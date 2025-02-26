校長灼見｜樹木與環保意識：小學教育中的重要課題

文：秀茂坪天主教小學葉春燕校長

在當今社會，環保意識逐漸成為我們生活中不可或缺的一部分。然而，要培養下一代的環保意識，需要從小著手。秀茂坪天主教小學的創新舉措正是透過認識樹木，來增強學生對學校的歸屬感、環保意識及愛護社區的觀念，從而形成對地球的珍惜與愛護。



秀茂坪天主教小學的創新舉措正是透過認識樹木，來增強學生對學校的歸屬感、環保意識及愛護社區的觀念。（作者提供）

樹木是自然界中不可或缺的元素，它們不僅提供氧氣，還是生物棲息的場所，對於維持生態平衡至關重要。秀天小的老師們深知樹木在生態系統中的重要性，因此三年前決定開展一系列與樹木相關的課程和活動，讓學生們從小認識樹木的價值。

課程的設計包括樹木的生長過程、認識學校樹木的種類(有70多種，學生需要在六年小學中分階段完成課程)、樹木對環境的影響等。進行實地考察，學生可以親自觀察不同種類的樹木，了解它們的特徵和生態功能。這種親身體驗不僅增強了學生的學習興趣，還讓他們對樹木產生了深厚的感情。

學生從辨認校本植物建立校園歸屬感。（作者提供）

本校老師積極運用香港中文大學胡秀英植物標本館為本校設計的校園植物誌進行校本認樹活動，讓本校學生運用網上平台進行校園植物辨識，包括香港常見植物及其花果特徵，以科學角度辨認土沉香、大樹菠蘿、楊桃、菲島福木等校園植物，從辨認校本植物建立校園歸屬感。

透過香港中文大學生命科學學院胡秀英植物標本館指導，以STEAM教育及社區植物為主題，推展校園社區植物生態普查計劃，項目涵蓋S (學習植物科學知識) 、T (運用流動裝置作記錄)、 E (設計植被分布的地理位置定位)、A(繪製植物科學畫作)、 M (統計物種數量)。胡秀英植物標本館會安排大學導師到校與老師一同為學校及其附近社區普查植物品種分布，並運用GPS地圖標示植物位置。

本校亦積極將AI人工智能技術加入校本植物認樹課程中，於六年級ICT課程中，學生有機會嘗試從科學家角度出發，以利用圖像辨識技術製作植物辨識裝置，以協助科學家進行植物普查。課堂上學生會運用Micro:bit及Huskylens裝置，以編程方式於控制裝置進行圖像辨識。

在認識樹木的過程中，學生逐漸意識到樹木與環境之間的密切聯繫。為了進一步增強他們的環保意識，學生需要親手栽種樹苗，並在栽種的過程中學習如何照顧樹木，了解樹木的生長需求。

這些活動不僅讓學生實際參與到環保行動中，還能讓他們感受到為地球做出貢獻的成就感。在這個過程中，學生們學會了珍惜自然資源，明白了保護環境的重要性。他們了解到，每一棵樹都是大自然的寶藏，應該被悉心呵護。

季天小的課程設計不僅僅是關於樹木和環保，更是為了培養學生對地球的熱愛和珍惜。透過學習和實踐，學生們逐漸形成了愛惜地球的觀念，明白了保護環境的重要性。每當他們看到一棵茁壯的樹木，心中都會湧起對自然的敬畏和感激。

這樣的教育模式不是知識的傳授，更是情感的培養。學生們在參與各種活動的過程中，體會到環保的價值，並將這種價值內化為自己的行為準則。未來，這些孩子將成為社會的中堅力量，用他們的行動去推動環保和社區建設。

秀茂坪天主教小學葉春燕校長。（作者提供）

作者簡介：



葉春燕女士現為秀茂坪天主教小學校長，從事教育工作30多年。現為公積金管理委員會委員，津貼學校公積金投資小組委員會委員，香港考試及評核局委員，津貼小學議會副秘書，中國香港學界體育聯會小學體育理事會委員，中國香港學界體育聯會九龍東區小學分會副主席，香港天主教教區學校聯會小學組執行委員會委員，觀塘區學校聯會活動組委員，香港教育大學小學人文科學位教師教育文憑課程顧問。葉校長一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育、藝術教育、生態保育及價值觀教育。葉校長帶領學校與各社福機構，大專院校及教育局推行多個先導計劃，豐富學生的學習經歷，領導學校探討及研究各教育議題。

