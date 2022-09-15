消委會｜9成包裝食品樣本標籤字體細於指引　視力正常都需放大鏡

不少人為了健康，在購買預先包裝食品前，都會細閱食物標籤，留意食用日期和成分等。消費者委員會檢視了市面上55款預先包裝食品樣本的食物標籤，發現當中48款，即九成樣本，其最小英文及中文字體高度，都細於食物安全中心的業界指引。消委會指出，部份字體高度太小，即使視力正常，都可能需放大鏡才可看清；而且部份標籤資料的字體對比度不足、印刷模糊、字體間距不足，甚或會反光，令消費者難以閱讀。

消委會點名指出，壽桃牌雲南米線鮑魚雞湯味的英文字體高度只有0.3毫米，較指引少了0.5毫米。此外，嘉頓菠蘿味椰絲忌廉檳，以及可口可樂汽水檸檬味字體即使符合建議，但標籤採用白色字體及黃色背景，對比度不足，影響閱讀。消委會促業界正視問題，從用家角度出發，檢視標籤是否方便閱讀。



食安中心就標籤發出的《製備可閱的食物標籤業界指引》

食安中心的業界指引中英字體 最小分別為0.8及1.2毫米

按照規例，除非獲得豁免，否則任何預先包裝食物，都須加上食物名稱、配料表、營養標籤、保質期等。食安中心亦就標籤發出《製備可閱的食物標籤業界指引》，指字體大小、字體與背景顏色的對比度，及每行之間的間距等，均可影響標籤的可閱性，如標籤上的資料多於一種語言，英文字體最小應達到0.8毫米，中文則為1.8毫米。假如只有單一語言，英文字母應達1.2毫米。

消委會在今年5月至6月，抽選了55款預先包裝食品樣本檢視，並根據指引和消費者角度，評估3項標籤資料，包括營養標籤、配料表，以及致敏物資料的清晰度和可閱程度。消委會指出，只有七款樣本的最小字體高度，符合指引的建議高度，餘下48款的最小英文字母及中文字體，都小於相關建議高度。

在眾多樣本中，壽桃牌雲南米線鮑魚雞湯味的營養標籤，無論英文抑或中文字體都是最小，前者僅0.3毫米，不及標準（即0.8毫米）一半；後者只有0.5毫米，未及標準的三分之一。記者瀏覽其官方網站，雖然網站功能可放大標籤觀看，但大部份字體都難以理解。

壽桃牌雲南米線鮑魚雞湯味的字體過細

消委會邀請了15名年齡介乎20至61歲或以上、視力正常的男女，就標籤是否清楚易讀結予評分及意見，結果一致認為，壽桃牌雲南米線鮑魚雞湯味的字體過細。另外，有10名成員不滿意同珍小磨蔴油的字體太小；另有8名成員認為Riso Scotti Organic Oat Drink with Calcium (no added sugar) 的字體同樣太小。

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除了字體大小問題，標籤字體與背景顏色對比不夠鮮明亦是另一問題，有19款樣本被小組評為對比度不足。雖然其中三款標籤字體大小符合指引，但仍然難以閱讀，例如嘉頓菠蘿味椰絲忌廉檳，及罐裝可口可樂汽水檸檬味，兩者同樣為白色字配上黃色背景；另外，後者的罐裝表面本身亦反光，同樣影響閱讀。

消委會呼籲標籤設計應用大字體並印刷清晰

消委會認為，清楚易讀的標籤有助消費者了解產品資料，作出明智選擇；相反，如難以閱讀會減低閱讀標籤的意欲，即使資料完備亦徒然。消委會呼籲，設計標籤時，應為消費者着想，盡量提供較大字體，並印刷清晰。