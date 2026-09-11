China GT炒車・一片睇清｜火燒車靠車手自救　官方應急措施崩潰？

China GT中國超級跑車錦標賽上海站，發生了一幕讓所有賽車迷、甚至普通觀眾都心驚肉跳的意外。在比賽第七圈，37號與33號賽車在纏鬥之中衝出賽道，直接撞中了91號法拉利賽車的側邊油箱位置。幾秒鐘之內，91號賽車變成了一個巨大的火球，而此時英國車手Ollie Millroy仍被困在座艙裡面。



China GT上海站賽車炒車後起火 車隊怒斥救援不力宣佈退賽｜有片

當時多一秒，就是生死之界。但是，第一時間救人的，竟然不是大會的專業救援隊，而是後面趕上來的79號荷蘭車手 Loek Hartog。

魅影車隊79號荷蘭籍車手洛克·哈托格（Loek Hartog）果斷放棄比賽，停車衝向燃燒的賽車，冒險將被困車手從火海中拖出。（微博）

他果斷放棄比賽，停下車衝入火海，徒手掰開車門，四處尋找滅火桶壓制火勢，最後冒死將 Millroy 拖出來。整個救援過程大約49秒。賽後 Millroy 在社交媒體說了一句話：「我今天還活著，完全是因為這個人。我欠他一條命。」

FIST AUTO車隊星期天（9月6日）晚公佈米爾羅伊的最新傷情，稱其手術已順利完成。圖為哈托格（左）前去探望病床上的米爾羅伊。（小紅書＠FIST AUTO車隊）

但是，這場英雄救人的戲碼背後，映照出來的，是一個國家級賽事極度荒謬、甚至令人齒冷的安全漏洞。

救援人員扔下滅火筒逃跑？荒誕至極的救援現場

現場影片和目擊車手揭露的救援細節，令人匪夷所思。

根據同場33號賽車的中國車手楊百傑爆料，當時第一批趕到現場的工作人員，因為害怕火勢，竟然將手中的滅火筒扔下，然後轉身逃離現場！更加離奇的是，有工作人員拿著滅火器，居然研究了半天都打不開！

楊百傑還透露，救護車是在15分鐘後才到達。對比2020年F1巴林站格羅斯讓撞車起火，當時救護車在11秒內就趕到了。11秒和幾分鐘的差距，在賽道上顯然不是小事。

事後網上有消息指出，這些賽道救援人員中，不少是層層外包的保安，屬於日薪60元人民幣的臨時工。現場影片顯示，最先到達的賽道工作人員沒有穿戴防護裝備，看上去年紀偏大，行動能力也似乎有限。有網民評論說：「難道指望人家為了幾十塊錢拼命麼？」

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（小紅書截圖）

官方淡化真相與甩鍋？吳彥祖拍片怒轟「可恥」

如果說現場處置是「能力問題」，那麼賽後主辦方的態度，就完全是「態度與道德問題」。

事故發生那時，官方直播竟然在未經核實的情況下，草率播報說車手「已經自行走出賽車」。這種粉飾太平的操作，徹底激怒了涉事的 FIST Auto 車隊。車隊發出嚴正聲明，痛斥賽會淡化事故嚴重性、漠視生命，並即時宣布永久退出 China GT 所有賽事。

同場以 GTS 組別參賽的藝人車手吳彥祖，事後都忍不住拍片炮轟。吳彥祖指出，現場出示紅旗慢了足足30秒到1分鐘，控制中心完全沒有即時應對。更加讓他憤慨的是，事發36小時內，賽會連一份像樣的道歉聲明都沒有。吳彥祖直言：「承認錯誤是最基本的，36小時不道歉，真是可恥！」

同場以 GTS 組別參賽的藝人車手吳彥祖，事後都忍不住拍片炮轟。

輿情持續發酵之際，賽事組委會事發36小時後才發布情況通報。通報稱，整個賽事的配置是符合國家級賽事標準的，但在細緻管理方面有待提高。差點出人命的事，被輕描淡寫一筆帶過。

低級失誤屢見不鮮——中國的汽車賽事為何如此潦草？

其實中國的汽車賽事，已經不是第一次出現這種低級失誤了。

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（抖音截圖）

2026年5月26日，環塔拉力賽SS8賽段，37歲車手張秀軍遭遇事故。他的賽車四輪朝天，倒扣進了路邊一條不起眼的水坑，泥水逐漸灌進車裡。張秀軍個子比較小，座椅調得高，頭部最先被水淹沒，很快就沒法呼吸了。

環塔拉力賽37歲車手翻車亡 家屬批救援太遲：困水溝一小時才獲救

2026年5月26日，環塔拉力賽SS8賽段，37歲車手張秀軍遭遇事故。他的賽車四輪朝天，倒扣進了路邊一條不起眼的水坑，泥水逐漸灌進車裡。

值得注意的是，拉力賽車上都裝著衛星定位設備，只要停了，賽會的系統就會報警。早在事故發生時，就有人看到張秀軍的名字在賽會大螢幕上「變紅」了，但救援隊沒有任何行動。最後發現他們的，居然是一輛恰好拋錨停在附近的賽車。而官方救援在出事一小時後，才到達現場，此時張秀軍早已經沒了生命體徵。

再來説作為車手搖籃的卡丁車賽。2022年12月，湖南株洲國際卡丁車場舉辦第五屆24小時耐力賽。33歲江姓車手在行駛中車輛失控，高速撞向賽道邊的龍門架立柱，當場受重傷，送醫後不治。

2022年12月，湖南株洲國際卡丁車場舉辦第五屆24小時耐力賽。33歲江姓車手在行駛中車輛失控，高速撞向賽道邊的龍門架立柱，當場受重傷，送醫後不治。

按照安全標準，龍門架應該做包裹防護，但那個賽車場直接裸露著金屬結構。龍門架下方用於緩衝的水馬，竟然是空的，只有一層塑料殼，沒有任何吸收衝擊的作用。

龍門架應該做包裹防護，但那個賽車場直接裸露著金屬結構。龍門架下方用於緩衝的水馬，竟然是空的，只有一層塑料殼，沒有任何吸收衝擊的作用。

出事之後，工作人員叫救護車進場，這時候才發現安全通道被堵住進不了場內，繞路浪費了大把時間。車上又只帶了氧氣瓶，連個AED都沒有，而且主辦方事先沒有對接醫療通道，導致救護車輾轉多間醫院才找到ICU。

有媒體分析認為中國的賽事總搞得這麼潦草，其實本質上就是因為中國沒有賽車的文化土壤。哪怕是環塔和 China GT 這樣的國內頂流賽事，商業價值都很低。換到前幾年，大多數常規場次的門門票甚至需要通過車隊、贊助商進行免費派票來填滿看台，也就總決賽的票稍微好賣。

China GT上海站賽車炒車後起火 中國承辦國際賽事應急措施短板

按權責劃分，現場救援屬於運營方上海擎速的職責。（上海擎速官網截圖）

近兩年靠著幾個大明星上場助陣，關注度才高了一些，但看台依然稀稀拉拉。這些賽事在媒體中也沒有流量，有時候甚至需要倒貼錢給電視台或網絡直播平台，來確保賽事能夠得到曝光。

在今年之前，China GT 背後的主辦公司上海擎速，已經連續虧損了六年，前陣子才將將扭虧為盈。沒有錢，辦事就會潦草，在安全方面就會減配，只能賭比賽中不會出事。

中國大型賽事的系統性問題：應急處置形同虛設

近年來，中國承辦國際賽事的規模和影響力都在擴大，但在風險識別、專業執行和應急處等環節上屢屢出問題。

2021年5月22日，黃河石林山地馬拉松百公里越野賽在甘肅省白銀市景泰縣舉行。比賽進行中，遭遇大風、降水、降溫等極端天氣，造成21名參賽選手死亡，8人受傷。

甘肅奪命馬拉松｜7名主辦機構人員及官員入獄 意外導致21人死亡

官方調查發現，甘肅白銀馬拉松在賽事管理存在「薄弱環節和漏洞」：賽前沒有制定相關預案，沒有有效的響應機制，通訊設備也沒有配備充足。而這與China GT的情況如出一轍——紙面上或許都有一份「應急預案」，但現實中，似乎沒有人真正演練過、執行過。

在China GT事發後，資深媒體人張豐在微信公眾號發表題為《都怪這火是真的》的評論，文章認為，主辦方的通報揭示了一個更深層的問題：人們生產大量文件、標準和預案，卻沒有付諸行動，彷彿活在一個「文件世界」裡。

在「文件世界」裡：彙報和演習做得漂亮，但真正需要動手、需要練熟的本事，卻沒有，也沒人認真去練。所以真正出事後，工作人員根本不會處理，連滅火筒都打不開。最後導致賽事「符合國家級配置」，卻連人都救不了。

China GT嚴重炒車事故細節曝光：救援人員竟因害怕而棄滅火筒逃離

現場影片顯示，期間還有另一名身穿橙衣的工作人員攜帶滅火筒前來救援，與前兩者一樣，該工作人員看上去有點年紀，行動能力並不是很好。（影片截圖）

近些年來，包括比亞迪、長城以及吉利等車企越來越頻繁地衝擊國際頂級賽事，以此提升品牌形象，與此同時，這些賽事也能帶來實實在在的銷量和經濟效益。因此推動賽車發展對於車企和各地政府都有好處。

但在舉辦大賽的規模和影響力都在不斷升級的同時，「會用滅火筒」等這些應急處置「軟實力」，也同樣重要。

雖然賽車運動本來就充滿風險，車手是冒著生命危險在賽道上馳騁。但賽車運動從來不是靠英雄主義來兜底的。車手可以接受賽道上的風險，但不可以接受賽會把他們的生命交給運氣。

如果每一次事故，都要等一個剛好路過的對手停下車、冒着火勢把人拖出來，那賽會權威性毫無疑問會大打折扣。