校園天地｜般咸道官立小學故宮探祕之旅：穿越時空的文化對話

般咸道官立小學致力為學生提供全面的學習體驗，不僅注重課堂內的知識傳授，更透過多元化的活動及跨學科學習，讓學生走出課室，在真實情境中運用語言。除了學科知識的培養，本校亦重視學生的品德修養、公民意識及國民身份認同。(內容由般咸道官立小學提供）



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為增強學生對中華文化的認識，透過跨科學習、高效能教學策略，強化學生不同的能力，本校中國語文科主辦了「踏上香港故宮文化博物館之旅」的學習活動。李明佳校長表示︰「學校積極推動中華文化教育，通過組織學生參觀香港故宮文化博物館等活動，讓同學們近距離感受國寶魅力，加深對傳統文化的認知與認同。」這是一個穿越時空、跨年級、跨學科的全方位學習活動，希望提升學生各方面的能力、加深對中國歷史和中華文化的認識，亦希望滲入價值觀教育──「孝親」及「國民身份認同」。

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中文科老師於三月上旬帶領六年級學生參觀香港故宮文化博物館，透過參觀擴闊學生的視野。接著，老師挑選及培訓六年級學生成為導賞員，訓練導賞員自主學習的能力，從而提升他們的說話和表達能力，增強領導能力及自信心。同學們分組合作，積極搜集資料、精心撰寫講稿，全力為擔任導賞員做足準備。

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然後，六年級導賞員於四月底帶領二年級同學參觀香港故宮文化博物館，二年級同學進行一系列中國語文、常識、視覺藝術等跨科的活動。這正是大手牽小手的知識傳承──六年級導賞員專業講解，二年級學弟妹專注學習。同學們都獲益良多，收穫不少！

是次活動別具意義，實現了跨學科、跨年級的互動學習，讓語文教育不再局限於課本，而是與歷史、藝術、文化緊密結合，為學生帶來豐富而深刻的學習經歷。除了體現文化的傳承，打破了傳統語文教學的框架，還深化了學生對中華文化的認識，更培養了語文能力、表達能力及協作精神，並能寓學習於體驗。

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