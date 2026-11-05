40校網｜荔枝角、長沙灣、深水埗小學名單有甚麼學校？學額多少？

40校網的範圍以深水埗區為主，共有20間學校可供選擇，主要位於在荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾及又一村附近。「01教育」已經於下文為你整合40校網的小學名單、範圍及地圖及40校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



40校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於深水埗區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為2,064及125人，而40校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共1,169個學額。

40校網範圍有多大？有地圖嗎？

40校網主要覆蓋深水埗區，包括荔枝角、長沙灣、深水埗、石硤尾及又一村，區內鐵路站包括荔枝角、長沙灣、深水埗及石硤尾等。以下為教育局提供的40校網地圖：

40校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

40校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是40校網內20間學校在2027年度的資料：

40校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

「01教育」有什麼40校網的小學報道？

40校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

40校網屋苑及租盤

如果有意搬進40校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括匯璽、美孚新邨、維港滙、匯璽II、匯璽III、泓景臺、宇晴軒、又一居及昇悅居。