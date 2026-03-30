校園天地｜油蔴地天主教小學：跨出校園邊界　拓闊學習視野

教育的意義，往往在於課室以外的啟發。在油蔴地天主教小學，我們一直將內地交流視為豐富學生閱歷的重要一環。每一次帶領學生步出校園，我們都期盼能為孩子創造一段有溫度的學習經歷。讓他們親身踏足不同省市，感受當地的風土人情與生活面貌，其實就是了解國情最自然、最直接的課堂。當書本上的知識化作眼前真實的風景，那份對國民身份的認同，自然會在旅途的點滴與人情互動中慢慢建立起來。這份期盼，促使我們在籌辦每一個交流團時，都力求在細節上多走一步。



油蔴地天主教小學表示，一直將內地交流視為豐富學生閱歷的重要一環。（學校提供圖片）

用心規劃行程 嚴選同行夥伴

成就一次有意義的體驗，就像為孩子籌備一堂大型的戶外課。這背後需要的，不僅是穩妥的後勤安排，更是教育理念上的契合。教育局一直推動如「同根同心」等內地交流計劃，為學界籌辦優質考察活動樹立了良好的楷模。本校在籌備校本交流活動及甄選合作的旅行社時，亦抱持同樣嚴謹的態度，堅持將學生的學習體驗放在首位。我們看重的從來不止是一紙行程表，而是承辦機構是否具備豐富的學界經驗，以及能否真正接住我們對學生的期盼。

一個優質的行程，更需要持續的用心把關。每次旅程圓滿結束後，師生們填寫的問卷與會談回饋，都是我們極之珍視的聲音。我們不僅以此來檢視旅行社的實際服務水平，更會適時將這些寶貴的前線實踐經驗與教育局交流分享。這種由學校、承辦方與局方共同建立的品質默契，無非是為了讓每一批出發的孩子，都能獲得最妥善的照顧與學習環境。

正因有這份穩妥的基礎，當不少孩子在報名時向我們分享，很希望能親眼看看課本以外的世界時，我們便更有底氣為他們預留充裕的探索空間。在落實路線時，學校總會與合作夥伴反覆推敲，讓孩子能在行程中真正靜下心來，細聽專業導賞的解說；我們更安排他們走進當地的課室，與同齡學子一起上課、真誠交流，親身體驗不一樣的學習文化。

油蔴地天主教小學表示，一直將內地交流視為豐富學生閱歷的重要一環。（學校提供圖片）

連結真實情境 深化文化體會

這份對行程質素的堅持，往往能化作令人欣喜的學習成果。當歷史不再局限於課本上的文字，而是眼前觸手可及的古蹟；當日常用語變成與當地同學溝通的橋樑，孩子們的投入程度往往超乎我們想像。曾有同學與我們分享：「親身走過那些街道，才真正感受到歷史的份量」、「原本在課本上的歷史人物好像活了起來」。

更讓我們欣慰的是，離開了父母的貼身照顧，學生在旅途中自然而然學會了互相提點、自己整理行裝。這份在陌生環境中培養出的解難能力與自理意識，正是我們舉辦交流團最樂見的珍貴成果。

油蔴地天主教小學表示，一直將內地交流視為豐富學生閱歷的重要一環。（學校提供圖片）

家校互信同行 安心放手探索

每次籌辦交流活動，看見同學們踴躍表達對未知城市的嚮往，我們便深感責任重大。我們十分感激家長們的同行與信任。從出發前仔細的行前簡介、完善的風險管理預案，到旅途中的緊密溝通，我們希望透過高透明度的安排，讓家長能安心放手，讓孩子踏出舒適圈。這份家校之間的默契，正是成就每一次順利探索的基石。

油蔴地天主教小學表示，一直將內地交流視為豐富學生閱歷的重要一環。（學校提供圖片）

珍視旅途點滴 化作成長養分

交流團真正的價值，往往在旅程完結後才慢慢浮現。對我們來說，當旅遊巴回到學校門口，並不代表學習就此結束。交流活動後，我們會安排周會，讓參與的同學親自站上台，向全校分享他們在當地的見聞和反思。看着孩子拿着麥克風，自信地講述自己如何與當地人溝通、如何解決旅途上的小困難，這份由內而外散發的自信，是平時在課室裡很難直接教導的。

這份蛻變，家長們的感受尤為深刻。不少家長在跟老師傾談時都笑言，孩子經歷了幾天離開父母的團體生活，回家後好像突然「長大了」——平時要人催促的，現在會主動整理自己的物品；遇到問題時，也比以前更有主見和承擔。這些生活態度上看似微小的轉變，正正體現了向外探索的意義。油蔴地天主教小學會繼續守住這份辦學初心，用心為學生籌辦每一次交流活動，讓這些走出課室的經歷，能陪伴他們在未來的成長路上，走得更遠、更自信。

（內容由油蔴地天主教小學提供）

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