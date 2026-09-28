THEi高科院深圳設音樂治療中心　研AI輔助音樂治療中樂調節情緒

香港生活節奏緊湊加上人口老齡化，大眾對心理健康與非藥物身心療癒的需求顯著上升。香港高等教育科技學院（THEi高科院）正式成立「音樂治療研究中心」，並於深圳市深圳灣雲頌公益音樂廳舉行發佈會。研究中心將結合人工智慧（AI）與前沿科技，在大灣區推動跨學科身心健康發展，填補相關專業人才缺口。



發佈會期間，樂團即席演奏。 （高科院提供）

音樂治療研究中心選址深圳 深港優勢互補

發佈會匯聚政商界、高等教育院校及創科領域代表。THEi高科院校董會副主席莊堅烈表示，音樂治療結合藝術、科學與醫療，在應對精神壓力及特殊群體關懷上角色日趨重要。THEi高科院秉持應用科學與即學即用的理念，將研究中心版圖拓展至深圳，旨在借力大灣區的創新環境與市場需求，結合國際化音樂治療理念與前沿科技，打造集科研、實踐與社會服務於一體的平台。

THEi 高科院正式成立「音樂治療研究中心」並舉行發佈會，主禮嘉賓於台上合影。（高科院提供）

THEi 高科院校董會副主席莊堅烈先生, BBS, MH發表開幕致辭。 （高科院提供）

成立研究中心是為了精準落實國家「十五五」規劃的大健康發展方向、深度回應「健康中國」戰略對創新醫養人才的需求，並實踐「粵港融合」雙向發展。

位於深圳的 THEi 高科院「音樂治療研究中心」將深度回應「健康中國」戰略下對創新醫養人才的渴求。 （高科院提供）

THEi高科院校長劉建德指出，大灣區以至內地市場對非藥物干預、精神衛生及銀髮經濟的專才需求殷切。研究中心結合院校科研優勢與深圳科創動能，未來將透過開辦短期及專業課程，加快培育懂科技、懂臨床與懂市場的複合型實戰人才，以應用科學解決社會痛點。

THEi 高科院校長劉建德教授在發佈會上發表主題致辭。 （高科院提供）

中國音樂結合AI腦電科研 非醫療場景走進生活

新成立的音樂治療研究中心由THEi高科院數碼創新及科技學系客座副教授劉穎領銜指導。劉穎為第九屆中國音樂「金鐘獎」古箏冠軍，亦是該獎項唯一包攬金、銀、銅獎的得主。她表示，研究中心以「香港的高度，乘以深圳的速度」為定位，貫徹「治療交給醫院，療癒走進生活」的理念，運用五音理論與AI腦電科研，在非醫療場景為大眾提供身心健康支援，並以「不求最大，但求解決問題」為宗旨，輸出實用的課程、產品與行業標準。

THEi 高科院數碼創新及科技學系客座副教授、音樂治療研究中心主任劉穎女士為嘉賓介紹中心成立理念。 （高科院提供）

教育企業家兼研究中心副主任楊朋達補充，THEi高科院的專業對準真實崗位，具備百分之百企業實習及超過百分之九十五的就業率。研究中心對準3億面對睡眠問題的群眾及3.2億老年人口，將資源投入於改善人類生活的科技與人文交叉點。

教育企業家及THEi 高科院音樂治療研究中心副主任楊朋達先生在發佈會上，分享企業家情懷以及音樂科技與人文之間的關連。 （高科院提供）

研究中心於現場與上海音樂學院人工智能音樂療癒重點實驗室，以及莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院（中國）國際交流中心分別簽署戰略合作備忘錄，圍繞音樂藝術研究、專業人才培訓與國際交流開展合作。

THEi高科院音樂治療研究中心與莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院（中國）國際交流中心簽署戰略合作備忘錄。圖左為THEi 高科院數碼創新及科技學系客座副教授、音樂治療研究中心主任劉穎女士。 （高科院提供）

THEi高科院音樂治療研究中心與上海音樂學院人工智能音樂療癒重點實驗室，簽署戰略合作備忘錄。圖左為THEi高科院副校長（學術）曾偉基教授。 （高科院提供）

未來研究中心將聚焦四大核心方向：

1. 人工智慧輔助音樂治療研究：提升個人化非藥物干預效率。

2. 中國音樂與情緒調節研究：挖掘傳統音樂的情緒調節價值。

3. 藝術療癒與身心健康支援：應對銀髮族與特殊群體需求。

4. 數字音樂與沉浸式體驗應用：推動音樂治療走向智能與身心關懷領域。

發佈會期間，樂團即席演奏流行音樂作品《獅子山下》，致敬香港人不屈不撓的精神，呼應灣區同心。 （高科院提供）

發佈會以一場《情緒療癒Show》，人機合一的創新演繹方法為觀眾帶來別開生面的表演，活動圓滿收官。 （高科院提供）