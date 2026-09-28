THEi高科院深圳設音樂治療中心 研AI輔助音樂治療中樂調節情緒
香港生活節奏緊湊加上人口老齡化，大眾對心理健康與非藥物身心療癒的需求顯著上升。香港高等教育科技學院（THEi高科院）正式成立「音樂治療研究中心」，並於深圳市深圳灣雲頌公益音樂廳舉行發佈會。研究中心將結合人工智慧（AI）與前沿科技，在大灣區推動跨學科身心健康發展，填補相關專業人才缺口。
音樂治療研究中心選址深圳 深港優勢互補
發佈會匯聚政商界、高等教育院校及創科領域代表。THEi高科院校董會副主席莊堅烈表示，音樂治療結合藝術、科學與醫療，在應對精神壓力及特殊群體關懷上角色日趨重要。THEi高科院秉持應用科學與即學即用的理念，將研究中心版圖拓展至深圳，旨在借力大灣區的創新環境與市場需求，結合國際化音樂治療理念與前沿科技，打造集科研、實踐與社會服務於一體的平台。
成立研究中心是為了精準落實國家「十五五」規劃的大健康發展方向、深度回應「健康中國」戰略對創新醫養人才的需求，並實踐「粵港融合」雙向發展。
THEi高科院校長劉建德指出，大灣區以至內地市場對非藥物干預、精神衛生及銀髮經濟的專才需求殷切。研究中心結合院校科研優勢與深圳科創動能，未來將透過開辦短期及專業課程，加快培育懂科技、懂臨床與懂市場的複合型實戰人才，以應用科學解決社會痛點。
中國音樂結合AI腦電科研 非醫療場景走進生活
新成立的音樂治療研究中心由THEi高科院數碼創新及科技學系客座副教授劉穎領銜指導。劉穎為第九屆中國音樂「金鐘獎」古箏冠軍，亦是該獎項唯一包攬金、銀、銅獎的得主。她表示，研究中心以「香港的高度，乘以深圳的速度」為定位，貫徹「治療交給醫院，療癒走進生活」的理念，運用五音理論與AI腦電科研，在非醫療場景為大眾提供身心健康支援，並以「不求最大，但求解決問題」為宗旨，輸出實用的課程、產品與行業標準。
教育企業家兼研究中心副主任楊朋達補充，THEi高科院的專業對準真實崗位，具備百分之百企業實習及超過百分之九十五的就業率。研究中心對準3億面對睡眠問題的群眾及3.2億老年人口，將資源投入於改善人類生活的科技與人文交叉點。
研究中心於現場與上海音樂學院人工智能音樂療癒重點實驗室，以及莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院（中國）國際交流中心分別簽署戰略合作備忘錄，圍繞音樂藝術研究、專業人才培訓與國際交流開展合作。
未來研究中心將聚焦四大核心方向：
1. 人工智慧輔助音樂治療研究：提升個人化非藥物干預效率。
2. 中國音樂與情緒調節研究：挖掘傳統音樂的情緒調節價值。
3. 藝術療癒與身心健康支援：應對銀髮族與特殊群體需求。
4. 數字音樂與沉浸式體驗應用：推動音樂治療走向智能與身心關懷領域。