《香港01》教師講座　港專學者分享網絡安全及新媒體時代教師角色

近年網絡詐騙罪案愈趨猖獗，學生因對網上資訊警覺性較低而容易成為騙徒的目標，因此教師有需提升媒體及資訊素養，認識騙案手法和防騙招數，從而教導學生分辨資訊真偽避免墮入網絡陷阱。港專協理副校長林森教授早前與賽馬會體藝中學的教師分享學生常遇網上騙案，並探討在新媒體下教師的角色。



林森在講座中解釋「網絡安全」的基本概念。(陳葦慈攝)

在專上教育領域擁有超過25年教學與管理經驗的林森教授是計算學博士，也是信息系統安全認證專家，一直致力協助港專學院發展智慧科技學科。

林森教授指出，網絡安全可理解為在網絡空間中不受威脅的一種狀態，當中包括講求網絡資源的保密性（Confidentiality）、完整性（Integrity)、可用性（Availability），例如網絡使用者日常接觸的文件加密、身份驗證、防毒軟件等。當網絡出現缺陷時，例如是互聯網設計的先天不足，或是受到來自於軟件漏洞或是網絡攻擊時，網絡安全便會受到威脅。

林森向教師講解學生常見的網絡威脅。(陳葦慈攝)

青年人網絡警覺性低 易為騙徒目標

他列舉了學生常見的網絡威脅，包括透過智能裝置和社交平台接觸到的釣魚攻擊、惡意軟件和個人資料外泄等。他亦提到，詐騙手法日新月異，從網購、網戀、到虛假投資和求職騙局皆有案例發生。根據警方數據顯示，2024年科技罪案高達33,903宗，涉及損失金額達51億港元，當中騙案類別前三位分別是網上購物、投資及求職，而涉及金額最多前三位則分別是投資、求職和網上情緣。

林森教授在講座中分享了數個真實案例，包括偽裝成官方通知的釣魚電郵、勒索病毒攻擊，以及運用深偽技術製作的假影片。他提醒，學生容易因貪心、同情心、好奇心或恐懼心而墮入陷阱，特別是面對誘惑訊息時，缺乏查證習慣和網絡安全知識而中招。

防騙大使分享：學生較易在社交媒體遇騙

兩名來自港專的防騙大使與在場教師作分享。(陳葦慈攝)

講座上兩名來自港專的防騙大使亦有與在場教師作分享，他們調查資料並分析現時學生最容易在社交媒體中遇上騙案，涉及被盜用個人資料或進行網購時被騙等，當中一名17歲的學生就曾被騙去21萬元。兩名防騙大使希望透過在學校舉辦攤位活動，讓同學在愉快的氣氛學習防騙知識，並把相關知識宣傳開去，以提高同儕之間的防騙意識。

新媒體時代教師多重角色 引導學生防騙

談到教師在新媒體時代的角色時，林森指出，新媒體特徵包括形式和內容多樣化、低門檻及高度個性化，使資訊傳播更迅速但也更易失真。他認為，在這種環境下，教師已不再只是單向知識傳遞者，而需要轉變成多重角色，包括「引導者」、「協作者」、「學習者」及「創新者」。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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