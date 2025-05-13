校園天地｜衞理中學STREAM學習活動：創新實踐　啟迪未來

衞理中學一向致力於提供優質的全人教育，積極構建以知識與共通能力並重的STREAM教育課程框架，並推動多元化的創新課程與實踐活動。本校專注於培養學生的獨立思考能力、創新精神及國際視野，旨在讓學生成為終身學習者與追求卓越的學習者，培育具備領導才能的未來人才。（內容由衞理中學提供）



衞理中學為中二級學生舉辦了一場以人工智能（AI）為主題的STREAM學習活動。（衞理中學提供圖片）

衞理中學於4月11日為中二級學生舉辦了一場以人工智能（AI）為主題的STREAM學習活動。本次工作坊專注於讓學生了解生成式AI的技術基礎及應用前景，並透過實際操作與創意活動，啟發他們對AI領域的學術興趣，激發創新潛能。生成式AI目前已廣泛應用於繪圖、語言處理、設計創作等多個範疇，並正在重新定義人類的創造力與生產力。學生在導師的指導下，親自操作了兩款生成式AI工具—Autodraw和 Raphael AI。學生不僅體驗了AI如何簡化和提升創作過程，還深入理解了AI在設計和創作等領域的潛力，進一步激發了他們對科技創新應用的興趣與想像力。

衞理中學學生在導師的指導下，親自操作了兩款生成式AI工具—Autodraw和 Raphael AI。（衞理中學提供圖片）

此外，學生進一步學習如何利用 iTrain平台訓練AI模型，並掌握了 CUHK iPort 的操作。iPort 是由香港中文大學團隊開發的 AI 教學套件，免除複雜的硬件搭建，結合 iTrain 平台訓練的 AI 模型，將構思的創意轉化為具體成果，並學習如何在實踐中融入創新思維，體現STREAM教育強調的跨學科學習精神。

衞理中學學生以小組為單位，訓練自己的AI模型，並在比賽中運用所學技術競逐最佳表現。（衞理中學提供圖片）

工作坊設置了動手實驗環節，學生學習了馬達的種類及其在工程學中的應用，並製作了屬於自己小組的AI小車。這些小車不僅需要完成基本結構的設計與組裝，還需結合AI技術進行模型訓練，以完成指定任務。活動的壓軸是一場充滿創意與競爭的AI小車比賽。學生以小組為單位，訓練自己的AI模型，並在比賽中運用所學技術競逐最佳表現。比賽不僅考驗了學生的解難能力，也強化了他們的團隊合作意識。

工作坊設置了動手實驗環節，學生學習了馬達的種類及其在工程學中的應用，並製作了屬於自己小組的AI小車。（衞理中學提供圖片）

展望未來，衞理中學將繼續深化科技與創新教育，結合學術理論與實踐應用，為學生提供探索創新平台，啟迪他們的潛能。學校將進一步拓展學生的國際視野，幫助他們在快速發展的科技時代中取得成功，成為具備創新思維與實踐能力的未來領袖。

（內容由衞理中學提供）

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