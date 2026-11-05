41校網｜九龍塘、廣播道、九龍城小學名單有甚麼學校？學額多少？

41校網的範圍以九龍城區為主，共有10間學校可供選擇，主要位於在九龍塘、筆架山道、廣播道及九龍城附近。「01教育」已經於下文為你整合41校網的小學名單、範圍及地圖及41校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



41校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於九龍城區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為4,499及686人，而41校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共523個學額。

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41校網範圍有多大？有地圖嗎？

41校網主要覆蓋九龍城區，包括九龍塘、筆架山道、廣播道及九龍城，區內鐵路站包括九龍塘等。以下為教育局提供的41校網地圖：

41校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

41校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是41校網內10間學校在2027年度的資料：

41校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

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「01教育」有什麼41校網的小學報道？

41校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

41校網屋苑及租盤

如果有意搬進41校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括南首、畢架山一號、賢文禮士、碧麗閣、尚御、雋睿、霞明閣、寶能閣、Ava 55及瓏碧。