校園天地｜崇真校園好精神　孕育幸福快樂人

「我只想身體健康」相信是很多人的冀盼，但怎樣才是「健康」？根據世界衞生組織的定義，「健康」不單是指沒有生病或者體質健壯，還指個人在生理、心理及社會適應三方面全部良好的一種狀態，這狀態可以幫助個人發揮潛能、應付日常生活壓力，有效率地完成任務，並對社會作出貢獻。至於「精神健康」亦是健康的一部分，學生在成長過程中面對學業的要求、家長的期望、人際相處等挑戰，保持「精神健康」，在心理及社會適應處於良好狀態，尤為重要，而學校應提供一個身心健康的環境，讓學生「精神奕奕」。（內容由筲箕灣崇真學校提供）



有見及此，筲箕灣崇真學校根據教育局推出的《4Rs精神健康約章》，以休息（Rest）、放鬆（Relaxation）、人際關係（Relationship）和抗逆力（Resilience）四個促進精神健康的重要元素為主軸，幫助學生建立健康的生活習慣，增強他們的人際關係、幸福感和抗逆力。

（筲箕灣崇真學校提供圖片）

休息（Rest）

適時休息 走更遠的路

常言道：「休息是為了走更遠的路。」學校調整學生時間表，增加小休時間，設立導修課，同步調節默書和評估的次數，並採用多元評估模式，提升學習成效之餘，又能減少學生在學習壓力，期望學生有足夠的時間休息、睡眠和進行休閒活動，這正響應《4Rs精神健康約章》中休息（Rest）的理念。

放鬆（Relaxation）

盡情「Social」 全校「Joyful」

放鬆 (Relaxation) 亦是休息的一種方式，學校舉辦多種放鬆的活動，例如躲避盤比賽、籃球比賽、紙飛機大賽等，其中以「Ice Cream Social」和「Cotton Candy Social」最為學生喜愛。

甜品，特別是雪糕，常讓人感到幸福快樂。學校在開課第二週舉行了「Ice Cream Social」，讓學生選擇喜愛的雪糕味道，一邊品嘗，一邊分享。這活動促進了學生之間的關係，為學生帶來放鬆的心情和幸福的體驗。

第一學段評估後，學校亦舉辦了《Cotton Candy Social》。活動當天，學生除親眼目睹棉花糖製作過程外，還可獲得美味的棉花糖，學校更提供餅乾條、朱古力碎等食材供學生發揮創意，製作DIY美食。這活動實踐了《4Rs精神健康約章》中休息（Rest）及放鬆（Relaxation）的理念，也促進了人與人之間的情誼。

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「班級信箱」 自我關懷

根據《4Rs精神健康約章》，學生不但要得到適時放鬆，也要學懂善待自己，照顧自己的情緒和感受。學校推行「班級信箱」計劃，幫助學生敞開心扉，讓他們能透過信件、便條或圖畫的形式，與班主任聯繫，盡訴心中情。「班級信箱」成為學生與老師們之間的橋樑，促進師生關係，更有助老師了解學生心理的需要，預防危機發生。

人際關係（Relationship）

多元級社活動 體驗「多關懷，添幸福」的真諦

筲箕灣崇真學校自2022便成立級社制度，將全校學生平均分為四個學社，以促進同儕和師生之間的聯繫。透過多元的社際活動如「社員生日會」、「午間點唱」、「House's Got Talent」社員才藝表演等，讓社員感受到校園的温暖和彼此間的情誼，更體驗到「多關懷，添幸福」的真諦。此外，還有四個學社、老師及家長義工合力舉辦的小食義賣活動，充分體驗團隊合作的力量，也促進家庭與學校的聯繫。

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抗逆力（Resilience）

正向生命教育 活出豐盛人生

為促進學生精神健康，學校推行正向生命教育課程。這生命教育是以聖經教導為基礎，有系統地整合各跨學科學習範疇而建立的價值教育課程，期望學生能在基督的愛中活出健康豐盛的人生。

崇真電影院 傳揚積極樂觀人生

學校設立「積極人生崇真電影院」，為學生播放有關「感恩珍惜，積極樂觀」的電影，培養學生正向思維和積極樂觀的態度，以面對成長中的不同逆境和挑戰。此外，學校還為學生準備了小食和飲品，讓學生可以一邊享用美食，一邊觀看電影，增添欣賞電影的樂趣。

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「Goal‧攀得喜」 堅毅迎接未來

為培養和訓練學生的抗逆力，學校從自理入手，透過完成生活上的小任務及對未來的規劃，再加上鼓勵和讚賞，讓學生相信自己有能力。此外，學校興建攀石牆，為學生提出攀石課程，鍛鍊個人的意志力及毅力、學習與人溝通、合作和解決困難，預備學生堅毅迎接未來。

總結

總結來說，筲箕灣崇真學校以《4Rs精神健康約章》為基礎，全面推動學生的精神健康發展，透過強調休息和放鬆的重要性，讓學生在繁忙的學習生活中學會平衡身心，促進人際關係，培養學生的抗逆力，幫助他們以積極的態度面對挑戰，建立幸福快樂的校園生活。

（內容由筲箕灣崇真學校提供）

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