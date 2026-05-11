長天校慶遠征尼泊爾4200米高峰　學生登頂讀家書獲支持感觸落淚

長沙灣天主教英文中學（下稱「長天」）、為慶祝55周年校慶舉辦的突破界限登山之旅，一眾師生已於四月上旬、在爬山專家曾志成（John Tsang）帶領下完成創舉，成功登上海拔4,200米的尼泊爾昆德峰（Khunde Peak）；面向壯闊雪山，學生都有獨特的慶祝方式來展現青春，有人做掌上壓，甚至進行Pokémon「抽卡儀式」，但對一同帶隊登頂的潘盛楷校長而言，全員平安才是首要。



攻頂後更上演感人一幕，老師將家長出發前寫好的家書，逐一向學生派發，不少人平日缺乏與父母溝通，經歷多日艱辛攀爬，閱信時都因感觸流下男兒淚。這場跨越數千公里的遠征，不但是體能極限挑戰，更是一次深刻的生命教育，學校為延續這份自強不息的毅力，宣布將籌辦「行山隊」。



長天尼泊爾之旅師生合力將包含衣物、文具及電器共250公斤的物資，送往當地派發給村民。（學校提供圖片）

上山遇山泥傾瀉兼塌橋 學生著錯鞋催化團體合作

這次旅程亦非一帆風順，出發伊始便充滿變數。尼泊爾珠峰區天氣不穩定，加上目的地盧卡拉機場（Lukla airport）堪稱全球危險機場之一，跑道只有約600米，建於懸崖和山谷之間，故領隊一早計劃改走陸路，但途中卻遭遇山泥傾瀉致橋樑坍塌，隊伍被迫繞道，加上所乘的吉普車陷入泥濘故障，令車程需時甚久。

面對各種不可抗力，卻造就出另一種「教育」，對隊員們而言最深刻莫過於登山首日，一名隊員竟然「著錯鞋」兼「無帶行山杖」，在崎嶇的高原，每一步都變得極其艱難。這次個人失誤轉化成團隊協作的催化劑，全員非但沒有抱怨，更紛紛主動分擔行裝及輪流攙扶，展現出超出預期的團隊精神。

師生於途中遭遇山泥傾瀉致橋樑坍塌，隊伍被迫繞道，所乘的吉普車又壞車，令路程大大增加。（學校提供圖片）

越洋送250公斤物資 學校將成立行山隊傳承

一同隨隊登山的潘盛楷校長認為，登山挑戰能讓學生在極端環境激發個人潛能，尤其在高海拔之地，必須謹慎避免出錯，讓學生感受到人類的渺小，對大自然抱謙卑與敬畏之心。活動同時結合服務學習，團隊合力將募集到的250公斤物資送往尼泊爾貧困村落，為別人付出亦反思自己所擁有的。

學生於上山時輪流將物資揹上山，發揮團隊精神。（學校提供圖片）

潘校長指出，經過12日登峰之旅，團員建立出良好默契，學校雖有不同的運動隊伍，唯獨欠缺遠足，故目前正籌建「行山隊」，計劃以「大哥哥計畫」來推行，由參與尼泊爾遠征的隊員帶領低年級生挑戰高峰，將寶貴的經驗和團隊精神傳承下去，常規化地推動全人教育的三大支柱，即體驗式學習（Experiential Learning）、環境學習（Environment Learning）及終身領袖學習（Lifelong Leadership Learning）。

潘盛楷校長（右三）認為登山挑戰能讓學生在極端環境中發掘個人潛能，故目前正籌建「行山隊」，由參與尼泊爾遠征的隊員帶領低年級生挑戰高山，將寶貴的經驗和團隊精神傳承下去。（彭彥怡攝）

學生提升心理韌性 家書成親子破冰橋樑

帶隊老師之一助理校長何海濤坦言學生在尼泊爾的表現令人喜出望外，尤其在整理派發物資時，全部人擠在旅館狹小的餐廳，逐一分類、包裝及編號，當中有衣物、文具及電器，由於數量龐大，他起初都擔心學生未能處理，但他們齊心協力，自行完成。何認為，行山跟其他運動最大的分別，是在於必須互相扶持，不能個人主義，這種正向推動力，能提升心理韌性，登山後有不少原本性格散漫及內向的學生，都變得健談又主動。

行山磨練意志，都未及旅程中「家書」的環節衝擊力大。彭以緯老師表示，當初叫家長出發前寫信，單純是為了鼓勵學生，但原來平日不善與家人溝通的男生，一旦獲得家人以文字支持，竟成為親子之間的破冰橋樑，有學生讀信後「眼濕濕」，亦有人要獨處平伏心情。

彭以緯老師（右二）於登頂後向學生派發「家書」，部分人閱信後深受觸動。（學校提供圖片）

展現青春攻頂慶祝儀式 DSE後將挑戰大本營

當成功登上海拔4,200米的一刻，學生們都有不同方式慶祝。中三生姚子聰（中三）便與同學一起拆封Pokémon卡，期望帶來好運；中五生蔡梓聰則在雪山前做掌上壓，向高山致敬；中四生梁昇則手持印有「立頂之巔，我魂長天」字樣的隊服，站在髹上標高的岩石旁邊拍照留念。

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蔡梓聰透露，自覺不是讀書材料，為免家人擔心，故課餘會間中做兼職賺零用，平日亦鮮有與父母交談，詎料在山上讀家書時，方知家人對自己的體諒，行文中更鼓勵他要追求夢想，十分感動。經過今次尼泊爾之旅，蔡已迷上行山，計劃考完DSE後挑戰海拔更高、難度更大的「珠峰大本營」（Everest Basecamp）。

姚子聰（左）、蔡梓聰（中）及梁昇（右）體會到行程中的每個角色都不可或缺，過程中要互相扶持。各人手上均拿著當地購買的紀念品，其中梁更選了以108粒種子製成的念珠予信佛的母親 。（彭彥怡攝）

至於姚子聰，則於旅程第三天遺失了行山杖，他最初選擇忍耐，直到第五天終於體力透支、雙腿無力，他擔心拖累行程，曾考慮放棄，後來在團隊的互相扶持下終完成行程。姚體會到每個角色（老師、教練、嚮導、同學）都不可或缺，有困難也不要一味硬撐，要相信合作的力量。

長跑副隊長現高山反應 體會包容互補真諦

梁昇是長跑隊副隊長，出發前三週才臨時加入。他成功登頂後，趁返回海拔2,600米時慢跑半小時慶祝，當下沒有問題，但隨後坐車突感頭暈，並出現輕微高山反應，幸休息後情況好轉，不過返港後仍病了一個星期。梁指自己性格急躁，從來只專注個人表現，但在這次跨年齡、背景各異的團隊中，他學會面對著隊友的不足，也要互相幫忙，他途中也曾經暈車浪，又因煞車未扶穩而撞傷眼角，別人都一次又一次地包容自己，團隊精神就是要協作互補，共同為目標而奮鬥。

師生在Sir Edmund Hillary viewpoint欣賞珠峰，該處能一次看到珠穆朗瑪峰（Mount Everest）、洛子峰（Lhotse）、努子峰（Nuptse）與阿瑪達布拉姆峰（Ama Dablam）。（學校提供圖片）

長沙灣天主教英文中學這次籌劃九個月的校慶遠征，成功將「自強不息」校訓從口號轉化成內在力量，學生透過「家書」與「服務學習」，深化了對家庭及社會的連結。隨着學校正式籌建「行山隊」推動傳承，突破界限不只是55周年校慶的其中一個壯舉，更有望成為「長天」的新傳統。山頂並非終點，鼓勵學生形成持續學習，達至成長的循環，才能實現無止境的自我超越。

長沙灣天主教英文中學師生校慶遠征 喜馬拉雅4200米山脈 自強不息