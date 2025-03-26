校長灼見｜香港小學生堅毅減弱的原因與提升方法

文：天佑小學校長李喜森

近年來，學生自殺問題日益嚴重，反映出不少孩子面對困難時選擇放棄，缺乏堅毅精神。為何他們的意志力變得如此薄弱？筆者嘗試探討其成因及應對方法。



學校舉辦「在黑暗中面對恐懼」活動。（校長提供）

小學生堅毅減弱的原因

1. 高度競爭的教育制度

香港學生從小承受巨大學業壓力，繁重的功課、測驗、考試，以及家長安排的補習班，使他們幾乎沒有休息時間。長期處於高壓環境，容易影響身心健康。

此外，不少家長過度強調成績，將其視為孩子價值的唯一標準。學生若考試失利，便容易沮喪，甚至失去學習動力，而非學習如何克服困難。

2. 家長的過度保護

部分家長過度保護孩子，擔心他們失敗，因而事事代勞，如安排學習計劃、解決問題，導致孩子缺乏自主能力。

這樣的教育方式，使孩子缺乏解決問題的經驗，一旦遇到挫折，容易選擇逃避或依賴他人，無法培養堅毅精神。要改變這現象，家長應學會適度放手，讓孩子在安全範圍內嘗試、失敗，並從中學習，才能真正建立面對挑戰的勇氣與韌性。

家長如何提升子女的堅毅？

1. 培養獨立能力

家長可讓孩子從小負責日常小任務，如整理書包、規劃時間或處理人際問題，以訓練他們獨立思考和承擔責任的能力。父母應從「主導者」轉變為「支持者」，在需要時給予指導，而非事事代勞。這樣才能增強孩子的自信心，讓他們更容易應對未來的挑戰。

2. 建立「成長型思維」（Growth Mindset）

家長應引導孩子明白「失敗是學習的一部分」，每個人都會經歷無數的失敗，並鼓勵他們從錯誤中學習，學會與失敗共存。例如，當孩子遇到困難時，可與他們一起分析問題、尋找改進的方法，並強調努力與堅持的重要性。這能幫助孩子相信能力可透過學習提升，從而更積極面對挑戰。

3. 透過挑戰與耐力訓練培養堅毅精神

家長可鼓勵孩子參與多元活動，如運動（游泳、長跑、球類運動）、學樂器、繪畫或手工等，這些活動需長期投入，能培養耐性與毅力，並可以陶冶性情。透過設定目標、克服困難，孩子將體驗努力帶來的成就感與自信心。

學校如何培養學生的堅毅精神？

以筆者學校為例，以下為培養堅毅精神的部分措施：

價值教育活動：學校以「堅忍不拔，迎難而上」為年度主題，故刻意安排學生到幼稚園講故事，藉以推廣「堅毅」與「自信」的精神，並實踐服務助人的精神。透過向幼稚園學生講故事的經驗，本校學生也同時獲益良多，頓時成長不少。

獎勵計劃：本校透過「繽紛獎勵計劃」、「至Good Kids」等，表揚學習進步及態度良好的學生，即使少少的進步，老師都給予正面的回饋，以提升學生的自信與學習積極性，共同營造愉快校園的文化。

學校積極鼓勵學生參與體育活動，透過挑戰自我，培養抗壓能力與堅毅精神。（校長提供）

體育活動訓練：運動能夠讓人體釋放快樂的情感，因此，我們積極鼓勵學生參與體育活動，透過挑戰自我，培養抗壓能力與堅毅精神。

培養學生積極人生觀和堅毅的精神並非一朝一夕，而需長期磨練。當孩子遇到挫折，家長與老師應理性分析問題，給予支持與鼓勵，而非直接「代勞」，讓孩子從錯誤中學習與成長。

讓我們共同努力，幫助孩子健康快樂地成長！

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：

李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

