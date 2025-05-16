校園天地｜「愛心送暖」在信愛 服務學習點亮社區

為了推廣服務學習與社區關懷，基督教香港信義會信愛學校的學生們近日與「愛心二手站」攜手合作，舉辦了一場別開生面的「愛心雞隻送暖行動」及才藝表演，將一份份關懷送進柴灣社區，讓街坊感受到溫暖。這次活動不僅讓學生們親身體驗服務學習的精神，更促進了家校及社區的凝聚力。（內容由基督教香港信義會信愛學校提供）



（基督教香港信義會信愛學校提供圖片）

活動當天，學生們在「愛心二手站」的義工帶領下，將雞隻冷藏包、茶包、牙膏等送暖禮物品，親手送給社區人士。過程中，學生們不僅學習到如何關懷他人，更體會到團隊合作的重要性。許多學生表示，能夠用自己的力量幫助別人，感到非常開心和有意義。此外，信愛學校的學生還在活動中，表演了跆拳道和合唱，向街坊們展示學習成果，贏得了熱烈的掌聲。

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信愛學校一直以來都非常重視學生的品格教育和社會責任感。這次與「愛心二手站」合作舉辦的送暖活動，不僅讓學生們將課堂上學到的知識運用到實際生活中，更培養了他們的同理心和關懷他人的美德。未來，學校將繼續加強與社區的合作，舉辦更多類似的活動，讓學生們在服務社會的過程中不斷成長。

（基督教香港信義會信愛學校提供圖片）

「愛心二手站」負責人龔黃螢敏女士對信愛學校林雅芬校長及師生們表示了感謝。她表示，這次活動不僅為社區居民帶來了實質的幫助，更讓社區充滿了愛與關懷。她期望未來能有更多機會與學校合作，共同為社區的發展貢獻力量。

此次活動，不僅讓信愛學校的學生們體驗了服務學習的精神，更為社區注入了一股暖流，展現了學校與社區攜手共建美好社會的願景。

（內容由基督教香港信義會信愛學校提供）

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