台灣大選︱耿榮水·1：侯友宜有勝算　賴清德藏危機　柯文哲最難測

編按：台灣總統大選2024進入倒計時，賴清德、侯友宜、柯文哲三強鼎立，民調已進入「封關」期，選情在最後階段走勢如何，選後台灣在兩岸關係、中美關係以及統一進程中處境如何。《香港01》專訪台灣資深政治觀察家、時事評論員耿榮水，他同時也是《誰是蔣經國的接班人？》作者，並曾任2008年與2012年大選馬英九團隊的重要策士，請他從數十年觀察台灣政治的經驗，為讀者深度解析。本文為系列之一。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

空前團結的國民黨

在民調「封關」前夕，耿榮水評估侯友宜的選情可用「倒吃甘蔗」來形容，至今仍維持如此判斷。他給出了做此推斷的理由，首先是本次大選是近兩三屆以來國民黨最空前團結的一次，「我的感覺是整個國民黨基層都動起來了，相當罕見」。他以台灣立法院前院長王金平應允出任侯友宜後援會總會長為例，強調王金平絕對有能力把各個地方派系都整合起來。

「早期有部美國電影叫《豪勇七蛟龍》（港譯《七俠蕩寇誌》），馬英九、朱立倫、王金平、韓國瑜、趙少康、宋楚瑜、郭台銘這『七大頭』也都團結起來了。」參與聯署但是並未登記參選的郭台銘，至今尚未現身表態，耿榮水樂觀地研判，郭台銘去（2023）年12月24日發表的《退選聲明》，其中有一句「完成政黨輪替」即為伏筆，起碼他在最後關頭可能會有個支持侯友宜的聲明。

台灣資深政治觀察家耿榮水向《香港01》分析，2024台灣大選是「團結的國民黨」對上「分立的民進黨」，侯友宜還是有勝算。（張鈞凱攝）

近日曾與侯友宜競選團隊幹部接觸的耿榮水，分享了該名幹部較為客氣的看法是「五五波」，但能看得出來其內部士氣頗為高漲，並沒有完全失掉信心。耿榮水接着分析台灣每個縣市的藍綠得票推估，他借用王金平的話作為結論：「這次南部會輸得比預期中少，北部會贏得比預期中多」，「我認為侯友宜勝算還是比較大的」。

此外，耿榮水表達了對國民黨主席朱立倫「刮目相看」之意。他認為朱立倫真正做到了「和陸親美」的兩面平衡，朱立倫在美國說「九二共識」是「沒有共識的共識」，但又派副主席夏立言赴陸傳達「九二共識」還在國民黨黨綱裏，將來執政後會恢復兩岸正常交流。

派系分立的民進黨

相對於國民黨，耿榮水對民進黨提出不一樣的看法。他說民進黨的團結是表面上的，實際觀察「新潮流」以外的派系「都放得比較鬆，沒有拚命，許多英系（蔡英文）人馬都很低調、不太出面。」

另一方面，耿榮水也聽聞，以前樂於幫蔡英文募款的金融界人士，這次也沒有動起來。背後的原因在於賴清德的個性，不同於蔡英文要錢給錢、要位置給位置，很會照顧各方人馬，但賴清德並不大氣，被人批評過於潔癖。

2024年1月1日蔡英文（右）發表任內最後一次元旦談話，賴清德（左）站在其身旁。（台灣總統府）

蔡英文曾經說過，「自己任期只到2024年，以後就不是我的事了」。耿榮水認為，儘管蔡英文與賴清德有共同的利害關係，但蔡英文把大利與小利分得很清楚，而且民進黨內部矛盾涉及到利益問題，沒有表面上看起來那麼一團和氣，整體態勢其實是「分立」的民進黨對上「團結」的國民黨。

除此之外，賴清德身上背負蔡英文執政八年的包袱，也是一個不能忽略的要素。耿榮水說，特別是近四年，台灣眾人都看到了缺蛋、缺疫苗，什麼都缺，硬推明眼人都知道不可行的能源政策，還有延長兵役，更讓年輕人充斥不滿的情緒。以上種種都會累加起來，不利於賴清德。

最難預測的柯文哲

把2024年大選與上一屆相比，耿榮水強調本屆的重點之一，在於少了香港「反修例」的推波助瀾，就算賴清德方面不斷操作「中國介選」的話題，但少了「反修例」時帶來的外溢效應，也沒有「王立強案」、「周子瑜風波」。再加上近來台灣檢調大規模偵辦里長等基層赴陸交流的案件，人家在大陸講講「兩岸和平」，卻要被扣上《反滲透法》的大帽子，「根本是小題大作，是會引起民怨的」。

國民黨提名候選人侯友宜及其副手趙少康，2023年12月23日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣平安、人民侯康」造勢大會，黨內重量級人士與重要輔選幹部齊聚，展現團隊戰力與團結氣勢。（國民黨提供）

至於柯文哲陣營的選情，耿榮水用「最難測」三個字來形容，但柯又是影響最大的關鍵因素。耿榮水分析，如果柯文哲的得票越多，對於國民黨是越有利的，因為他吸引到比較多親綠選票，挖到比較多不滿現狀的淺綠支持者。

由於台灣民眾黨提名的區域立委候選人不多，耿榮水站在台灣南部選民的立場來思考，大多數人還是傾向總統與立委投給同一黨，「分裂投票」的情況比較會出現在「不分區」的第三票，民眾黨在地方的選情實在不足以支撐起總統的層級。