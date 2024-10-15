直資聚賢｜廿載無疆界學習拓闊國際視野

文：香港神託會培基書院李建鋒校長

廿載無疆界學習拓闊國際視野

回顧過去感激上帝之恩典

讓孩子發揮多元潛能締造豐富人生



香港神託會培基書院創校至今歷經廿載，以培養學生成為僕人領袖、擁有正向思維、熱愛學習、勇於探索為宗旨，助孩子面對新時代林林總總的挑戰。我們藉不同類型的優質課程供予孩子全方位學習的機會，讓孩子在校內外不同位置均能發揮潛能，創造屬於他們獨一無二的精彩人生。



（香港直接資助學校議會提供）

廿年足跡遍布世界不同角落：學習無疆界 (Learning Without Walls, LEWOWA)

學習無處不在，不僅僅限於課室，甚至不限於香港。廿年過去，「學習無疆界」以跨年級及跨地域的方式，讓孩子既「讀萬卷書」又「行萬里路」，踏足世界不同角落學習和體驗異地文化，包括：德國、斯里蘭卡、斐濟、毛里求斯、越南、吉爾吉斯、蒙古、加拿大等，廿年積累下來的「飛行里數」超過657,500公里，相等於環繞地球16.5周，猶如一道道風景，譜寫着孩子們的成長故事。

除了海外學習課程，我們也讓孩子們在本地有其他學習經歷，例如冰上曲棍球、踩滑板、空手道、獨木舟、越野單車、烹飪班等，訓練孩子獨立堅毅、勇於探索的精神和挖掘自身的潛能，與時代並進。

屬於孩子的舞台：二十周年「培基人之夜」

（香港直接資助學校議會提供）

培基廿載轉瞬即逝卻碩果纍纍，「培基人之夜」(Pooikeinians’ Night) 以載歌載舞的方式掀開序幕，緊接英語話劇和大型音樂劇精彩演出。眾師生全力以赴，既合作無間又獨領風騷，讓觀眾留下深刻難忘的印象。「培基人之夜」不僅提供舞台讓學生展現才能，且藉此細味廿年點滴，數算神的恩典，凝聚和聯繫每一位「培基人」(包括學生、校友、家長、教職員、夥伴教會等)。

「培基人」的熱情有禮、多才多藝、勇於嘗試，是我們默默耕耘廿載的成果，期盼我們的孩子心存感恩，在神面前行當行的路，於不同崗位實踐僕人精神，轉化為明日領袖必備的生命動力。面對新時代的挑戰，「培基人」砥礪奮進，積極探究不同學術領域和勇於探索學術以外的技藝才能，在活動體驗中積累待人處事應備的品德，以及磨練堅毅不屈的心志。讓我們繼續攜手同行，跟隨上帝的步伐，譜寫新的詩篇，創造「無疆界」的人生。

（香港直接資助學校議會提供）

作者：香港神託會培基書院李建鋒校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

