講教育｜專訪官小校長協會主席葉韻婷：傳承百年教育基業

作者：區月媚

專訪官小校長協會主席葉韻婷：傳承百年教育基業

積極面對收生寒冬期

香港適齡學童人口持續下跌，全港小一學生人數由高峰期逾七萬人，預計2028至2029學年將到達寒冬高峰，跌至僅約三萬多人。教育局局長蔡若蓮上周出席電台節目時亦承認，局方已經用盡方法維持學校數目，各界要有心理準備，面對現實盡早作出規劃，可見全港學校正面臨一場前所未有的汰弱留強局面。過去不少人誤以為官立小學有政府作為「後盾」便能高枕無憂，然而在現實體制下，官校的班數與資源配置同樣與學生人數直接掛鉤。



如何在人口寒冬中提升官校競爭力？官立小學又該如何擺脫大眾眼中「官僚、傳統、保守」的刻板印象？香港官立小學校長協會主席葉韻婷校長接受專訪時強調，面對嚴峻生態，官校絕不能「坐以待斃」；而破解收生難題與家長迷思的唯一解藥，終究要回歸教育本質——發揮官小的獨特優勢，打造高質素的「學與教」，並以敢於破格的領導力，說好官立小學的故事。

去年二千多名官小學生，透過集體在團扇上繪畫水墨花鳥圖，創下了嶄新的世界紀錄。

全港30多位官小校長齊齊為推動中華傳統文化努力。

百年歷史底蘊與使命：「Model School」範本

談及官立小學的獨特性，葉校長特別指出，官校在香港教育史上扮演着舉足輕重的角色，官校百年來培育無數人才，包括政府官員、大律師、大學校長及商界領袖，校友網絡深厚，與香港社會發展密不可分。「官立小學承載着深厚的歷史文化底蘊與港人集體記憶。」她指，官校始終秉持「無宗教背景、公正中立、有教無類」的普及教育特色。無論學生的家庭背景、社經地位或種族文化為何，官小都為每一位孩子提供公平、優質的學習機會。

官立小學非常重視品德及價值觀教育，老師會在課堂帶領學生透過體驗活動，從而培養良好品格。

作為教育局直接營辦的學校，葉校長表示，官小肩負獨特的辦學使命——扮演香港教育體系中的 「Model School（示範學校）」，「官校有責任率先落實教育局最新的教育藍圖，如推進STEAM創科、資訊科技、數字教育藍圖等，官小亦非常重視品德及價值觀教育，為全港學校樹立高品質的教學範本。」

入讀官小優勢：擁聯繫官中網絡

一般人對官立學校常帶有「傳統、保守」的印象，葉校長坦言，這絕對是誤解。現時全港有 32間官立小學，各區官小均擁有聯繫官立中學，她認為，這是入讀官小的最大優勢，而每間官小又各自發展出鮮明的校本特色，適合不同家長的需求，例如有百年名校與傳統傳承的官小，憑藉嚴謹校風與優異升學網絡，長年深受家長信賴；亦有不少官小全力發展生態教育與STEAM課程，或着力於非華語學童的文化融入，可說各有特色。以葉校長現時擔任的安博官立小學為例，該校亦與世界接軌，為學生開設了西班牙語課程。

不少官小因有知名官中作聯繫中學，深受家長歡迎。

葉校長坦言，官校的賣點是既有歷史的厚度，也有創新的活力，「家長揀官校，就是揀一種穩妥而多元的教育選擇。」面對收生危機，她承認這是香港學界前所未有的挑戰，「學校不是缺學生，而是缺小一新生，香港出生率下降，而內地家長大多只安排較年長的子女來港升學，所以令小一的收生壓力加重。」她坦言，若因此而有官小出現停辦，大家亦只能接受現實。她表示，政府已經率先在官小配置上作出突破，2023年她擔任北角官立小學校長期間，便成功將北角官立小學及北角官立小學（雲景道）合併，成為官校歷史上首次大規模合併案例，成功實現資源共享與優化。

去年開校的安博官立小學，設有西班牙語課程，配合國家發展一帶一路政策。

迎戰人口寒冬： 加強教育推廣

葉校長坦言，現時官小校長都有收生危機感，為提升收生競爭力，學校的思維亦已改變，「早年官校較少主動推廣，但時代變了，學校不能再『坐以待斃』。但我們的推廣不是『商業化宣傳』，而是『教育推廣』——讓家長和公眾真正認識官校的教育質素與特色。」具體行動包括加強幼小聯繫，舉辦大型聯校活動，「官小和聯繫的官中會經常舉辦聯合活動、緊密對接，為學童提供無縫接軌的升學階梯。」她指，官校團隊現時不只舉辦家長講座，更主動走進幼稚園，甚至邀請幼稚園學童走入官小校園「預先試上課」，讓家長與孩子親身體驗課堂氛圍。

校長是學校靈魂 要勇於創新嘗試

近年官小校長呈年輕化，葉校長表示，官校是一個大家庭，為鼓勵新晉校長迎難而上，不少已退休的資深官小校長都「回家」，積極為官小的師弟師妹提供支援，希望可以將官校文化繼續傳承。葉校長認為，這是非常重要的，因為學校成敗關鍵在於校長，「校長是學校的靈魂，校長須勇於創新嘗試、走在最前線、以身作則，並要了解每個環節，才能給予同事具體意見。」她寄語新晉官小校長，「不要被規範限制，只要理據充分、合理合規，就應該勇於爭取資源、尋求突破。校長是學校的靈魂，做校長一定要勇於嘗試。」

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區月媚

前教育版副總編輯、資深傳媒人

