《香港01》學生教育講座　前體育記者莊琬晴與學生分享深度新聞

中六學生或多或少對前途感到迷茫，學生們除了面對DSE中學文憑試，亦要思考未來升學和就業的方向。《香港01》早前邀得前電視新聞部高級體育記者及主持莊琬晴，到香港真光書院為學生分享擔任媒體工作時面對的挑戰，讓有意投身記者行業的學生有更深入了解。



莊琬晴畢業於新聞系，曾採訪多個大型體育盛事，包括2018雅加達亞運、2020東京奧運、2024巴黎奧運等，亦曾擔任電視台體育節目主持。

莊由淺入深，先從傳媒種類說起，再以自身經驗解說擔任體育記者的職責，同時詳細分析行業的變化。

莊由淺入深，先從傳媒種類說起，再以自身經驗解說擔任體育記者的職責，同時詳細分析行業的變化，當然少不了分享過往多次採訪大型體育盛事時的趣事及困難，並指自己透過奧運得益不少，包括提升自信、增加決斷力及增加團隊合作精神等，出席講座的同學們均顯得十分投入。

莊琬晴畢業於新聞系，曾主持「運動大本營」及「體育新世界」，曾採訪多個大型體育盛事。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747