中華基督教會銘賢書院師生擁抱AI　校長化身「數字人」與時並進

中華基督教會銘賢書院近年在陳美儀校長領航下建立師生同步學習人工智能（AI）的文化，共同探索新科技。校長利用AI工具製作影片及創建校長虛擬數字人（Avatar）與學生溝通，展現與時並進的態度；各級學生透過AI工具提升自主學習能力，並在老師引導下對AI給予的答案保持批判及查證，訓練多角度思考。



學校亦發揮英語教學優勢，讓學生在擁抱科技的同時，依然能精於溝通、善於協作。不單在英語常規課中加入公開演說及戲劇教育課，同時亦鼓勵老師發揮專長及創意。其中英文科主任曾志遠與學生「睇戲學英文文化及思維邏輯」、英文老師趙豪章在IG分享貼地及創意的教學短片，又免費公開筆記在IG爆紅，每每獲過萬點讚。



中華基督教會銘賢書院陳美儀校長在Youtube自學製作虛擬數字人，並加入影片中在「校長教室」專頁中分享資料，領航全校師生擁抱AI。（銘賢書院提供圖片）

校長﹕「先做學生，後做先生」

在 AI 時代，知識的更新速度遠超想像，學校老師不再是唯一的知識傳授者。陳校長深信「先做學生，後做先生」，她認為面對AI世界，老師與學生都是學習者，這種同步學習、互相啟發的過程，才是真正改變校園文化的關鍵。

陳校長今年1月開設《校長教室》 ，利用AI工具NotebookLM製作「新知短片」，將科學、科技、正向價值變成視覺化及口語化影片與學生分享及交流。她又在Youtube自學創建校長虛擬數字人分享感想，用實際行動讓學生無懼擁抱科技，「校長呢個年紀都學緊嘢，我都係學生，所以希望學生擁抱科技，積極去學習。」

陳美儀校長深信「先做學生，後做先生」，她認為面對AI世界，老師與學生都是學習者，這種同步學習、互相啟發的過程，才是真正改變校園文化的關鍵。（湯致遠攝）

學校為老師提供AI培訓課程，老師會在教師發展日互相分享學習成果及心得。陳校長強調，資訊素養是AI時代的核心，老師就如學習嚮導，出題目鼓勵學生用AI搜集資料，學生用AI找資料，透過共同評審，AI的答案是否全面、無誤，鼓勵學生提出疑問，互相刺激思考，運用集體智慧。

銘賢書院學生在第51屆日內瓦國際發明展，憑作品「揮發性有機化合物－傷口感染快速偵測貼」，獲頒青年人才競賽銀牌。

陳校長稱，全校將訂閱Gemini Enterprise，相信能有效促進學生深度自學，以及大大縮短老師預備教材及設計教學活動的時間。

中華基督教會銘賢書院陳美儀校長（中）與英文科主任曾志遠（左）及英文老師趙豪章（右）均認為，AI無法取代人與人之間真誠溝通及共同經歷。（湯致遠攝）

AI無法取代人與人溝通協作 語文學習更勝從前

近年相繼有國內外大專院校，取消了翻譯等傳統語文課程，在AI一秒便能翻譯的年代，學習外語必要性引發熱議。作為一所英文中學，陳校長深信，無論科技如何翻天覆地，始終無法取代人與人之間真誠的溝通與協作，語文學習重要性似乎更勝從前。

銘賢書院英語教學不被課本所規限，加入公開演說、戲劇教育及英語音樂劇等特色課程 。中一學生在每一個循環周（7天），有兩堂是英語公開演說；中二及中三同學有兩堂是戲劇教育堂；高中則另設英語戲劇組。

陳校長相信學生透過排練與演出，不僅能提升英語表達能力並改善發音與語感 ，更能從中建立自信並學習團隊合作 ，從而全面發展創意與藝術感 。

銘賢書院英語教學不被課本所規限，加入Public Speaking（公開演說）、戲劇教育及英語音樂劇等特色課程 。（湯致遠攝）

睇電影不單止學英文 《衰鬼媽咪》的文化與邏輯探索

除此之外，學校老師亦發揮創意，靈活運用各種媒介讓學生在英語學習更上一層樓。其中英文科科主任曾志遠喜以電影作為媒介，與學生共同欣賞。他表示，學習英文若只限於背誦詞彙與文法，就如認識一輛汽車的構造卻不懂駕駛它，要真正掌握語言的關鍵，在於認識深層的文化底蘊與思維邏輯。

「學英文不能只靠死記硬背詞𢑥，更要內化其『文化』與『邏輯』。若不改變思維，即使詞𢑥全對，溝通難免會產生障礙。我深信要教導學生學好英文，必須多創造『文化底蘊』與『思維邏輯』的學習語境，才能真正讓學生掌握並且欣賞英文這個國際語言。」曾主任說。

英文科主任曾志遠喜以電影作為媒介，引領學生從單純背誦詞𢑥轉化為對文化與邏輯的探索。（湯致遠攝）

曾主任以電影《Freaky Friday》（港譯：衰鬼媽咪） 與 《My Sister's Keeper》（姊姊的守護者），將學習英文從單純背誦詞𢑥轉化為對文化與邏輯的探索，以及探討人生會遇上的問題。

他解釋，在 《Freaky Friday》中，學生透過角色活動扮演模擬母女衝突，練習西方「有話直說」的溝通邏輯。這對習慣含蓄表達的香港學生尤為重要，他們學習如何搭配正確的語氣、表情與肢體語言，精準地表達感受。隨後，學生透過工作紙引導，將學習到的詞彙運用於小組討論與寫作反思，深入探討有效溝通在人際關係中的重要性。

而在《My Sister's Keeper》中，曾主任引導學生接觸西方坦然討論生死的文化，讓他們在具體情境中學習相關詞彙，而非孤立地記憶個別單字。學生學會用英文探討生命價值，並在反思中表達對生命與家庭的看法。

他認為這種教學法讓學生不僅將語言作為工具，而且能理解背後的文化差異，學會在真實情境中有邏輯地溝通情感、珍惜當下。

IG免費分享教學短片與筆記

英文科老師趙豪章自疫情開始便在社交平台拍片教英文，更分享免費筆記，無私將知識分享。（湯致遠攝）

學校另一位英文科老師趙豪章，近年在IG（Instgarm）爆紅，他分享貼地及創意的教學短片，又免費公開英文筆記，吸引公眾關注，發佈貼文往往獲過萬點讚。無私分享背後源自銘賢書院「學以明道 榮神益人」文化，校長陳美儀珍惜每位老師特質及專長，讓他們發揮，亦欣賞老師無私分享，「老師不會將法寶收埋」。

逾200學生參與60周年校慶原創英語音樂劇

銘賢書院今年迎來六十周年校慶，學校現正籌備一系列慶祝活動，其中重頭戲之一是約二百多名學生參與全長逾兩小時的大型原創英語音樂劇《Our Stories》，趙老師是其中一位負責導師，他認為在排練過程中不僅大量練習口語 ，同時更涵蓋了肢體語言與表情控管等全方位溝通技巧 。這種教學模式不僅讓英語學習更加多元化 ，更能讓學生在充滿趣味的氛圍中建立自信，真正享受學習語言的快樂 。