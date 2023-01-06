以武促談：北京對台灣的新年起手式？
新年伊始，台海情勢並不平靜。元旦前後，大批解放軍軍機深入「海峽中線」東側，有台媒稱「史無前例迫近」，台軍事學者揭仲表示，解放軍軍機疑已穿越台空軍在北部空域所劃設的R9、R11其中一個禁航區。台軍前空軍副司令、退役中將張延廷更表明，解放軍戰機到台灣上空不要3分鐘，但台軍飛機緊急起飛時間「經國號」IDF戰機要5分鐘，「幻影」與F-16要6分鐘，「你根本還沒有緊急起飛，它就已經到達台灣上空了。」
台灣專家的說法，都顯示了在民眾看不到的上空，台灣正面臨着極其沉重，甚至是短兵相接的軍事壓力。
統一協商：北京交付宋濤的任務？
另一邊廂，甫接掌國台辦主任的宋濤，依循慣例在台辦旗下《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮鬥 共創偉業》的新年寄語，向台灣民眾致以新年祝福和誠摯問候。
這篇篇幅不長的文章，宋濤強調的要點有三：一，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商；二，深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合；三，將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭。
在這三點之中，熟悉北京對台佈局思路的人，恐怕都能贊同其中的第一點尤為重要，興許將是中共將宋濤從全國政協二線位置調任台辦主任的用意之一。畢竟宋濤曾任中聯部部長的經歷，本身就具備了聯絡、經營海外友黨人士的經驗，或將在推動兩岸統一協商的艱困起步期一展長才。
協商倡議：北京子彈已飛四年之久
就兩岸政治協商而言，雖說是艱困起步期，但這顆子彈已經飛了四年的時間，對北京來說，也到了該出成果的階段了。習近平2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會提出「習五點」，其中就包括倡議探索「兩制台灣方案」，「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」
一直到佩洛西（Nancy Pelosi，台譯作裴洛西）執意訪台後的2022年8月10日，北京發表第三份對台白皮書《台灣問題與新時代統一事業》，當時《香港01》即解讀，此乃中共再次對台灣發出統一談判的呼喚與提示。如今宋濤在2023年「新年寄語」更為直白地揭露，新的一年對台工作重心擺在「與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」，說明統一談判或協商，已放在北京正式啟動的議程表上。
一位不具名的兩岸知情人士告訴《香港01》記者，當中共最高領導人在2019年初發出「兩制台灣方案」的協商呼籲後，時任台辦領導層卻拖延了將近半年時間，直至該年5月至6月，才陸續邀請國民黨前主席洪秀柱、新黨前主席郁慕明、台灣兩岸和平發展論壇榮譽顧問高金素梅等人率團訪陸，圍繞兩岸關係與民族未來開展對話協商，發表共同倡議。由於實際執行整整滯後了半年之久，或種下了台辦領導層在二十大之後大換血的可能原因之一。
該知情人士剛結束北京拜會行程返台，他對《香港01》記者透露，從涉台單位得知，宋濤就任台辦主任後，將會重啟前述與台灣政界和民間各界人士的「圍繞兩岸關係與民族未來開展對話協商」。倘若該消息屬實，更加驗證宋濤在「新年寄語」提到的「與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」，所言不假，確實是他新官上任起手式，也是北京賦予其的重責大任。
以武促談：台灣退無可退的出路？
或許一些人產生不小的疑問，今天台灣仍舊「馬照跑、舞照跳」，其獨立運作的選舉政治體制，隨即將在2024年選出新的總統，絲毫看不出兩岸有就統一展開協商的任何跡象。
話雖如此，但台海客觀形勢的確正在發生重大的變化。一來北京藉佩洛西訪台，化被動為主動，順勢掌握了台海的軍事優勢，且步步進逼；二來九合一大選民進黨慘敗，瀰漫台灣內部的兵兇戰危氛圍，甚至令可望角逐2024台灣總統大位的「務實台獨工作者」賴清德，將民進黨「抗中保台」路線，往「和平保台」做了大幅退縮；三來美國政界有意將台灣「烏克蘭化」，施壓台灣延長兵役役期，朝着全民皆兵、奔向戰場的方向前進，亦令台灣一般民眾開始警惕被美國當成「砲灰」的命運。
很明顯地，北京透過軍事和外交戰場，逐步對台灣形成包圍之勢，無論對哪個政黨的執政者都產生與日俱增的壓力，已是2024年大選各路候選人不可迴避且攸關命運的一大課題。台灣內部許多人嘲諷，中共在台灣問題上是一隻「紙老虎」，或言習近平不敢實現兩岸「地動山搖」的承諾，不過放眼2015年以來的情勢變化，時與勢、戰略主動究竟一步一步掌握在誰人手上，這個答案恐怕已是台灣社會人盡皆知的「不能說的秘密」。
宋濤文章明確將對話協商的前提設定為「堅持『和平統一、一國兩制』方針」，並以一個中國原則和「九二共識」為基礎，一旦北京對台施以的軍事壓力，大到台灣退無可退、無路可退的地步，勢必會有更多人願意面對「統一協商」和「一國兩制」的命題，各種新興勢力或將拔地而起。
以香港回歸歷史為例，原中聯辦研究部部長曹二寶曾撰寫回憶文章《香港回歸三五往事》，其中便記載了回歸之前中共是如何以外界難以預料的方式，實現了「考察」治港官員、成立臨時立法會秘書處、籌備公務員平穩過渡等「不可能的任務」。於今北京對台「以武促談」態勢的雛形已成，並不算是超脱「和平統一」的範疇之外，假若台灣政客依舊一片歌舞昇平，「地動山搖」便有可能在北京挾着戰略主動之勢悄然到來。