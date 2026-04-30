MintMind.ai走進高雷中學　趣味實用AI講座　與學生智慧學習成長

人工智能（AI）已滲透日常生活的方方面面，成為未來人才不可或缺的基礎知識。為引領學生接軌科技前沿，《香港01》「01教育」團隊早前於高雷中學舉辦「日常生活中 AI」學生講座，邀請到 MintMind Limited 創辦人兼行政總裁林家俊先生以及其團隊擔任講者。透過生動的案例與互動，帶領學生拆解 AI 的核心原理，並探討這項技術如何重塑未來的學習與生活。



揭秘 AI 核心：從模仿人類智慧到多元分支

講座伊始，AI 教學平台 MintMind.ai 以輕鬆的小測試切入，引導學生留意手機、GPS 導航及瀏覽器等日常工具背後的 AI 驅動力量。AI 的核心在於讓機器模仿人類的智慧，使其獲得觀察、理解、學習和決策的能力。

為了讓學生更系統地理解這項複雜技術，講座詳細介紹了 AI 的五大核心分支：包括讓機器自主學習算法的「機器學習」、讓機器看懂影像的「計算機視覺」、理解人類語言的「自然語言處理」，以及將 AI 大腦與物理身體結合的「機器人學」與模仿專家決策的「專家系統」。透過放射影像診斷與農業病害識別應用程式 Plantix 等實例，學生驚訝地發現 AI 不僅是娛樂工具，更是解決醫療與農業等重大社會問題的關鍵技術。

《香港01》邀請到 Mintmind.ai 團隊到高雷中學，為學生進行一場有趣且實用的「日常生活中 AI」學生講座。

AI 教學平台 MintMind.ai 的講者透過具體的應用案例，將複雜的「機器學習」與「自然語言處理」轉化為易懂的互動環節。

智慧學習新範式：MintMind.ai 的互動體驗

MintMind.ai 作為 AI 驅動教與學平台，與學生分享了科技如何賦予學習新的定義。MintMind.ai 致力於將日常學習轉化為輕鬆、有趣的互動體驗，這正契合了未來教育的趨勢 —— 高效且充滿趣味性。

他提到，未來的學習不再侷限於單向的知識傳授，而是透過 AI 科技實現個性化與靈活化。這種「好玩」的學習模式，不僅能減輕學生的負擔，更能陪伴孩子成長，並在教學過程中深化親子與師生之間的連結。Mintmind.ai 的分享讓高雷中學的學生體悟到，AI 並非要取代人類，而是作為一種輔助工具，讓人類能以更生動、高效的方式去探索未知。

AI 教學平台 MintMind.ai 向學生介紹其平台，如何能透過 AI工具應用在中文作文上，以助學生理解深奧的修辭手法。

講者透過不同例子向學生展示AI的準確性，如何在未來成為人類的輔助工具來探索未來。

警惕技術陷阱：偏見、隱私與思辨能力

在擁抱未來的同時，講座亦探討了 AI 的潛在問題。AI教學平台 MintMind.ai 透過一個極具震撼力的「招聘實驗」，展示了數據偏差可能導致的嚴重後果。當學生僅憑外貌選擇公司高級人員時，卻發現看起「專業」的 A 選項竟是歷史上的知名連環殺手。

這個案例給予學生深刻的啟發：AI 雖然強大，但其決策取決於數據與算法。如果數據存在偏見或誤導，AI 也會產生錯誤的判斷。因此，講座勉勵學生在運用 AI 工具時，必須保持批判性思考，留意隱私保護與數據來源的真實性，這才是未來人才在 AI 時代立足的核心競爭力。

跨越趨勢：與未來共生

校方表示，是次講座成功打破了學生對 AI 的迷思，讓他們明白科技趨勢與自身發展息息相關。透過與業界專家的直接交流，高雷中學的學生學會了如何從數據中提煉價值，並在科技飛速發展的浪潮中，保持對人文價值的關注與思考。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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