聖公會主風小學田徑小將獲喇沙取錄　母無悔辭去16年工作陪伴追夢

今天是母親節，是子女向母親表達感謝和愛意的日子，聖公會主風小學亦有一個關於母愛的感人故事。就讀六年級的田徑小將劉逸深，母親毅然辭去夢想工作「全職陪跑」，全天候守護兒子的田徑天賦。



一直以來，學生若要學業與運動雙線發展絕非易事，不少家長都寧願子女二擇其一。但逸深媽媽用母愛化作最強後盾，令他不但在全港學界田徑比賽中屢獲殊榮，更於自行分配學位階段，獲傳統男校喇沙書院取錄。這份成功的背後，除見證母愛偉大，更是學生自身毅力、教練精準訓練指導，以及學校系統性支援三方面共同促成。



聖公會主風小學劉逸深同學（中）獲喇沙書院取錄，他感激母親（左）及副校長黃世華（右）的全力支援。（彭彥怡攝）

辭職成全職媽媽 重拾親子時光

逸深的母親曾是一名機艙服務員，是她自小的夢想工作。疫情期間，當時大兒子（現就讀中三）面對升中呈分試，加上公司架構重組，雖未被裁員但收入驟減，令她不得不重新審視自己在家庭的角色。「當時真的很掙扎，這份工作我做了16年。」劉媽媽回憶道，最終丈夫承諾一力承擔家計，令她下定決心辭職成為全職媽媽。

轉換身份初期，劉媽媽也經歷過短暫不適應，但她逐漸發現這份犧牲，原來能拾過去因工作而錯過的親子時光，母子感情有增無減。「小朋友的童年只有一次，即使有天賦，也需要後天的培訓才能相得益彰。」加上逸深是一個貼心且觀察力敏銳的孩子，常會主動表達愛意並主動關心母親的情緒，令劉媽媽更加深信，所有付出都是值得。

逸深的田徑天份早在幼稚園就被發現，他在2025-26取得全港小學區際田徑比賽甲組的200米亞軍、以及4乘100米接力賽冠軍。（學校提供圖片）

幼稚園已見天賦 越級挑戰一嗚驚人

逸深的田徑天份早在幼稚園就被老師察覺，老師形容他「跑得好快」。劉媽媽當初不以為意，一心只想讓孩子透過運動釋放體力，但隨著逸深在小三學界賽初露鋒芒，首次越級參加丙組60米比賽已取得第六名，於是開始考慮如何讓兒子發揮所長，同時找來前香港田徑代表隊成員邱鴻海擔任教練，展開系統化的短跑訓練。

在專業指導與刻苦訓練下，逸深的競技水平在小五、小六迎來爆發，於多項大型比賽事獲獎，包括屈臣氏田徑會周年大賽及香港青少年田徑分齡賽中，多次奪得60米、100米及200米的冠軍或亞軍，同時連續兩年獲選為沙田區小學校際田徑比賽「傑出運動員」。

樽頸期與傷患夾雜 一度心灰欲放棄

然而，逸深於小五時遭遇「樽頸期」與傷患，一度想放棄跑步，媽媽一直從旁開解，令他明白跑步不只為了勝出，失敗亦是一種學習，於是努力調整心態，再接再厲。「媽媽真係好好，每次訓練完都會幫我按摩放鬆，令自己回想起，當初是因為享受被風吹拂的速度感才愛上田徑。」逸深不甘心就此止步，積極接受物理治療重回巔峰，更於2025-26贏得全港小學區際田徑比賽甲組的200米亞軍、以及4乘100米接力賽冠軍。

學校成強大後盾 學業與田徑雙軌支援

聖公會主風小學副校長黃世華強調學校不會限制學生的發展，但學生的身份永遠優先於運動員，強調逸深能升讀喇沙並非只單靠跑步，亦包括他的良好學業水平。此外，學校亦注重學生全人發展，學校為了訓練逸深的溝通能力與膽量，刻意讓他擔任田徑隊隊長及普通話大使，從被動變得健談。

聖公會主風小學副校長黃世華（右）強調學校不會限制學生的發展，對於逸深（左）能升讀喇沙，並非只單靠跑步，是他同時維持了良好的學業水平。（彭彥怡攝）

黃副校長又指出，學校雖是「火柴盒校舍」，但善用鄰近屋邨內的所有設施，如籃球場、足球場及泳池，再透過系統性的潛能發掘。老師會為每一名新生建立一套個人紀錄數據庫，一旦發現如逸深般有天賦的學生，會量身打造培訓計劃，以及安排前往不同中學進行「試訓」，確保資源精準配對。

黃補充，之前曾有一名原本踢足球的學生，老師發現他英文不錯，於是邀請他加入辯論隊，結果學生在香港聯合國教科文組織舉辦的英語辯論比賽中取得季軍，同組別的冠亞軍學生均來自傳統學校，奪獎對他極為鼓舞，提升自信心的同時，亦找到自己的路向。

母親讚嘆喇沙凝聚力 盟友成同窗並肩作戰

逸深每天面對高強度的訓練，是如何平衡學業及紓緩壓力呢？他立即流露出天真的一面，「我會玩遊戲機，或食婆婆切的蘋果來提神，好快我又充滿力量。」逸深媽媽深明兒子雙線發展不容易，故教導他利用在校時間完成功課，完成田徑訓練回家便爭取時間休息。

逸深面對高強度訓練又要平衡學業，間中亦要在田徑場上完成家課，毅力可嘉。（學校提供圖片）

至於為何選擇喇沙書院，逸深媽媽非常看重學校如何支援具潛質的學生，喇沙書院各方面的資源相對充裕，加上校內上下一心，她見識過該校「拉大隊」到比賽場地支持自己的學生，這種強大的團隊凝聚力（Brotherhood），是吸引報讀關鍵因素之一。逸深的理由則相對簡單，就是他在田徑場上結識的好友大多入讀了喇沙，希望能與志同道合的朋友並肩作戰，延續這份友誼。

順其自然全力支援 盼D1取佳績為校爭光

對於未來，劉媽媽抱持「順其自然」的豁達態度，只要孩子熱愛，她會繼續全力支援。逸深則為自己訂下了新目標，希望在學界D1田徑賽事中取得成績，為校爭光，同時努力保持學業成績，發展運動天賦之餘，也能參與英文辯論，實現真正的「文武兼備」。

「我成日都偷懶，全靠媽媽提醒。」逸深在受訪時，多次表達對母親、黃副校長與教練的感謝，可見聖公會主風小學在引導學生追求學問，以及爭取機會發揮潛能的同時，亦要時刻保持謙遜、懂得反省與感恩。逸深的例子不是偶然，確有賴家長、學校充當後盾，讓孩子能在自己的賽道上，跑出屬於自己的路向。