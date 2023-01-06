以武促談：北京對台灣的新年起手式？

新年伊始，台海情勢並不平靜。元旦前後，大批解放軍軍機深入「海峽中線」東側，有台媒稱「史無前例迫近」，台軍事學者揭仲表示，解放軍軍機疑已穿越台空軍在北部空域所劃設的R9、R11其中一個禁航區。台軍前空軍副司令、退役中將張延廷更表明，解放軍戰機到台灣上空不要3分鐘，但台軍飛機緊急起飛時間「經國號」IDF戰機要5分鐘，「幻影」與F-16要6分鐘，「你根本還沒有緊急起飛，它就已經到達台灣上空了。」



台灣專家的說法，都顯示了在民眾看不到的上空，台灣正面臨着極其沉重，甚至是短兵相接的軍事壓力。

統一協商：北京交付宋濤的任務？

另一邊廂，甫接掌國台辦主任的宋濤，依循慣例在台辦旗下《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮鬥 共創偉業》的新年寄語，向台灣民眾致以新年祝福和誠摯問候。

這篇篇幅不長的文章，宋濤強調的要點有三：一，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商；二，深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合；三，將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭。

國台辦新任主任宋濤發表2023新年寄語，表明將「與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」。（國台辦網站截圖）

在這三點之中，熟悉北京對台佈局思路的人，恐怕都能贊同其中的第一點尤為重要，興許將是中共將宋濤從全國政協二線位置調任台辦主任的用意之一。畢竟宋濤曾任中聯部部長的經歷，本身就具備了聯絡、經營海外友黨人士的經驗，或將在推動兩岸統一協商的艱困起步期一展長才。

協商倡議：北京子彈已飛四年之久

就兩岸政治協商而言，雖說是艱困起步期，但這顆子彈已經飛了四年的時間，對北京來說，也到了該出成果的階段了。習近平2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會提出「習五點」，其中就包括倡議探索「兩制台灣方案」，「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」

一直到佩洛西（Nancy Pelosi，台譯作裴洛西）執意訪台後的2022年8月10日，北京發表第三份對台白皮書《台灣問題與新時代統一事業》，當時《香港01》即解讀，此乃中共再次對台灣發出統一談判的呼喚與提示。如今宋濤在2023年「新年寄語」更為直白地揭露，新的一年對台工作重心擺在「與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」，說明統一談判或協商，已放在北京正式啟動的議程表上。

2019年6月28日，全國政協主席汪洋在北京會見台灣兩岸和平發展論壇榮譽顧問高金素梅率領的台灣民意代表和少數民族參訪團。（新華社）

一位不具名的兩岸知情人士告訴《香港01》記者，當中共最高領導人在2019年初發出「兩制台灣方案」的協商呼籲後，時任台辦領導層卻拖延了將近半年時間，直至該年5月至6月，才陸續邀請國民黨前主席洪秀柱、新黨前主席郁慕明、台灣兩岸和平發展論壇榮譽顧問高金素梅等人率團訪陸，圍繞兩岸關係與民族未來開展對話協商，發表共同倡議。由於實際執行整整滯後了半年之久，或種下了台辦領導層在二十大之後大換血的可能原因之一。

該知情人士剛結束北京拜會行程返台，他對《香港01》記者透露，從涉台單位得知，宋濤就任台辦主任後，將會重啟前述與台灣政界和民間各界人士的「圍繞兩岸關係與民族未來開展對話協商」。倘若該消息屬實，更加驗證宋濤在「新年寄語」提到的「與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」，所言不假，確實是他新官上任起手式，也是北京賦予其的重責大任。

以武促談：台灣退無可退的出路？

或許一些人產生不小的疑問，今天台灣仍舊「馬照跑、舞照跳」，其獨立運作的選舉政治體制，隨即將在2024年選出新的總統，絲毫看不出兩岸有就統一展開協商的任何跡象。

話雖如此，但台海客觀形勢的確正在發生重大的變化。一來北京藉佩洛西訪台，化被動為主動，順勢掌握了台海的軍事優勢，且步步進逼；二來九合一大選民進黨慘敗，瀰漫台灣內部的兵兇戰危氛圍，甚至令可望角逐2024台灣總統大位的「務實台獨工作者」賴清德，將民進黨「抗中保台」路線，往「和平保台」做了大幅退縮；三來美國政界有意將台灣「烏克蘭化」，施壓台灣延長兵役役期，朝着全民皆兵、奔向戰場的方向前進，亦令台灣一般民眾開始警惕被美國當成「砲灰」的命運。

很明顯地，北京透過軍事和外交戰場，逐步對台灣形成包圍之勢，無論對哪個政黨的執政者都產生與日俱增的壓力，已是2024年大選各路候選人不可迴避且攸關命運的一大課題。台灣內部許多人嘲諷，中共在台灣問題上是一隻「紙老虎」，或言習近平不敢實現兩岸「地動山搖」的承諾，不過放眼2015年以來的情勢變化，時與勢、戰略主動究竟一步一步掌握在誰人手上，這個答案恐怕已是台灣社會人盡皆知的「不能說的秘密」。

宋濤文章明確將對話協商的前提設定為「堅持『和平統一、一國兩制』方針」，並以一個中國原則和「九二共識」為基礎，一旦北京對台施以的軍事壓力，大到台灣退無可退、無路可退的地步，勢必會有更多人願意面對「統一協商」和「一國兩制」的命題，各種新興勢力或將拔地而起。

以香港回歸歷史為例，原中聯辦研究部部長曹二寶曾撰寫回憶文章《香港回歸三五往事》，其中便記載了回歸之前中共是如何以外界難以預料的方式，實現了「考察」治港官員、成立臨時立法會秘書處、籌備公務員平穩過渡等「不可能的任務」。於今北京對台「以武促談」態勢的雛形已成，並不算是超脱「和平統一」的範疇之外，假若台灣政客依舊一片歌舞昇平，「地動山搖」便有可能在北京挾着戰略主動之勢悄然到來。