《香港01》學生講座　科大梁嘉樂博士分享AI媒體素養與學習之道

人工智能（AI）技術一日千里，Deepfake換臉、擬真語音與生成式工具正重塑青少年的學習與資訊環境，AI素養已成新世代不可或缺的必修課。為引導中學生在數碼浪潮中辨識虛實並建立健康的學習習慣，《香港01》「01教育」團隊日前走進余振強紀念中學，舉辦「AI時代的媒體素養」學生專題講座，吸引全體中四級師生熱烈參與。



是次活動特別邀請到科技大學人工智能素養發展中心總監、綜合系統與設計學部講師梁嘉樂博士擔任主講嘉賓，結合前沿科技趨勢與生動生活實例，深入探討AI對媒體生態的衝擊。



講座結合前沿科技趨勢與生動生活實例，深入探討AI對媒體生態的衝擊。（夏家朗攝）

講座邀得科技大學人工智能素養發展中心總監、綜合系統與設計學部講師梁嘉樂博士擔任嘉賓。（夏家朗攝）

慎防網絡「視聽陷阱」 深偽技術與演算法下的資訊迷思

梁嘉樂指出，當前生成式AI已突破傳統科技界限，僅憑數句提示詞與照片即可完成擬真換臉與聲音複製。然而，這亦帶來前所未有的「真實感危機」，「有圖不一定有真相，熟人的聲音也未必代表本人」，每位網絡使用者的數碼身份都面臨被冒用與深偽詐騙的風險。

梁嘉樂分析社交媒體生態的演變，指大量「AI廢文」與假帳號正充斥網絡平台。AI具備「幻覺」（Hallucination）特性，容易產生似是而非的錯誤資訊，加上部分青少年對AI聊天機器人（AI Companion）產生過度情感依賴，若缺乏批判性思維，極易在演算法推送中迷失，難辨虛實真偽。

講座分析社交媒體生態的演變，指大量「AI廢文」與假帳號正充斥網絡平台。（夏家朗攝）

拒絕認知債務 平衡算力與腦力

除資訊安全，梁嘉樂於講座上亦聚焦探討中學生最關心的AI學業應用。他引用追蹤2.7萬名學生的國際研究指出，長期完全依賴AI做功課的學生，短期內家課成績雖提高18%，但6個月後的考試成績卻比未依賴AI的同輩下跌20%。腦科學研究更發現，借助AI代寫文章的群組，其大腦神經活躍度與連結度大幅下降47%，逾8成學生甚至無法複述剛「完成」的內容。

「用AI成功完成作業，絕不等於你真正學會了。」梁嘉樂提到，過度依賴AI代勞思考會引發「認知債務」（Cognitive Debt）與「學會的錯覺」（Illusion of Understanding），以短期的便捷會犧牲長遠的獨立思考與批判能力，更有可能因違規使用智能作弊工具而面臨嚴重學術處分。

講座指過度依賴AI代勞思考會引發「認知債務」與「學會的錯覺」，以短期的便捷會犧牲長遠的獨立思考與批判能力。（夏家朗攝）

逆風觀點倡「人機協作」 四大步驟解鎖AI學習潛能

梁嘉樂更提出「逆風觀點」，指關鍵在於掌握科學的學習步驟，在「算力」與「腦力」之間取得平衡。他向現場同學傳授善用AI輔助學習的四大法門製作專屬練習，首要是撰寫清晰提示詞，指定薄弱題型進行針對性溫習；其次是檢視理解深度，當答錯時要追問「為什麼錯」，探索更多權威來源求證；接著是鍛鍊慎思明辨思維，要反思科技使用的安全邊界，不盲信AI給出的第一答案；最後是注重過程大於結果，使用AI學習時多問「為什麼」，而非單純追求「答什麼」。