《香港01》中華文化工作坊　夏中建師傅分享紮作之路的堅持與創新

紮作技藝是香港非物質文化遺產之一，在傳統節日及宗教儀式中扮演重要角色。有香港「紙扎大王」之稱的夏中建師傅是天寶樓紮作創辦人，他從事紮作行業超過 40年，以精湛技藝和創新設計聞名，曾創下三次健力士世界紀錄，包括製造出世界最大吊掛花燈及世界最大規模的如意結裝置。



夏師傅表示，1950至1960年代是香港紮作行業最蓬勃的日子，香港的手工花燈經常出口至英國、美國、瑞典和加拿大等國家，可見當時花燈紮作行業之興盛。惟隨着時代變遷及行業式微，紮作品的需求下降，年輕人不太願入行，但他仍堅持傳承，希望這項工藝能在新世代延續下去。



夏中建師傅從事從事紮作行業超過 40年，以精湛技藝和創新設計聞名。

紮作技藝歷史悠久 首批被列入香港非物質文化遺產工藝

紮作技藝是一門歷史悠久的民間手藝，是首批被列入香港非物質文化遺產代表作名錄的工藝。紮作師傅運用竹篾、紗紙、色紙、絹布等物料，紮成立體結構，經上色和組裝而製成各色各樣的紮作品。夏師傅指出，紮作可簡單分為三類，分別是喪葬、節慶和裝飾紮作，常見於供奉先人的祭品，用於各類民間節慶和祭典的花燈、花炮，以及裝飾用的大型花牌和燈籠。本港常見的紮作品及習俗，包括在在神誕巡遊、盂蘭勝會和太平清醮等活動中使用的花砲，被用作運載神像的流動神廟。而在新年、元宵節等傳統節慶中，則會不時見到象徵喜慶團圓的花燈。

夏師傅指，現時全行真正精通獅頭、龍頭、宮燈、花炮和先人祭品的紮作師傅，可能只剩下5個。

三度刷新健力士世界紀錄 盼讓年輕人傳承技藝

夏師傅的紮作技藝不僅限於傳統領域，他曾三度刷新健力士世界紀錄，包括在2017年為慶祝香港回歸20週年，製作了一盞高超過9米、闊5米的吊掛花燈，成功創下世界紀錄。2022年，他再次挑戰極限，打造了一盞高13米、闊9米的花燈，再度打破紀錄。而在2024年，他與團隊合力製作了一座約10米高、由7,500個如意結組成的巨型裝置，為國慶75週年獻上獨特作品，成為全球最大規模的如意結裝置。

雖然紮作曾是香港重要的傳統工藝之一，但隨着時代變遷，這門技藝逐漸式微。夏師傅稱，相比起比起需求下降，紮作人才更為匱乏，現時全行真正精通獅頭、龍頭、宮燈、花炮和先人祭品的紮作師傅，可能只剩下5個。夏師傅坦言，年輕人對這門手藝興趣不大，主要是因為學習過程艱辛，而且市場需求減少，令不少人望而卻步，認為「香港如果再不搞保育就會面臨失傳」。

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