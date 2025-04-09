校園天地｜美國師生訪港深度體驗中華文化 促進跨地域文化交流

路德會協同中學迎來了遠道而来的美國友人——Orange Lutheran High School的師生，開展為期六天的文化探索之旅。這次遠渡重洋的交流，緣起去年陳婉玲校長訪美時播撒的友誼種子，標誌著兩校友誼的持續深化。（內容由路德會協同中學提供）



升旗啟幕：展現國民教育作為交流序幕

訪問首日，協同中學的童軍隊以整齊的中式步操舉行了莊重的升旗儀式，為交流活動揭開序幕。早會上，分享老師以瀕危動物為主題，通過介紹中國長臂猿及其棲息地，並巧妙融入李白「兩岸猿聲啼不住」的經典詩句，將中國古典文學與生態保護相結合，讓學子們在古典文學的意境中，讀懂國家的生物多樣性的現代價值。隨後，美國師生上台進行自我介紹，風趣的問候引得全場歡笑聲與掌聲不斷。

（路德會協同中學提供圖片）

熊猫為媒：非遺文化傳遞中美友誼

學校珍藏的「同心熊貓」展台前，美國師生與國寶熊貓親密合影。這批具有特殊意義的展品原為民政事務總署「同心熊貓海濱遊 非遺文化齊體驗」展覽的重要展項，曾在長沙灣海濱花園公開展示。展覽結束後，主辦方特別贈予本校，用以推動中華文化教育。作為中國非物質文化遺產的重要象徵，大熊貓不僅代表著健康長壽的美好寓意，更成為中美文化交流的生動載體。正如國家主席習近平所說：「中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。」

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故宮探珍：感受中華藝術瑰寶

美國師生與協同師生一同踏入香港故宮文化博物館，近距離欣賞來自北京故宮博物院的珍貴文物。博物館以創新的展陳方式，讓學生們從視覺、聽覺和觸覺上深入探索文物背後的文化內涵。當期的特展「流動的盛宴──中國飲食文化」更是讓人眼界大開，系統展現了中國五千年飲食文化的發展脈絡，從新石器時代的祭祀禮器到明清時期的文人雅集食具，讓美國師生對中國的飲食文化有了全新的認識。

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非遺體驗：巧手紮花牌

最讓美國師生興奮的莫過於親手體驗香港非物質文化遺產「花牌紮作」。他們動手搭建小型竹架、繪畫，將對中國「吉祥文化」的理解融入手中的藝術品。鮮艷的紙花在他們手中綻放，化作美好的祝福。這項傳統工藝讓美國學生們興趣盎然，更幫助他們克服挑戰，感受到手工技藝的樂趣與成就感，並對中國文化的傳承意義有了更深層次的理解。

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山頂覽勝：體會中西交融之美

在太平山頂，美國師生俯瞰了整個香港的城市風光。維多利亞港兩岸的現代建築與自然風光交相輝映，讓他們不僅領略了香港的現代化風貌，更感受到了這座城市作為中西文化交融之地的獨特魅力。

共享中華美食：圍爐共話跨文化情誼

除了參訪行程，兩校師生還透過美食深化情誼。從傳統本地特色菜餚到茶樓點心，他們共同品嚐了中式餐飲文化的精髓。美國師生還受邀到本地學生家中作客，親身體驗香港的家庭生活。通過美食與日常交流，兩校師生進一步加深了文化上的了解，建立了深厚的友誼。

陳校長表示，這次交流活動不僅讓美國師生更加了解中華文化，也為本校的學生提供了一個寶貴的國際交流機會，開拓了他們的國際視野。學校將繼續推動這類文化交流項目，進一步促進跨文化的理解和友誼，也回應習近平主席所言，擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中國將於未來邀請美國青少年來華交流學習。

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（內容由路德會協同中學提供）

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