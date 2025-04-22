校園天地｜宣道會陳朱素華紀念中學Friday Fun 動感星期五

為回應教育局4Rs全校園健康計劃，宣道會陳朱素華紀念中學於本學年舉辦每月一次「Friday Fun 動感星期五」活動，鼓勵全校師生放學後自由參與多元化運動競技，透過一同休息(Rest)、放鬆(Relax)，在運動競技中展現活力(Resilience)，並建立和諧的正向人際關係(Relationship)。（內容由宣道會陳朱素華紀念中學提供）



多元化運動挑戰

整個活動分為三大部分。首先，師生躲避盤以分組單循環比賽進行，精彩刺激，吸引師生共聚同樂；其次，體適能挑戰站則以跳繩、深蹲及左右移步，鍛鍊個人體能，加強學生肌耐力和心肺功能；最後，充氣運動競技以團隊形式進行，學生勇闖重重機關及完成毛毛蟲比拼等大肌肉項目，過程輕鬆好玩，更能經歷團體合作，並建立真摰的友誼。

學生組隊參與充氣競技— 機關重重 。（宣道會陳朱素華紀念中學提供圖片）

全方位合作支援

是次Friday Fun活動由校內跨學科及組別一起籌劃，也邀請了不同學生組織一同參與。活動宣傳由正向校園健康大使及修讀HMSC健康管理與社會關懷科學生負責，在早會上向全校師生介紹活動，並使用香港中文大學醫學院健康教育及促進健康中心ASAP教材介紹運動對健康的重要性。此外，由體育科學生協助老師帶領活動，並由四社大力推動及招募屬社社員及老師參與活動。最後，家長教師會也熱心支持，由家長義工即場製作爆谷小食，獎勵積極參與活動的師生。

鄺永燊校長參與師生躲避盤。（宣道會陳朱素華紀念中學提供圖片）

全校園師生同樂

當天場面非常熱鬧，尤其籃球場上的師生躲避盤反應最為熱烈。校長、師生同樂，一同在歡笑聲和吶喊聲中完成賽事。體適能挑戰站和充氣競技則引來不少初中學生參與。他們不斷努力嘗試，挑戰自己的耐力，突破自己的紀錄，既享受揮灑汗水，更享受團隊合作，令校園的星期五充滿了動感和歡樂氣氛。

師生賽後校長、班主任與學生一同合照。（宣道會陳朱素華紀念中學提供圖片）

（內容由宣道會陳朱素華紀念中學提供）

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