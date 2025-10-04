可藝中學老師鼓勵追夢　中五生由打機成癮變發奮讀書終成港大學生

家中沒有餐桌，只有四張電腦枱，而每張枱就是一個小宇宙。單親的何家傑與三位哥哥，各自在這四塊發光的屏幕前，度過燃燒青春的歲月——吃飯與打機，各自沉浸，互不干涉。而撐起這四個宇宙的，就是家中唯一的經濟支柱，從事飲食業，過着早出晚歸生活的媽媽。



家傑的宇宙是電腦遊戲《英雄聯盟》，從幼稚園畢業開始接觸，直至中四時達至巔峰，每天對戰14小時，攀上香港、台灣及澳門伺服器排名前10，甚至有Youtube頻道製作影片介紹他，稱他一度衝上世界第1名。



那是家傑中五之前的人生。如今的他，繫上了香港大學領帶，重回母校嗇色園主辦可藝中學，感謝老師鼓勵及支援，讓他從中五至中六，僅僅兩個學期把他的人生從虛擬宇宙拉回現實世界，更憑DSE27分成績，入讀港大工商管理學學士（會計及財務）。



繫上港大領帶的何家傑曾打機成癮，但在嗇色園主辦可藝中學鼓勵下勇敢追夢，發奮讀書，終於考入心儀的香港大學，成為大學生。（夏家朗攝）

幼稚園開始打機看YouTube

「我由幼稚園開始就打機或看YouTube，完全沒有對任何科目有興趣，亦不會溫習。中一至中三COVID上網課的3年，不知老師其實說過什麼，我一邊上網課、一邊睡覺，睡醒就打機。」家傑憶述。

家傑是「屯門人」，成長於屯門，中學生涯在位於屯門的嗇色園主辦可藝中學就讀，平日最遠是到天水圍及元朗逛街，走出新界西的次數更是少得可憐，出港島更如「出省城」般大陣仗，「香港最遠是去過會展逛書展」。

嗇色園主辦可藝中學數學科老師黃敬輝（左）帶領學生參觀香港最高學府，助燃起學生奮鬥目標，並鼓勵他們追夢。（夏家朗攝）

兩次參觀香港大學成人生轉捩點

「讀萬卷書不如行萬里路」雖然是老掉牙智慧，但仍然很管用，至少成為了家傑的人生轉捩點。

嗇色園主辦可藝中學數學科黃敬輝老師，分別在家傑中四升中五的暑假，以及中五期間，兩次帶領家傑和學生到香港大學資訊日參觀，希望拓闊學生視野，讓他們定立願景及目標，第二次再去參觀是要加深記憶，提醒學生勿忘目標向前邁進。

陸佑堂如城堡般漂亮 自卑心作崇不敢追夢

「我看到陸佑堂很漂亮，就如城堡一樣，萌生想入港大念頭，但自卑的我覺得連八大都入不到，還在想什麼港大，接著就繼續回家睡覺打機。」豈料黃老師在半年後，再次帶學生到港大參觀，令家傑「莫名其妙地燃起了一團火」，甚至與相伴十多年的《英雄聯盟》割蓆，專心讀書去。

何家傑（左一）首次隨老師及同學參觀港大，即愛上校園，但自卑地認為「無可能入到港大」。（被訪者提供）

打《英雄聯盟》致高峰後感無聊

家傑說，那時打《英雄聯盟》排名去到高峰，開始感到無聊，想挑戰新的目標，如「入港大」。他坦言不覺過去打機浪費了時間，反而十多年來打同一個遊戲，顯示他「要專注一件事情可以很專注」，即使讀書亦如是。

「埃克尚」是何家傑的網上名字，曾有Youtube頻動介紹他在遊戲「英雄聯盟」的傲人成績。（網上截圖）

打機「闖關思維」用之於學習

中五才急起直追，家傑的起跑線與終點只是幾步之遙，到底有什麼逆天的讀書心得？家傑苦笑說，一開始困難重重，如做一條數學題已經十個不明白，但既然下定決心要攻略夢想中的「城堡」，他就把打機的「闖關思維」用在學習上。

「打機不用一開始打大佬，從 Level 1 打到 Level 100，讀書也一樣，DSE 數學亦可從 Level 2 題目做起，慢慢攻上 Level 5」。家傑說關鍵在於設定循序漸進的目標，並利用不同的App自我獎勵。他曾下載自設任務App，每完成一項，就按一下按鈕，幫自己「升 Level」，透過這種虛擬獎勵機制，讓讀書變得像打機般有成就感與動力。

此外，他亦利用網上資源規劃及記錄溫習時間表，最後定下每天凌晨5時起床溫習，晚上10時前睡覺作息時間。

學校支援充足 讀書較打機更容易

他認為，讀書遠較打機更容易找到解決辦法。遇到不懂的題目，可以問老師、上 YouTube 找解題影片、看課本，資源很多，學校老師亦很樂意解答。

家傑在DSE中文科考獲5，其中卷一更考獲5**，他特別感謝班主任兼中文科簡莉華老師。他指簡老師不單是人生導師，給予很多正確價值觀去看待事與物；在學業上亦給予很多練習功課，更會詳細分析閱讀技巧，又要求學生每周提交一篇作文及大綱，更樂意地在小息、午息及放學後，細心解答疑問。

嗇色園主辦可藝中學中文科簡利華老師表示，當初DSE放榜後，學生何家傑因未能取得心中5*，故透過whatapps跟她連說多句「對不起」，自責未能做到最好報答老師。（夏家朗攝）

簡老師以功課量多見稱，她指出考DSE中文不能只靠「臨尾衝」，反而認為長時間透過密集式的中文作文及操練閱讀理解，可提升學生中文程度。因此她要求學生每周要提交作文大綱及作文一篇，另又要求學生不斷操練閱讀理解練習，提升答題技巧。

晚上操數學題遇疑難 老師亦極速支援

此外，家傑在DSE數學亦考獲5*佳績，當初2次帶領他到港大參觀的數學科黃敬輝老師，坦言感到十分高興及自豪。「學生有不同的潛質的，老師角色是引導學生發掘理想及目標，然後提供學習上支援」。

家傑表示即使是晚上九時多，但若做數學題碰到有不明白地方，透過電腦軟件問黃老師，老師都會迅速回覆，讓他能嚴守溫習時間表。

嗇色園主辦可藝中學數學科黃敬輝老師（右）當年帶領何家傑（右二）在內的學生，參觀香港大學時，順道在港大飯堂午餐。他笑言家傑在新學期將會以師兄身份，帶領可藝中學的師弟妹參觀香港大學。（被訪者提供）

當前夢想﹕賺錢報答媽媽養育之恩

談起當前最大的夢想，家傑語氣堅定說：「希望畢業後找到到穩定工作，賺到錢回報媽媽。」母親今年61歲，多年來獨力撫養四名兒子，他認為母親所承受的擔子遠比學業壓力艱鉅，甚至堪比「不可能的任務」，因此家傑希望大學畢業後盡快就業，以實際行動供養母親，報答養育之恩。

家傑在DSE考試後，與母親一起到台灣旅行，他表示雖然母親獨力支撐整個家，但從來支持兒子追夢，令他十分感激母親養育之恩。（被訪者提供）