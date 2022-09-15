消委會｜Baghera兒童平衡單車塑化劑超上限18倍　四成不符標準

兒童平衡單車為近年來的新興運動，不少家長都會帶小朋友學習，以訓練他們的平衡力、肌肉和協調能力。不過，消委會早前測試了市面15款平衡單車的化學物質和機械及物理性能的安全程度，發現有四成樣本未能符合歐洲玩具安全標準的要求。

消委會亦發現，全部樣本都檢出不同種類多環芳香烴（PAHs），當中部分已被認定為可能對人體致癌的物質；而其中3個樣本更檢出塑化劑，當中有Baghera有物料的塑化劑DEHP含量超出本港和歐盟REACH法例上限達18倍，或會妨礙兒童正常發育。



海關表示，測試報告中所提及未能通過歐洲標準測試之6款兒童平衡單車產品，海關已作出跟進，並發現其中4款已經下架及在市面上已停止供應；至於另外2款，海關已經在試購後交予政府化驗所進行測試，結果顯示該2款產品符合《玩具及兒童產品安全條例》(《條例》) 指定的安全要求。



消委會是次測試的15款平衡單車，分別購於玩具零售店、兒童用品店、運動用品店及單車店，是次測試的15款兒童平衡單車都是兩輪的款式，售價約由$299至$1,700不等，標示的適用年齡由18個月至6歲。

FirstBIKE、Huffy及cannondale細小部件或致窒息

消委會發現在測試樣本中，有6款的樣本未能符合歐洲玩具安全標準的要求，其中三款單車上的部件，包括FirstBIKE、Huffy及cannondale，不能承受拉力及扭力，形成細小部件，如兒童因好奇或貪玩而誤吞，有機會堵塞氣管、喉嚨，阻礙呼吸並引致窒息。

另外，FirstBIKE亦因車輪與車架的間隙介乎5至12毫米，故使用時會有夾手指或腳趾的風險，Y-Volution、micro及Baghera亦同樣有相關問題。Baghera的車籃更有尖角，若兒童不為意接觸到，或會被割傷。

根據本港《玩具及兒童產品安全（附加安全標準或規定）規例》，所有玩具的BBP、DBP和DEHP塑化劑的總含量不可超過0.1%；歐盟REACH法規則要求玩具及兒童產品所含的BBP、DBP、DEHP和DIBP以單一含量及總含量計不可超過 0.1%。

Baghera的Balance Bike 863/12-01有物料的塑化劑DEHP含量超出本港和歐盟REACH法例上限達18倍。（Baghera網站圖片）

Baghera塑化劑DEHP含量超標18倍

測試亦就15款平衡單車測試化學物質，發現Baghera有物料的塑化劑DEHP含量超出本港和歐盟REACH法例上限達18倍，其的座位及手把的部分物料檢出0.16%至1.9%的DEHP，其中含量最高的部位超出本港法例和歐盟REACH法規中訂立的上限達18倍。

另外，BIKEEIGHT bike 8的座位及TRYBIKE的座位和手把的部分物料亦檢出微量DEHP，檢出量由0.02%至 0.07%不等，惟檢出量未有超出本港和歐盟REACH法規訂立的上限。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。

Baghera代理商則指，該款平衡單車在世界各地銷售及符合歐洲標準的相關要求，並向消委會提供測試報告以證明符合歐洲玩具安全標準的要求。

15款檢出有害物質PAHs惟不受規管

消委會亦發現，15 款樣本的手把及座位物料分別檢出 8 種被德國GS Mark限制的PAHs，當中4款樣本的部分物料檢出的 PAHs含量或總量較高，包括Huffy、micro、Janodne及Baghera。後三者檢出的15種PAHs的總量介乎1.20mg/kg至4.05mg/kg，超出德國 GS Mark就第1組別玩具物料所設的總量上限（1mg/kg）。

由於本港現時未有就玩具及兒童產品的PAHs含量設定上限，故消委會建議有關部門參考歐洲的相關規例，檢視是否需要規管玩具及兒童產品中的PAHs含量。消委會亦呼籲製造商改善產品的設計確保產品安全，同時降低產品中的塑化劑及PAHs含量或改用不含塑化劑及PAHs的物料，以加強對兒童健康的保障。

消委會亦建議家長為子女選購平衡單車時，勿以價格高低作為衡量產品優劣的標準，宜細心比較，精明選擇價廉物美的合適產品。根據消委會對15款平衡單車進行測試後，得出3款總分為5星的平衡單車，分別是售價650元的GLOBBER- Go Bike 610-200及售價549元的smarTrike- Running Bike 1050300，售價1,200元的STRIDER- 12 SPORT ST-S4RD。



儘管小孩未必會因接觸平衡單車的手把或座位而透過皮膚大量攝入塑化劑及PAHs，但是小孩有機會在雙手接觸過平衡單車的塑膠部件後，觸及口部或食物，從而經口腔攝入塑化劑或PAHs。故此，消委會建議，使用平衡單車後，家長應教導小孩立即洗手，以免攝入有害物質。