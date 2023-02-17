夏立言訪陸獲高規格接待　北京邁向協商談判的先手棋？

國民黨副主席夏立言自2月8日至17日率團訪陸，期間會見中共中央政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力、上海市委書記陳吉寧、湖北省委書記王蒙徽，以及重慶市委書記袁家軍等中共二十大後中央與地方重要官員，層級之高和規模之廣，確實在兩岸關係冰封之際備受矚目。



接待層級不同 體現二十大對台新局

國民黨方面將此行定位為「交流對話」與「關懷民生」，而陸方官員則在釋放恢復兩岸交流期望之餘，反覆重申「九二共識」與「反對台獨」等政治基礎，不少涉台媒體亦配合營造出兩岸「春天回暖」的氛圍。不過，除了「矮化和傷害主權」、「唱和中共統戰言論」等民進黨萬年批判老調之外，夏立言此行在台灣政治和媒體輿論中，並未激起更為廣泛的議論，和大陸輿論場形成一熱一冷的現象。

然而，陸方接待夏立言一行的意義，並不能因此被過於低估。和他前一次訪陸相比，當時背景是佩洛西（Nancy Pelosi，台灣譯作裴洛西）訪台後台海緊張動盪之際，台灣內部爭議不小，而夏立言在大陸實際見到的官員僅有海峽兩岸關係協會（海協會）會長張志軍和國台辦副主任陳元豐，此次所見官員層級和範圍確實不可同日而語。

國台辦主任宋濤（右）2月9日在北京釣魚台國賓館會見國民黨副主席夏立言（左）一行。（國民黨提供）

夏立言兩次訪陸行的輕重差異，何以致此？台灣有看法認為，或因國民黨在去（2022）年底九合一選舉大勝，進軍2024年大選底氣大增，從而重獲北京的青睞。台灣執政權力受選舉結果左右，此說法或有道理，但恐非主因；倘若放大視野來看，中共二十大後對台新局的佈署，以及中美兩國領導人面會後的中美台關係變化，才應是幕後最為主要的大氣候，九合一選舉結果只是當中的小氣候。

重啟交流大門 宋濤肩負有重責大任

宋濤出掌國台辦消息確認後，此項人事安排在兩岸圈引起熱議，跌破不少學者專家的眼鏡。其新官上任三把火，在今（2023）年1月《兩岸關係》雜誌發表新年寄語，其中最關鍵的要旨，莫過於強調「堅持『和平統一、一國兩制』方針，在一個中國原則和『九二共識』基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。」當時《香港01》即有解讀，認為宋濤以曾任中聯部部長經歷，其新職任務將首重具體推展習近平於2019年發出的「兩制台灣方案」協商呼籲。

國台辦網站刊登宋濤上任後的「新年寄語」，其中強調將「在一個中國原則和『九二共識』基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」。（國台辦網站截圖）

故而得以看到，以台辦為主力的北京涉台系統，從春節期間開始便動作頻頻：

1. 1月28日：宋濤在廈門會見國民黨前主席洪秀柱、金門縣長陳福海、金門立委陳玉珍等人。

2. 1月30日：國台辦宣佈對金酒等63家台企予以註冊或更新註冊訊息，並為台灣食品輸入大陸提供便利。

3. 2月1日：國台辦轉述中國航空運輸協會致函台灣內容，促請台方優先恢復廣州、深圳等16個直航航點。

4. 2月5日：國台辦於北京釣魚台國賓館舉辦2023年台商新春座談會。

5. 2月8日：國台辦新設立包括廟宇、棒球場、文化旅遊風景區等9個兩岸交流基地。

6. 2月10日：「後疫情時期的兩岸關係與交流合作」研討會在北京舉行。

7. 2月13日：國台辦發布新聞稿，指大陸願意協助恢復台灣農漁產品輸入。

8. 2月15日：宋濤接見台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成一行，表示「對於台灣農漁民希望恢復台灣農漁產品輸入大陸的呼聲，我們高度重視，在符合檢驗檢疫標準的前提下，將協調相關部門積極予以解決。」

9. 2月16日：宋濤在北京會見到訪的台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤一行，強調「希望兩岸同胞多走動、常往來，增進理解、凝聚共識，共同開創祖國統一、民族復興的美好未來。」

在兩岸防疫之門打開之後，可以預期類似的交流活動只會增加不會減少，一步一步活化到疫情之前兩岸的熱絡程度。問題在於，對台灣主要政黨而言，並不反對維持兩岸之間一定程度的經濟、文化、社會往來，畢竟對陸依存乃台灣發展生存主要命脈之一，但是否願意往政治方面推進，恐怕仍處於「敬謝不敏」；對北京而言，推進和恢復兩岸交流，最大的目標在於從融和到促統，不可能永遠停留在馬英九時代「只經不政」的交流局面。

兩岸同床異夢 交流尋找有識之士？

兩岸雙方均言「交流」，但內心想法「同床異夢」，北京之所以在疫後推促兩岸交流儘速「復常」，一來既有民間社會之需要；二來在「和平統一」的大政方針下，如同台灣海峽交流基金會（海基會）首任副秘書長石齊平告訴《香港01》記者的，就算台灣始終不當一回事，但北京還是必須站在中華民族的立場行禮如儀，盡一切努力做到「仁至義盡」。

台灣海基會2月14日下午舉行第11屆董監事第一次臨時聯席會議，選舉李大維擔任海基會新任董事長。李大維在就任致詞強調，期待海基會與對岸海協會可以逐步展開互訪，海基會也希望能及早赴陸。（台灣海基會提供）

北京於今下的這一步「交流」先手棋，乃是在於民進黨政府雖言「對話」與「交流」，例如蔡英文2月2日出席台商春節聯誼活動時表態「願以北京對話尋求和平之道」，又如回鍋海基會擔任董事長的李大維於2月14日表示「期待海基會與對岸海協會可以逐步展開互訪」，可是實際開放的腳步依舊顯得裹足不前，既否決大陸官員赴台弔唁星雲大師，亦未開放大陸人士入台自由行。中國大陸站在了兩岸「交流」和「開放」的話語制高點，體現其「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」的決心和意志。

與此同時，加快兩岸疫後交流的「復常」，與宋濤年初宣示「就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」之間，本身就存在着一體兩面的辯證關係。在美國聯手民進黨政府掏空、虛化「一中」原則的情況下，北京更需要藉由錨定「九二共識」、「反對台獨」等政治基礎，在台灣多方接觸、尋找「各界有識之士」，有了「交流」的序曲，通往統一協商談判的進行曲才有可能往前演奏下去。

台灣無論就歷史或現實條件，都不可能無限期與大陸之間「絕緣」下去。在不可能迴避兩岸交流的客觀形勢下，再加上中美博弈大氣候，當「習五點」子彈飛了四年之久，北京開啟的統一進程可說是「開弓沒有回頭箭」。台灣社會要如何釐清「交流」與「協商」的關係，政治人物是否還有可能在統一問題上和稀泥，勢必成為日後不能不面對的課題。