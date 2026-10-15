AI教育共享｜超越演算法：在AI驅動教育下重申科技倫理與人文價值

文：香港電腦教育學會副主席、天主教喇沙會張振興伉儷書院陳俊銘副校長

生成式AI席捲校園以來，教育現場瀰漫著焦慮。許多討論都聚焦於：「如何防止學生用AI抄襲？」或是「該使用哪款工具提升教學效能？」這些問題固然重要，但若焦點放在防弊或工具選擇，反而可能忽略了教育根本：我們希望學生學會什麼？又如何證明學生真正學到了？



學校持續舉辦動感公開課堂。（作者提供）

作為策動學校數字教育發展的前線副校長，深感當前學界正處於一個前所未有的教育變革臨界點。隨著生成式人工智能技術的爆發式發展，人工智能在課堂上的應用已從過去的資訊輔助工具，躍升為重塑教學生態的核心力量。教育局近期發布教育通告第11/2026號《中小學數字教育發展藍圖》，明確提出了「以學生為本、同人為本、科技向善」的總體發展目標。這不僅為學界提供了清晰的發展方向，也引發了我們對教育本質的深刻反思。學校在推進智啟學教同時，更必須先培育學生AI素養，堅守科技倫理與人文價值。

連續兩年擔任數字教育卓越中心。（作者提供）

面對數位原生世代及短影音文化對學生專注力與資訊接收模式的衝擊，傳統「單向講授」的課堂教學已無法滿足學生的學習需求。世界經濟論壇《2025年未來工作報告》指出，到了2030年，全球職場最被看重的核心技能不再是靜態的知識記憶，而是韌性、適應力、好奇心、同理心、批判性思維以及數字素養。AI工具固然能提供豐富的學習機會，但絕無法取代真實的學習體驗。因此，我們引入AI輔助教學的初衷，絕非為了追求科技的噱頭，而是希望利用演算法解放教師處理重複性行政與備課的負擔，將寶貴的教學精力轉化為課堂上的深度互動、後設認知（Metacognition）引導以及個性化關懷。

生作式教材及概念圖促進學生學習。（作者提供）

在推動AI教育的過程中，我們始終秉持「人性高於演算法」的核心教育哲學。AI可以迅速生成龐大的數據與文字，但它無法傳遞愛、詩意、想像力、藝術審美以及師生之間生命影響生命的關懷。智慧需要將知識融入道德與屬靈生活，這遠勝於演算法的統計推論。為了確保校園內負責任地使用人工智能，學校制定了校本AI使用規範關鍵原則，當中強調保持教師主導權、保障數據安全與隱私，保持透明與清晰界限及重視知識產權與版權合規。

分享教職員應用人工智能的守則。（作者提供）

在具體的校本實踐推動上，我們採取了靈活的「雙軌策略」。我們善用優質教育基金（QEF）電子學習配套計劃及市場上的成熟平台，讓教師能迅速生成多模態教材、高互動性隨堂練習及提供即時反饋；另一方面，我們與專業數字教育機構合作，小規模式校本LLM開始，針對自主學習課堂為起步點，積極研發校本化動態知識圖譜，結合學校課程大綱與學生歷年學習數據，追蹤學習軌跡，實現精準教學與因材施教。

學校有幸獲教育局課程資源組邀請，參與配合政府數字教育政策宣傳的短片拍攝。（作者提供）

我們透過人工智能促進教學創新，引導學生學習如何與AI合作解題。我們教導學生不僅要學會如何發問（Know how），更要明白為何發問（Know why），時刻保持批判視角，查核AI的資訊來源，辨識其可能產生的「幻覺」（Hallucination）與數據偏見，從而將AI轉化為自主學習與深化思考的強大助力。

教育的本質始終是「人」。科技是優化教學效能的良方，但唯有教育者的溫度、同理心與道德指引，才能為科技注入靈魂。展望未來，我們將繼續以「科技向善、同人為本」為基石，引導學生在探索人工智慧無限可能的同時，堅守倫理底線，成為兼具數字素養與深厚人文關懷的創新型終身學習者。

作者簡介：

香港電腦教育學會副主席、天主教喇沙會張振興伉儷書院陳俊銘副校長



現為天主教喇沙會張振興伉儷書院副校長及香港電腦教育學會副主席，是資深的資訊及通訊科技科前線教師及創新科技的領航者，積極推動本港STEAM教育及資訊科技教育等工作，獲選傑出IT教師獎(OITTA)及多次獲得國際傑出電子教學獎。他擔任多年教育局資訊科技教育卓越中心借調教師、多屆香港資訊及通訊科技獎–學生創新獎、全港小學生運算思維比賽及思科創意解難挑戰評審。



陳先生同時在教育局課程發展議會擔任學習資源及支援委員會成員及香港考試及評核局資訊及通訊科技委員會成員，並曾擔任數字政策辦公室「學校IT創新實驗室」計劃諮詢委員會及賽馬會社區關懷與創意教育實踐計劃質素保證委員會。



香港電腦教育學會（HKACE）簡介：



成立於1981年底，正值香港教育署籌劃在中學推行電腦科試驗計劃之時。一群熱心教育的教師為推動電腦教育而凝聚力量，因應時代所需，創立本會，旨在促進學界交流，提供互助平台，共同推動香港電腦教育的發展。

