《香港01》國民教育講座 謝海發教授到佛教志蓮小學講解國家安全
為深化學生對國民身份的認同，並正確認識國家安全與日常生活的聯繫，《香港01》早前於佛教志蓮小學舉辦「國家安全教育學生講座」。是次活動特別邀請到 2022 年香港十大傑出青年、國家安全教育地區導師謝海發教授擔任主講嘉賓，以其法學碩士的專業背景，透過生動實例向小學生解構國家安全的意義。
認識「國家」含意 安全是發展的基礎
謝海發教授在講座中首先向學生釐清「國家」的基本要素，即由人民、領土、主權及政權四者組成。他強調，國家安全並非遙不可及的口號，而是指國家重大利益處於沒有威脅的狀態。
為了讓小學生更易理解，謝教授將國家安全比作保護人民福祉的堅實防線。他指出，國家安全涵蓋了從領土完整到經濟社會的可持續發展，只有在安全受保障的前提下，市民才能享有穩定的生活。透過互動環節，學生們明白到國家安全與個人幸福息息相關，守護國家安全即是守護自己的家園。
體現「兩制」差異 理解《港區國安法》的法治精神
針對《港區國安法》，謝教授特別強調其法律設計充分尊重「一國」原則並體現「兩制」差異。他解釋，這部法律既符合國際慣例，也符合香港市民的合法權益。
他指出《港區國安法》訂明了非法行為的界限，讓市民對行為後果有清晰預期。他又強調法律體現「普通法」精神，如無罪推定原則、保障當事人辯護權等，讓學生明白法律不僅是約束，更是保障社會安寧與公平公義的工具。
深耕國民身份認同 小手牽大手守護未來
謝教授勉勵學生，作為國家的一分子，應從日常生活中實踐守法意識。他提到，了解中央人民政府對特區的監督與支持，以及認識《基本法》如何保障香港的繁榮與穩定，有助學生建立民族自豪感。
校方表示，是次講座成功為學生建立了正確的法治觀念。謝海發教授以其深厚的法律功底，將嚴肅的法律條文轉化為易於吸收的知識，引導學生從小學會尊重法律、愛護國家。學校期望透過持續的國民教育活動，培養出具備國家觀念及社會責任感的優秀公民，共同為香港的繁榮穩定貢獻力量。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
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