是道路徹底中斷：泥石流沖毀了唯一的進出通道；第三堰塞湖潰堤威脅：第四則是水位持續上升。

吉隆口岸上游堰塞湖蓄水量超250萬方。（央視新聞）

值得關注的是，就在救援關鍵時刻，附近雪山突然爆發二次雪崩，約5萬立方米的冰屑與雪塊瞬間匯入堰塞湖，導致湖面大幅波動，為了保障救援人員的生命安全，現場救援被迫一度暫停，救援難度可謂史無前例。

生死一瞬間——倖存者的故事

在這場災難面前，一個決定會改變命運。當時在西藏吉隆當地帶團的導遊沐先生回憶，原本按照計劃，他當日準備帶著整團遊客前往吉隆口岸。但因為前一晚下了一整夜的大雨，他擔心陰天看不到雪山景致，於是在最後一刻做出決定：暫緩去口岸，先帶遊客上「亞洲一號觀景台」。就是這個臨時決定，救了他與全團遊客的命。

西藏泥石流｜導遊臨時換行程逃過一劫嘆：無比幸運又沉重的一天

沐先生事後感歎，這是「無比幸運又沉重的一天」。當晚他在吉隆鎮的餐廳吃飯，聽到店裡的尼泊爾籍員工在樓上嚎啕大哭——原來老闆說，那位員工留在口岸附近的孩童已經不在了。無數在中國打工的尼泊爾人，那一夜看著被泥流沖斷的道路，連回家的路都找不到了。

西藏泥石流｜只有7分鐘逃生！央視動畫演示跨境泥石流高速破壞力

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類似的情況，也發生在河谷另一邊的尼泊爾境內。當時有一批前往尼泊爾旅遊的華人遊客，原定行程是去博特科西河（Bhote Koshi River）體驗刺激的高山漂流。博特科西河平時是著名的戶外運動勝地，但也是這次泥石流洪峰衝擊最嚴重的主河道。

事發前夕因為天氣異常、水流變急，當地營地臨時通知取消了漂流項目。幾位華人遊客當時還覺得有一點點遺憾，但僅僅過了幾個小時，他們就親眼目睹原本清澈的河流瞬間變成濁浪滔天的泥石流，巨大的樹木與建築殘骸被輕易沖向下游。如果他們當時按照原定計劃在艇上漂流，面對幾米高的泥石流巨浪，後果簡直不敢想像。死裡逃生之後，他們在社交平台發文，直言這是「與死亡擦肩而過」的一刻。

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朝聖旺季赴神山遇險——巴士被沖走

對於更多的在地居民與朝聖者來說，這場泥石流是一場徹頭徹尾的噩夢。在尼泊爾邊境村落，有一位倖存者接受採訪時哭訴，泥石流來臨的時候就像幾萬隻野獸在咆哮。他在泥流淹沒房屋的前幾秒拼命爬上山坡保住了性命，但當他回過頭，自己的房屋、農田，甚至妻子與孩童都被濁流捲走。他身上只剩下單薄且沾滿泥濘的衣服，家裡連一杯乾淨的飲用水都找不到了。

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另一位倖存者、68歲的巴拉爾無力地講述：「那時看到一股很大的泥流，直接朝著我們衝過來。它越逼越近，就越來越高。當看到泥石流湧入屋裡時，我試過抓住妻子的手想帶她上屋頂，但她最後被泥水沖走了。」

在這場災害中，有數百尼泊爾倖存者為避難，躲藏在水力發電工程隧道，如今救援隊正努力尋找被困的人員。

這次災難適逢朝聖旺季，失蹤者包括不少外國遊客，以印度籍最多。事發的尼泊爾拉蘇瓦縣邊境，是前往西藏神山「岡仁波齊峰」朝聖的主要通道。岡仁波齊峰是印度教濕婆神的聖地。這條朝聖路線之前因為疫情與中印關係緊張而停辦，近期才重新開放，吸引了大量印度朝聖團與各國遊客。泥石流爆發時，不少人正聚集在邊境的移民中心辦理手續，不幸遇險。

事發的尼泊爾拉蘇瓦縣邊境，是前往西藏神山「岡仁波齊峰」朝聖的主要通道。（西藏旅行社）

也有目擊者指，看到兩輛巴士載著印度朝聖者前往西藏的聖山和聖湖，結果洪水湧至，整輛巴士沖走，目擊者悲傷指，他們都不見了。

而在尼泊爾首都加德滿都的醫院外，救護車警笛聲晝夜不停。上千名家屬守在醫院門口，每當一副擔架被抬下車，大家都擁上去尋找失聯至親的身影。對於倖存者與家屬來說，不知何時結束的漫長煎熬才剛剛開始。

2026年8月28日，尼泊爾努瓦闊特地區（Nuwakot），警員抬着一名因泥石流而遇難的兒童遺體（Reuters）

超越國界的考驗：氣候變化與「人類命運共同體」

講到這裡，我們不得不去思考一個問題：為什麼喜馬拉雅山脈地區這類山洪暴發的事件時常發生？

央視用動畫演示西藏高速泥石流的成因和破壞力。（影片截圖）

氣候暖化導致高山冰川融化速度加快，凍土層鬆動，這些都是不爭的事實。喜馬拉雅山脈作為「亞洲水塔」，它的生態環境極度敏感，也是全球氣候變化的最前線。

當冰川崩塌引發跨境泥石流，災害就完全打破了地理與政治的界線。西藏與尼泊爾山水相連，河谷相通，一邊發生冰崩，下游兩國都要承受後果。

西藏泥石流｜附近雪山突發雪崩 5萬立方米冰屑匯入堰塞湖

這場災難檢驗了一個現實邏輯：在面對全球氣候變化與極端自然災害時，沒有任何一個國家或地區可以獨善其身。「人類命運共同體」不是一句抽象的口號，而是當災難臨頭時，鄰國之間如何分享氣候監測數據、如何建立跨境早期預警機制、如何在最快時間內進行聯合救援的具體行動。

面對日益頻繁的極端天氣，如何加強高海拔無人區的衛星與遙感監測？如何在高風險旅遊路線建立更完善的應急預案？都是留給我們的課題。大自然有它的規律與力量，人類需要保持敬畏。但同時，透過科學的預警與跨國界的合作，我們或許可以在下一次危機到來之前，爭取多幾分鐘的逃生機會。