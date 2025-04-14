校園天地｜德蘭中學：以社區資源編織生涯教育藍圖

德蘭中學生涯規劃組透過與大學、企業及非牟利機構合作，幫助學生及早發掘潛能、建立職業性向，培養社會關懷精神。（內容由德蘭中學提供）



同學出席友邦保險的多元化課程，與來自金融界的卓越女性進行小組討論，聆聽她們的成功故事與職場經驗。（德蘭中學提供圖片）

初中奠基：早規劃培養未來競爭力

德蘭中學從中二就帶領學生參與軟技巧訓練營，透過情境模擬、團體活動等活動，培養溝通力、領導力及解難能力；隔年舉辦的職業輔導日，更獲眾多校友返校分享職場實戰經驗，讓學生在初中階段已接觸不同行業的資訊。

職業輔導日。（德蘭中學提供圖片）

高中深化：產學合作打造實戰經驗

為破除性別刻板印象，德蘭引進慈善機構Inspiring Girls的導師資源，邀請女性領袖現身說法；學生走進全球最大數據公司Equinix解密AI雲端架構；更邀請時裝品牌「上海灘」將工作室搬來學校讓學生一嘗形象設計及模特兒工作；參訪摩根大通的學生，透過編程工作坊和接觸摩根大通的女性導師，增強學生對女性於科技領域工作的信心；參與不同機構提供的影子工作體驗，讓學生親身走進自己夢想的行業當中，這些經驗讓她們打破「紙上談兵」的職涯想像，體驗一天職人生活。

同學到全球最大數據公司Equinix 學習雲端科技。（德蘭中學提供圖片）

跨界服務：與浸大共創社會價值

誰說女校的學生不懂與人相處？德蘭中學與浸會大學合作的「青年服務領袖計劃」，讓學生和浸會大學學長合作，為有特殊需要學生設計專屬活動。學生從中學會籌備活動需要的組織能力和團隊合作等軟技巧，參與活動的同學表示：「浸大學長教我們用大學視角看問題，原來『服務學習』不是交作業，而是創造雙向溫暖！」活動中，德蘭的同學更與浸大的同學建立真摰的友誼，不但拓闊了德蘭學生的社交圈子，更為未來升學方向埋下種子。

參觀BitMEX於香港的辦事處。（德蘭中學提供圖片）

德蘭中學生涯規劃活動其實不止於此，學校希望通過一系列的生涯規劃活動，培養出獨立自主的年青人，為她們日後立身處世、貢獻社會打下堅實的基礎。這不僅是知識的傳遞，更是對未來的憧憬。

（內容由德蘭中學提供）

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