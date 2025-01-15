《香港01》中華文化學生講座　武術精英運動員袁家鎣分享體育生涯

中華武術不僅是一項體育運動，更是中華傳統文化的重要載體，承傳著中國三千多年的歷史與文化。《香港01》早前邀得香港武術代表隊精英運動員袁家鎣，到路德會聖馬太學校（秀茂坪）與學生介紹中國武術及分享運動員生涯的點滴。



袁家鎣是香港武術代表隊精英運動員，她曾在2007、2015、2019世界武術錦標賽奪得金牌，以及在2018亞洲運動會摘得銅牌。

袁家鎣首先向學生介紹何謂中國武術。（周令知攝）

介紹武術比賽種類規則 分享代表港隊參賽經驗

袁家鎣首先向學生介紹何謂中國武術，指出武術乃源自中國傳統運動項目，當中包括兩大概念，分別是「套路」和「散打」，而「套路」又可分為長拳、南拳和太極拳。袁之後再向學生解釋國際武術競賽規則，判評的組成和比實場地的規定等。

袁家鎣與學生分享運動員生涯的點滴。自小喜歡武術的她，6歲開始跟隨兩名哥哥前往習武，學員都是一群年紀相若的小朋友，又常結伴出外表演，覺得很有趣，所以整個童年都從沒間斷習武，直至12歲入選香港隊，17歲轉為全職運動員。

袁透露2003年首次代表香港比賽取得不錯的成績後，認識不少來自世界各地的運動員，當時已立志要成為武術運動員。然後在2007、2015及2019年三度在世界錦標賽中獲得對練金牌。然而，與不少運動員一樣，袁家鎣的運動員生涯並非一帆風順，當中也經歷不少困難、挑戰和傷病，她曾在2010及2014年兩番於亞運會失手，失落獎牌。

與學生分享失手、受傷經驗 勉學生勿輕言放棄

袁家鎣表示，當她在選拔賽失誤和失去世界賽參賽資格後，心情一度跌落谷底，甚至變得討厭武術及想過就此放棄當運動員。另外，2014年仁川亞運袁因傷患要動手術，令之前的操練都付諸流水，不論是身體機能及體能回復都急速下降，花了一段長時間才回復狀態。

袁家鎣指出，最終能走出谷底最大的轉捩點，是得到教練、隊友和家人的鼓勵，令自己跳出舒適圈，投入社會認識不同圈子的人和事，方發現未能入選比賽只屬小事。她又稱，該段時間亦令自己有機會反思運動員生涯，最終花約9個月時間重新出發，並在2018年雅加達亞運於南刀項目摘得銅牌。

最後，袁家鎣與學生分享她的人生格言，包括要「相信自己」、「唔好質疑自己」、「唔好懷疑自己」和「勝不驕、敗不餒」，鼓勵學生無論遇上甚麼困難都不要輕言放棄。同時，袁亦感激教練、隊友及家人的支持，並多謝自己一直堅持「鍾意武術」 。

袁家鎣以自身經歷鼓勵同學，無論遇上甚麼困難都不要輕言放棄。（周令知攝）

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