校園天地｜救世軍韋理夫人學校引入電子射擊系統　開創培訓新篇章

學校已成功引進一套尖端的電子射擊系統，旨在培養學生對射擊運動的興趣，提升其動手實操能力，並為即將到來的內地射擊比賽做好準備。此舉不僅豐富了學生的課外活動，更為其未來學習方向注入了新的活力。

（內容由救世軍韋理夫人紀念學校提供）



（救世軍韋理夫人紀念學校提供）

這套電子射擊系統，是一款功能強大、操控靈活、設計精良的光電射擊裝置。它能夠提供仿真的射擊體驗，性能優異且使用便利，非常適合專業培訓和娛樂應用。系統的引入，將有助於培養學生的專注力、反應能力，並透過小隊競技，增強團隊合作意識。更重要的是，射擊運動本身對學生的身心發展具有多重益處。它要求高度的專注與精準，能有效訓練學生的觀察力、判斷力及抗壓能力。在每一次瞄準與擊發的過程中，學生不僅學習到精確控制身體的技巧，更培養了冷靜沉著的心理素質和解決問題的能力。此外，學校也將透過舉辦射擊比賽等活動，增進學生之間的交流，促進校園文化建設，並為學生提供一個展現自我、挑戰極限的平台。

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電子射擊系統包含多項先進設備，例如光電手槍和光電步槍。光電手槍具備全新的扳機設計，可模擬真實射擊體驗，並可調整壓力範圍。光電步槍新穎的扳把設計可模擬真實射擊動作，內置無定向後座力模擬裝置。這些設備的靈活調整性，能滿足不同使用場景和要求，確保學生在安全、專業的環境中進行訓練。

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校長程志祥表示：「我們很高興能引進這套先進的電子射擊系統。這不僅是對學生體育發展的投入，更是對其綜合素質培養的重視。我們相信，透過這套系統的訓練，學生們將在專注力、反應速度、團隊協作、心理素質以及問題解決能力等方面得到顯著提升，為他們未來的學習和發展奠定堅實基礎。特別是參與內地比賽的機會，將為學生提供寶貴的跨文化交流體驗，拓寬他們的視野，培養其國際競爭力。我們也期待學生們在即將到來的內地比賽中取得優異成績，展現救世軍韋理夫人紀念學校學子的風采。」

此次引進電子射擊系統，是救世軍韋理夫人紀念學校積極探索創新教育模式，培養學生多元能力的重要舉措。學校將持續關注學生的全面發展，為他們提供更多優質的學習資源和機會，助力他們在未來的道路上取得更大的成就，成為具備全球視野和綜合素質的未來棟樑。

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