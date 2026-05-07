《香港01》國民教育講座　謝海發教授到佛教志蓮小學講解國家安全

為深化學生對國民身份的認同，並正確認識國家安全與日常生活的聯繫，《香港01》早前於佛教志蓮小學舉辦「國家安全教育學生講座」。是次活動特別邀請到 2022 年香港十大傑出青年、國家安全教育地區導師謝海發教授擔任主講嘉賓，以其法學碩士的專業背景，透過生動實例向小學生解構國家安全的意義。



《香港01》早前邀請到國家安全教育地區導師謝海發教授到佛教志蓮小學擔任講者。

認識「國家」含意 安全是發展的基礎

謝海發教授在講座中首先向學生釐清「國家」的基本要素，即由人民、領土、主權及政權四者組成。他強調，國家安全並非遙不可及的口號，而是指國家重大利益處於沒有威脅的狀態。

為了讓小學生更易理解，謝教授將國家安全比作保護人民福祉的堅實防線。他指出，國家安全涵蓋了從領土完整到經濟社會的可持續發展，只有在安全受保障的前提下，市民才能享有穩定的生活。透過互動環節，學生們明白到國家安全與個人幸福息息相關，守護國家安全即是守護自己的家園。

謝海發教授向在場小學生提問，然後深入淺出地解釋國家安全的意義。

體現「兩制」差異 理解《港區國安法》的法治精神

針對《港區國安法》，謝教授特別強調其法律設計充分尊重「一國」原則並體現「兩制」差異。他解釋，這部法律既符合國際慣例，也符合香港市民的合法權益。

他指出《港區國安法》訂明了非法行為的界限，讓市民對行為後果有清晰預期。他又強調法律體現「普通法」精神，如無罪推定原則、保障當事人辯護權等，讓學生明白法律不僅是約束，更是保障社會安寧與公平公義的工具。

深耕國民身份認同 小手牽大手守護未來

謝教授勉勵學生，作為國家的一分子，應從日常生活中實踐守法意識。他提到，了解中央人民政府對特區的監督與支持，以及認識《基本法》如何保障香港的繁榮與穩定，有助學生建立民族自豪感。

校方表示，是次講座成功為學生建立了正確的法治觀念。謝海發教授以其深厚的法律功底，將嚴肅的法律條文轉化為易於吸收的知識，引導學生從小學會尊重法律、愛護國家。學校期望透過持續的國民教育活動，培養出具備國家觀念及社會責任感的優秀公民，共同為香港的繁榮穩定貢獻力量。

有學生向謝教授提問，希望知道作為市民、作為學生，可以怎樣出一分力，共同保障國家安全。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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