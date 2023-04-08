懲教署更生先鋒領袖中山尋根之旅　與大灣區青年文化交流

懲教署青少年制服團隊「更生先鋒領袖」於本周四（6）一連三日舉辦第二階段「尋根文化之旅」的首個旅程，前往中山市與內地青年互動交流。署長黃國興總結考察團行程時指，兩地發展與青年人息息相關，期望通過是次交流活動，進一步加強香港青年對祖國及大灣區的認識，同時讓青年人發掘大灣區的發展機遇。



初級領袖郭皓雯說，整個行程編排非常豐富，「令我獲得好多難忘嘅體驗」，當中參觀孫中山故居、創新創業基地等等，「唔單止加深咗我哋對祖國歷史文化嘅認識，更加令我哋了解咗內地嘅最新發展機遇。」



與中山市華僑中學交流 參觀強制隔離戒毒所

一連三日行程由周四清早開始，一團30名更生先鋒領袖，乘坐高鐵由香港西九龍站出發前往中山。抵達後，考察團團員馬上前往中山市華僑中學參觀，並與當地學生進行交流，了解他們的起居生活及學習模式，以及中山市人民的飲食習慣。

署長出席棒球友誼賽 向中山學生送 ｢港式奶茶｣

考察團翌日到訪當地強制隔離戒毒所及交警指揮中心。隨後與當地學生進行棒球體驗活動和友誼賽，懲教署署長黃國興更親身出席支持，為領袖團員打氣，並與兩地青年一起體驗棒球活動。活動完結時，黃國興更特意向當地學生贈送 ｢港式奶茶｣，促進兩地飲食文化的交流。

今天（8日）最後一天的行程，考察團參觀孫中山故居，認識孫中山改革中國的事蹟及其愛國精神；及後考察團亦參觀翠亨新區規劃館及中山粵港澳青年創新創業合作平台，了解當地的規劃建設和科技發展的機遇。

初級領袖郭皓雯說，署長黃國興第二日晚上更帶他們到當地晚市「掃街」，「從街頭小食認識中華文化，亦藉著『食』令我哋認識到懲教嘅阿Sir親切貼地嘅一面。」