校長筆記｜自信語裡展風華　實踐服務育愛意

文︰保良局朱敬文中學趙文浩校長

在忙碌的工作中，最近發生了兩個生活片段，讓我印象深刻，也讓我再檢視了學校的發展方向：在上星期一個講座中，講者分享現今人工智能的發展，展示了一些「數字人」技術，畫面和音訊幾可亂真，只要用幾個軟件，提供語音、相片和文字稿，就能夠創作出一段影片，「數字人」甚至能模仿創作者的動作、講不同國家的語言，令人嘆為觀止。

然後在同一天，我在餐廳與家人晚飯時，看到有一個家庭，父母鼓勵孩子從餐單中點選菜式，招來侍應，讓孩子自己點菜。那個孩子大約是八、九歲的樣子，看起來膽怯又害羞，但最後就是小聲的、斷斷續續的點完餐。



青苗學界辯論賽。（作者提供）

在我看來，科技發展確實日新月異。然而，人與人之間的溝通、表達能力和自信，才是生活的必須，也是科技和人工智能不能取代的。回想起我小時候參加過不少朗誦和辯論比賽，除了學到知識以外，亦學會了公開演說的技巧，培養了個人自信，日後在大學的學習中，以致在職場上，都受用無窮。

為了讓孩子學會表達自己，學會與人溝通。我校成立了中文辯論隊，讓學生學習快速思考，清晰、有條理地表達自己的觀點，提升寫作和演繹的能力。我有參與過同學們的訓練，也間中會技癢指點一下，看見他們踴躍嘗試和學習的表現，也讓我期待同學們的成長和表現。我校學生亦見主動，最近也在「我的沙田精神」徵文比賽及「情繫中華香港青少年作文暨朗誦大賽」中分別取得金獎及二等獎，看到他們紛紛站上頒獎台，越發自信，更是倍感欣慰。

此外，我們也希望推動孩子直接面向公眾，在社區多做活動和服務。所以經濟科今年首次嘗試組織年宵活動，讓學生在沙田花巿推銷自己設計的產品。在短短一個星期，同學們已經有很大的轉變，態度變得積極主動，也能夠大膽地向陌生的街坊講解自己的想法和理念。這個星期我每天都陪伴學生一起叫賣，雖然辛苦，但那種歡樂和共同經歷，以及見到學生進步的成功感，實在是難以替代。

服務方面，我校組織了「敬文服務隊」，讓同學從活動中，建立同理心，學會關愛他人，感恩惜福，透過服務社群，成為他人的祝福。今年保良局發起「擁抱．愛共融」計劃，我校也是其中一間參與學校，同學到訪不同特殊學校，學習製作軟餐，與特殊學校學生一起進行歷奇活動。每次服務完成後，同學都會分享所見所聞，從他們的反思中，我亦喜見他們在表達能力，以至態度上的轉變和成長。

今年農曆年假期間，我有機會到芬蘭，考察當地的教育情況。我發現當地很看重協作和研習，學校設有傳統的工科，讓學生有不少機會去動手學、動手做，去探究他們有興趣的議題。在這個資訊科技爆炸，人人「機不離手」的年代，在「數字人」和人工智能代工泛濫的年代，我認為教育仍然需要照顧孩子的基礎學習需要，學校要有多元而全面的課程和活動，支持同學發展不同的技能、成就正向積極的態度和價值觀。

我們生活在一個瞬息萬變的時代，科技的進步令人驚嘆，但人與人之間的真誠互動，始終是無法被取代的。我們不僅要鼓勵學生掌握科技技能，更應注重提升他們的溝通能力、自信心和同理心，幫助他們成為全面發展、有愛心和責任感的社會公民。讓我們共同努力，為孩子們打造一個更加美好和充滿希望的學習環境，讓每一位學生都能自信滿滿地展翅高飛，都能充滿熱忱，為社會和國家作出貢獻。

保良局朱敬文中學趙文浩校長。（作者提供）

作者簡介：



保良局朱敬文中學趙文浩校長



中學校長，教育及文學碩士，行政長官卓越教學獎及創新教學獎得主，深信人人可教，致力在校內推動體驗式學習，同時透過寬廣的課程、多元的生涯規劃，為學生定立目標和方向，鼓勵他們展示才華，建立自信，追求卓越。

