佛教志蓮小學響應全民國家安全教育日　AR憲法之旅中活學法律知識

剛過去的4月15日為「全民國家安全教育日」，為加強學生對國家安全的認知及法律知識，佛教志蓮小學特別與《香港01》合作，於當日舉辦了一場全校性的大型活動——「AR 憲法之旅」。是次活動獲得教育科技初創公司 Re:learn 提供技術支援，透過擴增實境（AR）技術與沉浸式劇情，讓學生在任務中深刻內化國家憲法與基本法知識，以創新方式響應國家安全教育。



角色代入與尋寶任務 將枯燥條文轉化為探索動力

是次活動的一大特色在於其高度的參與感。全校學生化身為「國家安全守護隊」成員，代入緊張刺激的故事背景中。學生不再是被動地坐在教室聆聽法律條文，而是手持電子設備，在校園各個角落尋找分散的「憲法知識碎片」。

這種遊戲化教學法極大地激發了學生的自主性。在尋找碎片的過程中，學生必須運用觀察力與邏輯推理，將隱藏在校園環境中的 AR 元素與現實設備相結合。透過這種方式，原本抽象且深奧的《憲法》與《基本法》知識，轉化為解開謎題、推進劇情的重要關鍵，讓學習過程變得主動且充滿成就感。

學生不再是被動地坐在教室聆聽法律條文，而是手持電子設備，在校園各個角落尋找分散的「憲法知識碎片」。

活動透過結合擴增實境（AR）技術與沉浸式劇情，將校園轉化為互動學習場域，成功讓學生在守護任務中，深刻內化國家憲法與基本法知識。

「AR 憲法之旅」遊戲畫面截圖。

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不再「死記硬背」 變「理解運用」

活動設計巧妙地將憲法知識點嵌入遊戲關卡中。學生在解謎前，需先閱讀並掌握相關的法治資訊，只有答對關於《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的題目，才能獲得核心線索。

校方觀察到，遊戲中的「即時反饋」機制有效加強學生記憶。當學生在遊戲中反覆思考條文內容以求通關時，法律知識已不再是課本上的文字，而是腦海中鮮活的邏輯。比起傳統的單向傳遞，這種沉浸式體驗讓學生對國家的法治架構、公民責任以及國家安全的重要性有了更牢固、更深刻的記憶。

學生在解謎前，需先閱讀並掌握相關的法治資訊，只有答對關於《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的題目，才能獲得核心線索。

強強聯手 專業內容與領先技術的結合

是次活動的順利推行，有賴於教育科技專家 Re:learn 的技術研發。Re:learn 是一間由香港城市大學及香港科技園培育的教育科技初創公司，專門利用 AR（擴增實境）和 VR（虛擬實境）技術開發互動教材。

Re:learn 致力於透過遊戲化教學提升學生的學習動機。在本次活動中，技術團隊利用 AR 尋寶及情境互動技術，配合《香港01》提供的教育內容，為佛教志蓮小學打造了一個具教育意義的虛擬學習空間。這種合作模式展示了教育科技在國民教育範疇的應用潛力，為傳統課堂帶來更多元化的補充。

在體驗中植根法治意識

佛教志蓮小學表示，選在「全民國家安全教育日」舉辦全校性活動，旨在營造濃厚的學習氛圍，讓學生在互助中共同探索。透過這場「AR 憲法之旅」，學生不僅在輕鬆的氣氛下接觸到法律知識，更能培養民族身份的認同感與社會責任感。這種結合科技與創意的教學嘗試，為未來校園推行國民教育提供了寶貴的參考經驗。

佛教志蓮小學認為，「AR 憲法之旅」有助學生在輕鬆的氣氛下學習法律知識，同時提升民族身份的認同感與社會責任感。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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