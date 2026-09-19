AI教育共享｜AI時代的課堂，教學法才是核心

文：香港津貼中學議會、香港電腦教育學會榮譽主席及香港聖公會何明華會督中學金偉明校長

生成式 AI 席捲校園以來，教育現場瀰漫著焦慮。許多討論都聚焦於：「如何防止學生用 AI 抄襲？」或是「該使用哪款工具提升教學效能？」這些問題固然重要，但若焦點放在防弊或工具選擇，反而可能忽略了教育根本：我們希望學生學會什麼？又如何證明學生真正學到了？



（作者提供）

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在教學設計中，教學目的應先於工具選擇。借鑑「逆向設計」理念，成熟課程規劃應先確立學習目標，再思考學生需提出哪些證據來展現學習成效，最後才規劃學習活動與輔助工具。因此AI 不應被視為教學目的，而應只是達成學習目標的手段之一。

若教師尚未釐清教學意圖，便急於引入 AI，教學很容易淪為新奇工具的展示。相反地，唯有教師清楚知道要培養學生哪些能力，AI 才能被有意識地定位。它可以是激發創意的對話夥伴，也可以是即時回饋的學習助手；但無論如何，教師都應引導學生使用 AI 時學會提問、檢驗、修正與評估，而不是被動接受機器的答案。

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面對學生用 AI 代答作業，單靠設計「防堵 AI」的作業，恐怕難以奏效。過去評量多重視最終成品，但如今 AI 能產出看似完整的報告。因此，評量需從單一成品轉向多層次歷程評量。

例如，教師可將題目連結學生個人經驗或真實情境，設計需將知識轉移到新情境中的應用任務；也可將評量拆解為草稿、提示詞紀錄、修改說明與反思札記等階段，並輔以課堂口頭說明或即時問答。當教師能掌握較完整的學習歷程，評量才更能反映學生的理解與能力。

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除了評量轉型，課堂規範也不宜只採取單向禁止的方式。與其禁止，不如在學期初與學生共同討論並建立 AI 使用規範，明確界定哪些使用方式可以接受、哪些情況需要披露，以及哪些行為屬於不當使用。同時，學校在導入各類 AI 平台前，也應審慎檢視其資料隱私、資訊安全、演算法偏見等問題。

AI 工具更迭迅速，但教育的本質不應被工具牽著走。面對技術浪潮，教師不必成為 AI 技術專家，卻需要具備基本的 AI 素養。唯有堅定地將學生學習放在課堂中心，AI 才能成為促進學習的助力，而不是取代學習的捷徑。