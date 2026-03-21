廣州南沙民心港人子弟學校辦AI教育周　展示學生自主設計項目

由全國政協副主席梁振英牽頭成立的廣州南沙民心港人子弟學校，在3月16至20日以「AI in Action」為主題舉辦年度AI人工智能及STEAM教育周，幼稚園部、小學部、中學部三學部聯動開展創科活動，打造創科沉浸式體驗。



7至9年級自主設計的智慧橋、智慧家居等項目，將AI技術轉化為解決實際問題的方案；教師打造的AI+學科互動區，更實現AI與各學科深度融合。



廣州南沙民心港人子弟學校在3月16至20日以「AI in Action」為主題舉辦年度AI人工智能及STEAM周。（校方提供圖片）

廣州南沙民心港人子弟學校在3月16至20日以「AI in Action」為主題舉辦年度AI人工智能及STEAM周。（校方提供圖片）

廣州南沙民心港人子弟學校在3月16至20日以「AI in Action」為主題舉辦年度AI人工智能及STEAM周。（校方提供圖片）

廣州南沙民心港人子弟學校在3月16至20日以「AI in Action」為主題舉辦年度AI人工智能及STEAM周。（校方提供圖片）

校方表示，幼稚園部「小小科學家」走進十多個跨學科探索站，通過小實驗建立早期科學思維，親手製作泡泡機械人、模擬火山爆發，體驗編程與工程挑戰。師生走進南沙明珠都市農業實驗園，探索氣霧栽培、配製營養液、設計生態捕蟲器，融科學、工程與自然於一體；小朋友更與初小哥哥姐姐跨級操作機械人。

小學部以「做中學」為核心，將AI與STEAM學習結合真實場景。小五、小六學生走進港科大（廣州）參與動力學學習及AI機械車改良；小三、小四學生走訪廣東空天科技研究院，探索飛行原理並製作太陽能登月車，全體學生參與無人機工作坊強化計算與空間思維。活動以成果展示收官，機械人、機械狗現場示範，讓課堂知識落地，拓闊學童創科視野。

中學部學生在3月16至19日走進騰訊、庫卡機械人等知名科技企業，近距離見證AI產業應用；清華大學、港科大等高校教授及移動、量旋科技等企業專家，帶來3D生物列印、量子計算等前沿講座。DNA提取、VR宇宙漫遊等工作坊輪番開展，「學生AI Talk」中，7至10年級學生圍繞AI利弊等議題暢談思考，展現理性思辨能力。

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三大展區在3月20日透過大型互動展會，呈現AI實踐成果。Hall 1展廳匯聚20餘家高校與科技企業，港科大（廣州）智慧人形機械人、珠海紫燕工業無人機、強腦科技腦機賽車等前沿科技悉數登場，讓學生零距離接觸產業級成果；Hall 2展廳由學生全程主導，包括剛在2026 FIRST Robotics Competition上海國際區域賽（2026 FIRST Robotics Competition Shanghai Regional）中榮獲賽事亞軍，並憑藉優異的綜合表現與積分排名成功晉級 2026 FIRST Championship（休斯頓世錦賽）的FRC 9635 Cyber Rabbit 機器人隊。

戶外展區展示AIGC文創與生命科學成果，學生作品慈善義賣所得全數捐公益，讓科創更具社會溫度。

校方表示，民心學校將AI與STEAM教育深度融合，不僅擁有香港學校優質教育內核，更憑大灣區優勢實現升級突破，樹立大灣區國際化港式學校創科教育新標杆。STEAM為融合科學 (Science)、技術 (Technology)、工程 (Engineering)、藝術 (Art) 及數學 (Mathematics) 的跨學科教學方法。

廣州南沙民心港人子弟學校校長潘淑嫻（左三）表示，校方將AI教育列為學校核心發展方向，全面融入全學段教學。（校方提供圖片）

總校長潘淑嫻表示，秉持「香港根、中國心、世界觀、大格局」理念，將AI教育列為學校核心發展方向，全面融入全學段教學；學校未來將繼續依託大灣區優勢，深化創科教育，培養兼具科創素養與社會責任感的灣區新一代，為粵港教育融入國家發展大局、服務灣區高質量發展貢獻力量。