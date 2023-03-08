深綠選區基層與北京涉台主官相見　撬開民進黨深鎖的兩岸大門？

「交流」是近期兩岸關係的熱詞之一。李克強3月5日在第十四屆全國人大第一次會議發表政府工作報告，強調「要促進兩岸經濟文化交流合作」；國台辦主任宋濤2023年的新年寄語也提到，「促進兩岸各行業、各領域交流合作」。台灣方面，蔡英文2月2日出席2023大陸台商春節聯誼活動時表態，要推動疫後健康有序的交流。疫情趨緩不再成為物理上的障礙，但兩岸政治對立、台海情勢嚴峻依舊，又要如何透過交流撬開兩岸深鎖超過三年的大門呢？



《香港01》記者日前從台北駐地搭乘航班前往北京，航程中座位四周被一群操着流利閩南語口音、心情雀躍興奮、熱切討論落地後期待享用地道美食的台灣大哥大姊們包圍。進一步了解後得知，原來他們是「台灣高雄里長暨基層社團參訪團」的成員，將在北京展開一連8天的交流參訪。團員組成遍佈台灣高雄三民、左營、鳳山、燕巢、大社等區，身份涵蓋里長、市民代表會代表、社區發展協會理事長、社團幹部、基層里民等。

這一群來自台灣南部基層群眾的龐大訪陸團，在今日兩岸政治關係冰封的情勢下，顯得格外突出、搶眼。也吸引了《香港01》記者抵達北京之後，尤為關注他們在京動態。

宋濤會見高雄藍綠里長一行

據了解，「台灣高雄里長暨基層社團參訪團」是受到北京當地社區邀請，兵分兩路，「西城分團」36人由高雄鳳山區誠義里里長劉啟芳帶隊於2月23日抵京，「豐台分團」15人則由高雄三民區十美里里長蔡灯能率領於2月25日抵京。兩個分團加起來共51人，是2023年開年以來、宋濤出掌國台辦主任以來、大陸疫情防控調整為「乙類乙管」以來，台灣首個基層社團訪陸團，意義確實值得關注。

兩個分團各自在北京西城區、豐台區參訪，並與當地多個街道社區居民、社區工作者舉行座談交流，話題圍繞在京台兩地基層治理、社區建設、家居養老等主題。行程重頭戲，在於2月27日舉行的「京台社區發展交流會」，國台辦主任宋濤出席了這場活動，他在講話中除了提到「實現兩岸交流往來正常化」的期許外，還在政治層面上強調「堅持一個中國原則，兩岸關係就能和平發展，台灣同胞就能受益」。

由於宋濤的會見，讓這一群台灣基層社區工作者踏上北京的意義截然不同。特殊之處在於，「西城分團」團長劉啟芳乃國民黨黨籍，在當地擁有四屆里長資歷，身兼高雄市里長主席聯誼總會總主席，人脈跨足藍綠各陣營；而「豐台分團」團長蔡灯能還是民進黨黨籍，代表綠營基層動員的最末梢神經。除此之外，團員出身的高雄市，在台灣政治版圖上更屬於深綠選區，民進黨在高雄執政長達20餘年。

充滿預示且不容小覷的起點

台灣深綠選區基層工作者浩浩蕩蕩組團訪陸，且會見了大陸涉台事務主官，儘管圍繞在兩岸交流、社區治理等軟性話題，但時間點處於北京釋放出「與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」的訊息，且美國與民進黨政府加強台灣軍事備戰體系之際，不能不說台灣社會基層群眾對兩岸形勢出現了掙脱困局的體會和期待。而北京也在台灣官方仍較大範圍拒絕大陸人士入境的情形下，依託於自身掌握「時與勢」的信心，透過各方渠道全面開展對台灣各界人士的接觸溝通，傳達陸方對台政策的想法和思路。

故而民進黨政府對此起了警惕之心，「台灣基進」等獨派批評「基層里長活動成為統戰滲透破口」，陸委會隨之做出回應，要求台灣民眾從事兩岸交流應遵循相關規範，「共同維護台灣最大利益」。連英媒路透社（Reuters）也做出報道，援引台灣安全機構的內部報告稱，「中國政府正在制定今年與台灣交流的計劃」，「對台灣意見領袖發起魅力攻勢（charm offensive），希望暗中推廣北京的政治意識形態，以影響台灣民意」云云。

儘管於此，宋濤履職國台辦之後，北京主導兩岸民間交流的力道和範圍可說是只增不減。國民黨前主席洪秀柱、現任副主席夏立言，以及金門縣長、立委等黨政人士，還有台灣農漁業界代表，佛光山住持、媽祖宮廟代表等宗教界人士，一直延續到高雄基層社區工作者，都是宋濤在大陸馬不停蹄會見的台灣客人。

對北京而言，如同李克強在政府工作報告中所說：「今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年」。那麼中國大陸在政治、外交、軍事加強與美國和民進黨政府的博弈鬥爭，在社會、思想、民生、經濟、文化等範疇加強與台灣群眾最直接的交流互動，無疑是此「開局之年」完全可以看到「反獨促統」的兩條腿走路，軟硬並進、軟中帶硬、硬中有軟，不會讓統一進程在疫情之後的新局面停下腳步。如今台灣深綠選區基層與北京涉台主官相見，或許只是台海浪潮的其中一道水花，卻是充滿預示且不容小覷的一個起點。