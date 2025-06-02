校園天地｜「文化絲路」啟航　共譜教育新篇

香港中華基督教會基智中學與克羅地亞姊妹學校Amor Lingua College及Privatna Umjetnička Gimnazija於2025年5月12日至17日在港展開6天文化交流活動，標誌著2025年農曆新年期間在薩格勒布締結姊妹學校後的重要里程碑，此次交流深化了兩地師生友誼，踐行了「一帶一路」民心相通理念。（內容由香港中華基督教會基智中學提供）



兩校互贈富有文化特色的紀念品，傳遞真摯情誼。（香港中華基督教會基智中學提供圖片）

溫馨迎接 友誼啟航

克國師生抵港首日，基智師生代表手持自製花束，在機場迎接遠道而來的夥伴，交流活動正式拉開序幕。翌日，克國師生踏進基智中學校園，兩地學生以英語暢談各自文化瑰寶。基智學生化身小導遊，帶領克國夥伴體驗校本課程。在健身室挑戰體能極限後，隨即到科技與設計室體驗鐳射雕刻，再到校園電視台一嘗主播滋味，學子們在鏡頭前綻放自信笑容，見證了文化交融的美好瞬間。

基智小老師引導克國夥伴學習中文詞彙。（香港中華基督教會基智中學提供圖片）

文化體驗 連結情誼

兩地學子攜手製作麵粉熊貓，為國寶添上文創巧思，揉合出跨地域文化情誼；家政室裡品味中國傳統節慶食品─馬蹄糕，感受舌尖上的中華飲食文化。語言交流課上，克國學子透過查字典活動學習中文詞彙，又與基智夥伴共創明信片，以中、英、克三語為筆，在歡聲笑語中搭建友誼橋樑。

基智小導遊帶領克國朋友漫遊觀塘感受社區特色。（香港中華基督教會基智中學提供圖片）

社區探索 感受生活

基智小導遊帶領克國師生深入觀塘社區，穿梭於工廈壁畫與街市攤檔之間；茶樓裡，克國師生執筷細品「一盅兩件」地道飲食文化；又深度走訪香港多元文化地標—太平山頂、油尖旺區、金紫荊廣場、香港故宮文化博物館與大館等。兩校師生共遊海洋公園，到大熊貓館一睹國寶風采，感受香港中西文化匯萃的獨特魅力。

兩校師生共遊海洋公園。（香港中華基督教會基智中學提供圖片）

展望未來

中華基督教會基智中學校長李淦章博士表示，是次交流能拓展學生國際視野，為兩校建立線上交流平台及籌備互訪計劃奠定基礎。這次互訪活動獲「民青局國際青年交流資助計劃」資助，此計劃旨在透過資助國際交流項目，助本地青年探索全球文化。

（內容由香港中華基督教會基智中學提供）

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