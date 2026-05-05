WATERBOMB 10大性感舞台　權恩妃被封水彈女神BLACKPINK青澀活力

WATERBOMB水炸彈音樂節是韓國最具代表性的夏季戶外潑水音樂祭，以「音樂＋水戰互動」為核心概念，結合K-POP、嘻哈演出與高壓水槍、水砲等舞台設計，讓歌手與觀眾在全場濕身的狀態下，共同完成一場最具夏日氛圍的狂歡派對。



這種突破傳統演唱會框架的沉浸式體驗，也讓WATERBOMB多年來穩坐亞洲最具話題性的音樂節之一。如今官方更正式宣布，WATERBOMB 2026將首度登陸台灣，並以高雄作為首站，引爆粉絲熱烈討論與期待。

而說到WATERBOMB的核心魅力，除了音樂與互動，歷年舞台上不斷誕生的「性感名場面」更是話題關鍵。從藝人以清涼造型登場，在水花與燈光交錯中完成演出，到節奏與濕身效果交織出的強烈視覺衝擊，每一幕都成為社群瘋傳焦點。

WATERBOMB貢獻具代表性的舞台：

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尤其權恩妃過去以火辣舞台造型登場，被封為「水炸彈女神」的經典瞬間，更讓WATERBOMB的性感舞台標籤深植人心。現在就帶大家一起回顧那些最具代表性的WATERBOMB名場面。

WATERBOMB音樂節10大名場面

1. 權恩妃

在WATERBOMB水炸彈音樂節歷年話題舞台中，最具討論度的橋段之一，莫過於前權恩妃的登場演出。她在2023年以格紋比基尼搭配白色透膚外套與短裙，以及紅色比基尼外搭黑色外套的造型亮相，展現與過往團體時期截然不同的舞台風格。

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由於她在IZ*ONE活動期間鮮少以性感造型示人，這次突破形象的演出也讓外界驚喜發現其勻稱且自信的身材曲線，進而被網友封為「韓國女團第一美胸」。隨著舞台直拍影片在網路上瘋傳，相關畫面短時間內便突破百萬觀看次數，不僅讓權恩妃人氣再度攀升，也使她成為WATERBOMB歷年最具代表性的「水彈女神」之一，成功奠定其在該音樂節中的話題地位。

2. aespa

除了權恩妃之外，2023年WATERBOMB水炸彈音樂節的另一大亮點，則是人氣女團aespa的登台演出。Karina、Winter、Ningning（寧寧）與Giselle當天以細肩帶背心搭配熱褲造型亮相，接連演唱《NextLevel》、《Thirsty》、《Spicy》等人氣歌曲，在水花四濺的舞台氛圍中展現強烈現場張力。

值得一提的是，Ningning過去曾因右眼手術影響視力，在潑水與高強度互動的演出環境下，Winter多次被捕捉到主動協助她調整護目鏡並關心狀況，低調卻細膩的舉動也讓不少粉絲留下深刻印象。

3. i-dle

2022年WATERBOMB音樂節上，i-dle／(G)I-DLE薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒華五位成員身穿小露蠻腰服裝，演唱《TOMBOY》、《MYBAG》等熱門歌曲，火辣的造型搭配勁歌熱舞，將現場氣氛炒到最高點，也讓不少網友看了大呼過癮！

不過在i-dle表演過程中，有觀眾拿著水槍直掃舒華臉部，讓她當時一度看不到人，但她仍相當敬業的完成演出，而事後舒華也曾在直播中提及此事，提醒日後參加WATERBOMB的觀眾不要往眼睛潑水。

4. BLACKPINK

BLACKPINK在2018年時也曾參加過WATERBOMB音樂節，Jennie、Lisa、Jisoo和Rosé紛紛以綠色系上著搭配牛仔熱褲造型亮相。

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四位成員的纖長美腿一覽無遺，當時除了與台下觀眾互動，BLACKPINK也順勢為當時代言的雪碧站台。

5. 泫雅

WATERBOMB音樂節當然少不了「性感小野馬」泫雅。

而且泫雅可說是WATERBOMB的常客，不僅經常參與韓國場，也曾出席日本、泰國的場次，且每每都會帶來精彩火辣的表演。

6. KISS OF LIFE Natty

2024年WATERBOMB水炸彈音樂節的多個名場面中，焦點之一便是Natty的舞台演出。她與朴宰範合作演出《TaxiBlurr》時，以極具自信的舞台魅力與張力十足的編舞設計，成為當年最受討論的高話題瞬間之一。

Natty當天以清爽短髮造型亮相，搭配舞台造型與濕身效果，呈現俐落又充滿夏日氛圍的視覺衝擊，也進一步強化整體舞台的完成度與記憶點。

7. Cignature智源

女團Cignature前成員智源在2024年WATERBOMB水炸彈音樂節首次登場，一亮相就靠著強烈舞台存在感和姣好身材引發關注，演出片段也很快在社群平台被瘋傳，成為當年WATERBOMB討論度相當高的新面孔之一。

當時智源甚至被部分網友拿來與歷年「水彈女神」權恩妃相提並論，話題一路延燒。不過就在外界看好Cignature有機會藉著WATERBOMB再拉一波人氣之際，團體卻在同一年傳出解散消息

8. Karina

2025WATERBOMB最大驚喜之一，就是邀請Karina登上舞台演出。消息一公開就掀起兩極討論，不少粉絲一開始也擔心這樣的安排，可能會讓她被外界貼上特定標籤。

不過實際登台後，Karina以穩定的台風與成熟的舞台掌控力撐住全場，整體表現也讓原本的疑慮逐漸轉為肯定聲浪。而近日官方更進一步宣布，Karina將在2026年二度參與WATERBOMB演出，消息一出再次掀起粉絲討論，也讓外界更加期待她下一次的舞台表現。

9. Somi

Somi一直是WATERBOMB「常客級」代表人物之一，不僅參與過韓國場，也曾登上澳門場舞台。

從I.O.I時期的甜美形象，到Solo發展後逐漸轉向更成熟、更具性感張力的舞台風格，讓她每次在WATERBOMB登場都自帶話題度。其中與朴宰範的合作舞台更是一大亮點，兩人同台時展現出強烈舞台互動與節奏張力，也讓整體演出氛圍更加升溫。

10. Jay Park朴宰範

WATERBOMB水炸彈音樂節的性感名場面榜單中，JayPark朴宰範幾乎是無法繞過的代表人物。作為韓國饒舌與K-POP圈的重要指標性藝人，他每次登台都能瞬間把現場氣氛推到最高點。

他在舞台上以強烈爆發力與高互動性的演出著稱，加上極具掌控力的舞台節奏，往往一開演就抓住全場目光，也讓他的WATERBOMB舞台長期成為社群討論焦點之一。

看完以上10個WATERBOMB音樂節名場面，你最喜歡誰的表演呢？歡迎在留言區與我們分享。

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