校園天地｜香港首間小學師生沙特圓夢親歷C朗的足球旅程

在新冠疫情平息後，香港保良局林文燦英文小學展開了一次令人振奮的國際交流之旅。繼去年足球隊赴韓國後，今年20多名師生於2025年3月29日至4月6日，成為首間小學踏上沙特阿拉伯這片神秘土地的隊伍，再次創下歷史。（內容由保良局林文燦英文小學提供）



20多名師生在香港國際機場，準備踏上前往沙特阿拉伯的足球之旅，面帶興奮和期待的笑容。（保良局林文燦英文小學提供圖片）

在炎熱的沙特，學生們不畏酷暑，堅持進行艱苦的訓練，展現出驚人的毅力。期間，文校長和同學們接受當地媒體的專訪，踴躍分享他們對沙特足球文化的見解。除了足球訓練，師生們還前往壯麗的紅沙漠，感受自然的無窮魅力，並在利雅得球場現場觀賞偶像C朗拿度的比賽。

校長帶領師生們前往利雅德球場，興奮地觀賞偶像C朗拿度的精彩比賽，感受足球的熱情。（保良局林文燦英文小學提供圖片）

比賽中，艾納斯隊以3比1擊敗希拉爾，C朗在場上表現驚艷，攻入兩球，瞬間點燃全場的熱情。師生們近距離目睹了他招牌慶祝動作「SIU」，那一刻無疑是師生們旅程中的亮點。

學生們與沙特阿拉伯的小朋友進行友誼賽，彼此交流技術與友誼，共同享受足球的樂趣。（保良局林文燦英文小學提供圖片）

這次旅程不僅提升了學生們的球技，更拓寬了他們的國際視野，深化了對當地文化的理解。沙特人民對中國人表現出友善和熱情款待，讓每位師生都感受到深厚的友誼和文化交流的意義。這是一段難忘的經歷，將永遠留存在他們的心中。

經歷了九天沙特之旅後，家長們在香港國際機場熱情接機，滿心期待著孩子們的分享。（保良局林文燦英文小學提供圖片）

（內容由香港保良局林文燦英文小學提供）

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