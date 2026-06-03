AI教育共享｜結合數據，讓教育更有溫度

文：香港津貼中學議會、保良局百周年李兆忠紀念中學校長呂恒森

人工智能（AI）近年以排山倒海之勢席捲全球，其影響力早已超越單純的技術工具範疇，深刻地重塑了各行各業的運作邏輯，更改變了人類接收與處理資訊的核心模式。在教育領域，我們正處於一個關鍵的十字路口：AI不僅是輔助教學的利器，更是驅動校園管理與決策科學化的重要工具。



傳統上，教育界或許是擁有最多數據的場景之一，從學生的出勤紀錄、課堂表現到各科評估分數，海量的數據每日都在有機產生。然而，長期以來，教育界亦可能是最缺乏數據分析與運用數據介入決策的行業。過去受限於技術與人力成本，數據往往被束之高閣，未能發揮其應有的指導作用。

隨著AI技術的平民化與普及，我們具備了前所未有的條件去重新檢視數據管理的可能性。透過AI算法，學校能從繁雜的數據中萃取出具意義的模式，從而實現由主要「經驗驅動」轉向「數據+經驗聯成驅動」的行政與教學管理。

在現行分科分級教學的制度下，處理學習差異一直是前線教師面臨的最大挑戰之一。傳統的「拔尖補底」模式往往處於補救性質，難以做到全方位及預防性的精準介入。真正「個性化學習」，即根據每位學生的學習進程、學術興趣及能力特徵，提供最切合其需要的教材與學習內容，在過去都被視為遙不可及的理想。AI的介入讓這一切有機會成為可能。藉著教育局推行的相關撥款與資源，各學校現正積極思考如何建構不同方案。

在AI年代，我們對技術的期待不應止於備課或輔助批改。更深層次的變革，在於如何進一步統整校內數據，產生額外的輔助功能。透過AI分析，學校能為前線老師提供更全面、更具前瞻性的資訊。教師不再只是根據期末考成績來評定學生的表現，而是能透過AI掌握學生的日常學習行為軌跡，及早辨識出潛在的學習需要。這種資訊傳遞方式，讓教師能進一步轉化為「學習促進者」與「成長導航員」，在最關鍵的時刻進行介入，從根本上提升學生的內在學習動機。

我相信無論AI如何發展，並非要取代教師的專業判斷，而是透過數據深度，釋放教師的「生產力」，讓教育回歸「育人」的本質。筆者並非平台開發專家，以上淺見希望能讓各同行者在考慮如何有效運用資源提供多一個方向。讓我們繼續探索AI與教育數據的融合，為學生打造一個更具彈性、更精準、更具人文關懷的學習環境。

保良局百周年李兆忠紀念中學校長呂恒森。（作者提供）

作者：保良局百周年李兆忠紀念中學校長呂恒森



中學校長，微軟認證系統工程師及數據管理員

