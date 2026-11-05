AI教育共享｜當AI無所不知之時

文：香港電腦教育學會、佛教志蓮小學羅金源校長

最近，我常反覆思考一個問題：面對AI，我們還剩下甚麼？



這不單是技術層面的課題。身為校長，我更想探究的是：當AI能對答如流時，孩子究竟還該學些甚麼？（尤其當家長見到孩子用AI一秒寫完作文，心裡難免會問：那還要辛苦練字嗎？）哪些可以放手交給科技？又有哪些必須深深烙印在他們心裡？

我想，我們無需跟AI比拼誰懂得多。在這場競賽裡，人類早已落敗，其實也無須取勝。（就像我們不用跟汽車比跑步速度一樣，那是不同的賽道。）

由「考完先知」到「玩住睇見學習」——羅金源於學與教博覽2026分享遊戲化進展性評估，讓學習進程看得見。（作者提供）

但孩子心裡，必須握有一把尺。

AI每天提供海量答案，說得頭頭是道、自信滿滿。有時是對的，有時卻似是而非。（甚至有時會一本正經地胡說八道，我們稱為「幻覺」。）我們憑甚麼去分辨？靠的就是腦海中那些最基礎的知識。這些知識不是用來死記硬背的，而是用來量度真偽的標尺。若沒有這把尺，再動聽的答案，我們也只能照單全收，（就像沒有味覺的人，別人給什麼就吃什麼，分不清是美食還是變質食物。）

佛教志蓮小學以學生為本，用關愛與多元體驗陪伴每個孩子成長並實踐不放棄一人的辦學理想。（作者提供）

我常以飲食作喻。我們未必人人都是大廚，煮得出好菜；但吃一口，便知味道好壞、鹹淡是否適中。「懂得品嚐」，本身就是一種能力。

語文學習亦然。孩子未必人人都能寫出錦繡文章，但他必須懂得好好說話，將心意恰當地傳達給別人；閱讀一篇文章時，也要能分辨出何處精彩、何處不足。（這就像即使不會拍電影，也要懂得欣賞劇情邏輯是否通順，而不只是看特效熱鬧。）

佛教志蓮小學的每一步成長，都是團隊同心為孩子努力的成果。（作者提供）

在布魯姆的學習層次中，最高的兩層是「評鑑」與「創造」（即批判性思考與原創能力）。在AI時代，孩子的確要往這兩層邁進。可是，若沒有基礎知識支撐，評鑑只會淪為直覺感覺，創造亦不過是砌砌埋埋。（沒有磚瓦，再好的建築師也蓋不出大樓，只能堆積雜物。）基礎知識從未被淘汰，只是換了一個角色而已。

把校本實踐帶上講台，持續分享AI教育——羅金源校長於人工智能教育研討會交流AI支援學與教的經驗。（作者提供）

另一件我常深思的事，源於一個字：School。

這個字源自希臘文scholē，原意是「閒暇」（意指擁有自由支配的時間，而非忙於生計）。我一直覺得這個詞源很有意思。原來學校最初的意思並非忙碌，而是「有空」。亞里士多德也曾說過，學問最先出現在人擁有閒暇的地方。當人不必終日為溫飽奔波，才有心思去追問：人生是甚麼？怎樣才算活得好？

反觀今天的我們，其實很少擁有這樣的空間。大人被工作趕著跑，孩子則被無數功課和課外活動填滿，（連放學後的時間都被各種興趣班塞滿，大腦幾乎沒有「空轉」的機會。）

學習不只在課室和屏幕上，更在走出去探索世界的每一步。佛教志蓮小學透過野孩子計劃，帶學生在真實環境中學習成長。（作者提供）

如果AI有甚麼值得期待之處，我希望正是這一點：它能替我們處理那些重複、繁瑣的事務（例如整理資料、檢查錯別字、計算數據），把時間還給人，讓我們重新擁有「閒暇」停下來，好好想一想。

但次序絕不能倒轉。我們必須先有自己的想法、有自己的疑問，再與AI慢慢對話，將模糊的念頭一點點釐清、變得具體實在。AI可以幫我們想得更細密，卻不能替我們決定「要想些甚麼」。（它像是個超級助手，但不能代替你成為老闆。）

我最擔心的反而是另一種情況：AI替我們省下了時間，我們卻立刻把它填滿，（省下的半小時做功課時間，馬上又被新的補習或滑手機填滿），甚至連思考也一併交了出去。這樣，AI給予我們的就不是「閒暇」，而是一片「空白」。

AI教育不為追潮流，而為回應學生需要——羅金源校長介紹校本AI英語學習，探索科技如何支援學生學習。（作者提供）

學校，本來就是「閒暇」的意思。

也許在AI時代的教育，正好讓我們回歸初心：給孩子一把判斷世界的尺，也給他們一點停下來思考的空間。

至於那些省下來的時間，我們會怎樣運用？（是繼續填鴨式地塞滿行程，還是留白讓孩子發呆、提問、探索？）這或許是每一位大人和孩子，都需要認真回答的問題。