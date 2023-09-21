內地推行教育減負政策　北大最新研究：寒門更難出貴子

內地2021年推出「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（簡稱「雙減」政策），大力整治教培行業，稱要減輕學生和家長負擔。政策施行兩年之際，近日，來自北京大學的3名學者發表研究論文，指出2008年到2018年推行的教育減負措施，導致寒門學子的高中升學率、學習時間、教育支出都下降，富家學子反而都上升，意味著「寒門更難出貴子」。



該論文題為「教育減負、家庭教育支出與教育公平」，透過構建微觀理論模型、構造減負政策指數，並利用中國家庭追蹤調查（CFPS）數據作實證分析得出，作者為北大國家發展研究院博士研究生周子焜、教授雷曉燕和北大滙豐商學院教授沈豔。據指，21世紀以來，中國教育減負政策的力度分別在2009年、2013-2014年和2018年經歷了3次跳躍式成長。具體而言，包括控制在校時長、禁止設置重點班、限制班級規模等17個指標。

研究發現，2008年到2018年間，教育減負加大推行力度後，導致寒門學子（收入分布處於最底層10%的家庭學生）升高中的機率下降9.3%，學習時間每周下降9.19小時，教育支出下降21%。相反，富家學子（收入分布處於最上層10%的家庭的學生）升高中的機率卻上升5.3%，學習時間每週上升10.37小時，教育支出上升66%。

北大最新研究表明，低收入家庭的子女在升學競爭中機會越來越渺茫。（北京晚報）

這反映減負政策雖然使低收入家庭的各項教育投入都在下降，但這種下降的代價，是他們的子女在升學競爭中機會越來越渺茫。其中一項實證分析結果顯示，樣本中收入分位數為後54%的家庭，在教育減負後更難升學，反之，樣本中收入分位數為前46%的家庭，在教育減負後更易升學。研究又發現，學生學習負擔未有因教育減負政策而顯著減少，家庭教育支出也未顯著降低，反而教育投入和教育產出進一步分化，加劇了教育不公。就結果而言，寒門學子獲得優質教育的門檻更高，加劇了「寒門更難出貴子」的問題。

論文結論表示，教育減負政策可以全面發揮作用的條件較為苛刻，只有在不存在升學競爭或者升學率非常高的情況下，限制課業負擔和校外教育培訓負擔的措施才可能有效，而這些條件在現實中不容易存在。作者表示，由於「雙減」政策執行時間尚短，效果未能全面顯現，但若等該政策長期施行後再評估，恐怕會錯過最佳的政策視窗調整期，故有必要分析歷史上類似政策的執行效果，從而對當前的「雙減」政策形成合理預期，為進一步的政策調整提供參考。