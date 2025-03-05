校長灼見｜躺平文化對孩子的影響及學校應對策略

文﹕天主教領島學校李安迪校長

躺平是對是錯？

香港基督教女青年會去年9至11月問卷訪問近1,000名中學生，兩成七受訪者認為自己已「躺平」。當中超過四成聲稱「躺平」超過一年。他們選擇不再追求傳統意義上的成功，只維持最低生存標準，對生活無所求。調查亦發現大部份「躺平」的學生認為「躺平」是一種覺醒，想尋求簡單、自由和舒適的生活，不強迫自己接受物質主義等價值觀。



解決學生躺平的問題就是讓學生對未來及自己抱有希望。（作者提供）

年輕人選擇「躺平」的原因

1. 社會壓力：現代社會競爭激烈，年輕人面臨著巨大的學業、就業和生活壓力。這些壓力讓他們感到無力應對，從而選擇躺平。

2. 經濟不平等：經濟不平等和社會階層固化使得年輕人難以通過努力改變自己的命運，這讓他們對未來感到絕望，進而選擇躺平。

3. 消費主義：現代社會的消費主義文化讓年輕人對物質生活有著過高的期望，但現實中的經濟壓力和消費需求之間的矛盾讓他們感到無法滿足，從而選擇躺平。

4. 社交媒體影響：社交媒體上的成功案例和炫耀文化讓年輕人感到壓力和焦慮，這些負面情緒促使他們選擇躺平。

5. 家庭教育：家庭教育方式也會影響孩子的態度和行為。過度保護或過高期望都可能讓孩子感到壓力，從而選擇躺平。

躺平文化對孩子的影響

1. 心理健康：躺平文化對孩子的心理健康有著深遠的影響。長期處於消極狀態的孩子容易產生無助感和自卑感，這會影響他們的自我價值感和自信心。

2. 學業表現：躺平文化會導致孩子對學業失去興趣和動力，進而影響他們的學業表現。當孩子認為努力無法改變現狀時，他們會選擇放棄努力，這對他們的學習成績和未來發展都會產生不利影響。

3. 社交能力：躺平文化還會影響孩子的社交能力。消極的態度會讓孩子不願意參與社交活動，從而影響他們的人際關係和社交技能的發展。

學校以宗教角度融入價值觀教育，讓學生從小開始對人生抱有希望，面對逆境或挫折也能靠信仰的力量勇敢面對。（作者提供）

學校應對躺平文化的策略

針對上述的問題，學校有責任去避免著文化形成及解決及現有的問題。歸根究底，解決學生躺平的問題就是讓學生對未來及自己抱有希望。本校以宗教角度融入價值觀教育，讓學生從小開始對人生抱有希望，面對逆境或挫折也能靠信仰的力量勇敢面對。

另外，針對他們否定物質主義等價值觀的態度，我們不否定他們的看法，但以天主教教育五大核心價值(真理、義德、愛德、家庭、生命)去引導學生追尋人生的真正意義，讓他們不追求物慾，但追求更高層次的人生意義。我們有系統安排孩子參與義工服務，讓他們從中在不同的人和事中感到生命的可貴及感恩自己所擁有。

學校需要安排多元的學習活動，照顧孩子的學習多樣性。（作者提供）

除此，我們也不立即否定他們對生活的看法，我們會作為孩子們的成長夥伴，多溝通，多站在他們的角度去思考。我們避免批評和指責，而是以理解和支持的態度進行對話，讓孩子感到老師或校長不是站於對立面，而是跟他們同行，這樣才能有效取得孩子信任並願意聆聽道理。

最後，學校需要安排多元的學習活動，照顧孩子的學習多樣性，讓不同能力，擁有不同興趣的孩子也有發揮德的機會或自己喜愛學習的活動。老師亦會跟學生制定共同目標，並刻意製造不同的小成功，讓孩子建立自信，喜愛校園生活，從而對生活有所期盼。

學校以孩子為本的方式去讓孩子從新建立正確的人生價值觀，既保留不追求物質生活的優點，又能讓孩子培養只求更高層次的人生意義，這不是更好嗎？

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

